Zobacz galerię

Natura zawsze podpowiada najlepsze rozwiązania. Tak jest z najnowszą molekułą do ochrony pszenicy, która pojawi się na rynku w tym roku i oparta jest o metabolity bakterii Streptomyces. I tak też jest w przypadku znanej już od dawna azoksystrobiny, która pierwotnie produkowana była przez grzyb Strobilurus tenacellus (stąd nazwa całej grupy chemicznej strobiluryny).

Azoksystrobina to jedna z najszerzej zarejestrowanych substancji aktywnych zarówno pod względem patogenów jak i upraw do zwalczania chorób grzybowych. Na przykładzie etykiety fungicydu Piastun widać, o jak szerokim wachlarzu piszemy.

Rejestracja fungicydu Piastun 250 SC w szczególności obejmuje:

pszenicę jarą i ozimą,

jęczmień jary i ozimy,

żyto ozime,

pszenżyto ozime,

ziemniaki,

całą gamę warzyw jak: kapusty, marchew, seler, sałata, pomidor, papryka, fasola kalafior, cebula, czosnek, szalotka, groch, por, seler korzeniowy, papryka, chmiel.

Zakres zwalczanych chorób jest nie mniej imponujący. Tak imponujący, że objętość tego skromnego artykułu nie pozwala ich wymienić.

Azoksystrobina to substancja fungicydowa, która oprócz działania na choroby grzybowe przynosi dodatkowe korzyści fizjologiczne, polegające na wsparciu procesu fotosyntezy, dzięki czemu rośliny wykorzystują w pełni potencjał plonowania, lepiej radzą sobie ze stresem abiotycznym oraz efektywniej wykorzystują dostępne składniki pokarmowe i stabilizują gospodarkę wodą.

Znana, sprawdzona substancja i szeroka rejestracja to jednak nie wszystko. Azoksystrobina jest jedną z najtrudniejszych substancji w formulacji. To prawdziwa sztuka sprawić, by była stabilna w opakowaniu, nie sprawiała kłopotu w opryskiwaczu i oczywiście działała szybko w roślinie.

Dzięki wyjątkowej formulacji, fungicyd Piastun 250 SC jest bardzo szybko transportowany z miejsca aplikacji do stożków wzrostu roślin, zabezpieczając je długi okres, nawet do 8 tygodni. Między innymi dzięki temu zabieg można przeprowadzić z dużym wyprzedzeniem, nie mam potrzeby czekania, aby trafić z opryskiem w tzw. punkt.

Wpływ na skuteczność ochrony ma oczywiście zastosowana dawka oraz warunki występujące w momencie zabiegu.

Piastun 250 SC w zabiegach polowych potwierdza swoją wysoką skuteczność i jest chętnie wybierany przez klientów. Dodatkowym atutem formulacji jest szybka wchłanialność oraz odporność na zmywanie.

Stosując Piastun 250 SC, jak i każdy inny środek ochrony roślin, należy pamiętać o zasadach strategii antyodpornościowej.

Główne punkty tej strategii to min.