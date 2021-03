Nadmiar chloru w nawozach może szkodzić uprawom

Plon niższy i gorszej jakości – co może być tego powodem? Zdaniem ekspertów ICL Polska mogą to być czynniki, do których zazwyczaj nie przykłada się zbyt dużej wagi, jak np. zbyt wysokie stężenie chloru w glebie.

Chlor odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych roślin i z punktu widzenia ich żywienia zaliczany jest do mikroelementów. Przeciętna zawartość chloru w roślinach wynosi 2-20 mg g-1 suchej masy. Zapotrzebowanie na chlor większości gatunków jest od 10 do 100 razy niższe. Niemniej jednak chlor wpływa na gospodarkę wodną, fotosyntezę i transpirację. Jest wszechobecny w przyrodzie i przez rośliny pobierany z różnych źródeł: z nawozów, z gleby, z opadów atmosferycznych, z wody używanej do nawadniania czy z zanieczyszczonego powietrza. W związku z tym w uprawie częściej spotykamy się ze zbyt dużą (w wielu przypadkach toksyczną) ilością tego pierwiastka niż z jego deficytem. O tym, jakie są sposoby na uniknięcie problemu nadmiaru chloru, rozmawiamy z Pawłem Głowickim z firmy ICL Polska.

Dlaczego chlor bywa szkodliwy dla roślin?

Przede wszystkim dlatego że bardzo często jest go za dużo w glebie, a niewiele roślin dobrze się rozwija w jego towarzystwie. Szczególną wrażliwością na działanie chloru odznaczają się rośliny kiełkujące i młode, gdyż pierwiastek ten poprzez wpływ na układy enzymatyczne prowadzi do zakłócenia rozwoju roślin, a szczególnie do ograniczenia zdolności kiełkowania nasion. Do objawów zatrucia chlorem należy zasychanie szczytów i brzegów liści, a następnie ich brązowienie i opadanie. Chlorkolubna jest tylko niewielka grupa roślin, do których zaliczamy: buraki cukrowe, buraki pastewne, seler, boćwinę. Neutralne względem tej substancji są zboża, kukurydza, rzepak, trawy, koniczyny, soja, buraczki czerwone, większość kapust. Rośliny częściowo tolerujące chlorki to: ziemniak, słonecznik, winorośl, czarna porzeczka, pomidor, rzodkiewka, brukselka, groch, szpinak, marchew, czosnek, rzodkiew.

Które uprawy są szczególnie wrażliwe na wysokie stężenie tego składnika?

Roślinami bardzo wrażliwymi na chlorki są drzewa i krzewy owocowe – agrest, malina, czerwona porzeczka, truskawka, jeżyna, borówka, owoce pestkowe (w szczególności czereśnie) oraz warzywa, takie jak: fasola, bób, ogórek, papryka, cebula, sałata, warzywa wczesne, wszystkie uprawy pod osłonami oraz ziemniaki skrobiowe, tytoń, chmiel. Wrażliwe są też rośliny ozdobne. Dlatego do nawożenia tych upraw zaleca się wyłącznie nawozy ubogie w chlorki lub niezawierające chlorków. Zwiększone stężenie tego składnika w podłożu powoduje słaby wzrost oraz negatywnie wpływa zarówno na wielkość, jak i jakość plonu (utrata walorów smakowych, spadek poziomu cukru, skrobi i białka, spadek zdolności do przechowywania zarówno w postaci surowej, jak i przetworzonej).

Co wyróżnia Państwa produkt – Polysulphate – na rynku tego typu nawozów?

Właśnie to, że charakteryzuje się bardzo niską zawartością chloru (bardzo niski indeks zasolenia w porównaniu do innych nawozów tego typu). Można praktycznie powiedzieć, że jest to nawóz bezchlorkowy – idealny zwłaszcza w przypadku upraw wrażliwych na ten składnik. Poza tym jest doskonale rozpuszczalnym w wodzie, łatwo przyswajalnym i korzystnym cenowo produktem do nawożenia upraw, dostarczającym roślinom cztery niezbędne składniki pokarmowe: siarkę, potas, magnez i wapń. Polihalit, główny składnik Polysulphate, to minerał, który jest naturalnym, wieloskładnikowym nawozem, składa się głównie z siarki (48 proc. SO 3 ), potasu (14 proc. K 2 O), magnezu (6 proc. MgO) i wapnia (17 proc. CaO) w formie siarczanowej. Polysulphate – jak wynika z badań – gwarantuje optymalne, dostosowane do procesu wegetacji roślin, wydłużone uwalnianie siarczanów z nawozu, a ryzyko ich utraty przez wypłukiwanie jest zdecydowanie zmniejszone.

Zdaje się, że rodzina nawozów Polysulphate powiększyła się ostatnio?

Tak. Polysulphate wchodzi też w skład wielu nawozów tzw. PK PluS. Jednym z wielu dostępnych na rynku polskim jest PK PluS 10-20 + 2MgO oferowany przez ICL Polska. Liczne dostępne formulacje nawozów ICL PK PluS pozwalają rolnikom na zastosowanie fosforu i potasu wraz z siarką, magnezem i wapniem podczas jednej aplikacji – w jednej granuli znajduje się aż 5 składników pokarmowych. Cechą wyróżniającą nawóz ICL PK PluS jest mieszanina dwóch form potasu: chlorkowej oraz siarczanowej. Dzięki temu obniżamy ilość dostarczanych chlorków do gleby oraz zwiększamy elastyczność stosowania nawozu. Przy intensywnym nawożeniu azotowym siarka będąca składnikiem tych nawozów (a pamiętajmy, że gleby uprawne w naszym kraju są coraz mniej bogate w dostępną dla roślin siarkę) istotnie wspomaga jego przemiany w roślinie. Do tego rozpuszczalność fosforu i potasu jest w tym przypadku na poziomie powyżej 95 proc., a należy pamiętać, że np. fosfor może być pobrany przez rośliny tylko z roztworu glebowego.

Czy produkt można stosować w rolnictwie ekologicznym?

Tak. Polyshulphate został zatwierdzony do stosowania w rolnictwie ekologicznym na całym świecie, również w Polsce, gdyż jest to kruszony, naturalnie występujący w przyrodzie minerał – polihalit, pozyskiwany ze skał i nieprzetwarzany chemicznie. Minerał ten jest naturalnym, wieloskładnikowym nawozem. Dlatego też nawóz ten uzyskał świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Dziękuję za odpowiedzi.