Najchętniej wybierana pszenica ozima z palety PROCAM to Findus

Relacja z plantacji nasiennej znajdującej się w centralnej Wielkopolsce, prosto z pól grupy TopFarms. Dlaczego pszenica ozima Findus jest tak wyjątkowa?

Przede wszystkim dlatego, że jest uniwersalna, nadająca się do uprawy w całym kraju. Ponadto pszenica ozima Findus to odmiana doskonale współpracująca z rolnikiem. Kolejną cechą, która ją wyróżnia to zimotrwałość. Findus ma zimotrwałość na poziomie 6 wg. COBORU i dlatego jest tak doceniany wśród rolników w całym kraju. Susze przechodzące przez ostatnie lata w kraju zweryfikowały wiele odmian pszenic, jednak odmiana Findus dzielnie się obroniła. Dowodem tego jest Rekord Polski w 2019 roku 10,531 t/ha w miejscowości Bystrze. W 2020 roku ponownie Rekord Polski w miejscowości Boręty osiągając plon 11,628 t/ha, jak dobrze wiemy wynik ten został pobity dwa dni później w Śmielinie na odmianie Argument również znajdującej się w ofercie PROCAM. To jednak pokazuje dużą powtarzalność tej odmiany i to w różnych latach.

Pszenica ozima Findus to odmiana A-klasowa, trzymająca parametry nawet w trudnych latach. Jest to istotny czynnik wpływający na wynik ekonomiczny każdej plantacji. Odmiana Findus bardzo dobrze się krzewi, oraz należy do pszenic średnio-niskich. Ma to istotny wpływ na wydajność kombajnu podczas zbioru.

Uniwersalność tej odmiany to klucz do sukcesu w osiąganiu stabilnych i wysokich plonów, a jak wiemy powtarzalność produkcji jest niezwykle ważna w każdym gospodarstwie. Przekonało się o tym wielu producentów rolnych. PROCAM od lat współpracuje z najlepszymi producentami materiału siewnego, tak by zapewnić nasiona odmiany Findus o najlepszych parametrach do siewu. Każda tona pszenicy Findus jest zaprawiona zaprawą trójskładnikową Beret Star, która zapewnia doskonałą ochronę oraz wspiera rozwój systemu korzeniowego. Polecamy pszenicę Findus każdemu rolnikowi w Polsce!

