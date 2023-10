W porównaniu do innych gatunków pszenżyto jare dojrzewa najpóźniej fot. Karol Bogacz

Areał uprawy pszenżyta jarego zmniejsza się. Jednak ze względu na małe wymaganie glebowe, zboże to jest wybierane w miejscach, gdzie pszenica i jęczmień są zawodne. Jak pod kątem plonu wypadło pszenżyto w tegorocznych doświadczeniach? Sprawdzamy wyniki COBORU.

Podajemy za COBORU wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych, z doświadczeń porejestrowych w ramach badań PDO 2023.

Podobnie jak pozostałe zboża, pszenżyto jare wyraźnie odczuło niedobory wody w trakcie wegetacji. W tegorocznych wynikach odmianowych wzorzec plonował najniżej od trzech lat (59,6 dt/ha).

Uprawa pszenżyta w Polsce

W przypadku pszenżyta, forma ozima dominuje nad jarą. Areał tej uprawy w ostatnich latach zmniejszył się, a według danych ARiMR w roku 2023 wyniósł nieco ponad 55 tys. ha. W tym roku zboże to okazało się zawodne z jednego powodu. Podczas przeciągających się sierpniowych opadów, wiele plantacji oczekujących na zbiór zaczęło porastać w kłosie. Jest to mankament pszenżyta jarego, co szczególnie uwydatniło się w tegorocznych zbiorach.

Plony odmian pszenżyta jarego 2023

Pszenżyto jare sprawdza się jednak na słabszych stanowiskach i posiada większą tolerancję na niskie pH gleby, przez co stanowi alternatywę dla jęczmienia czy pszenicy jarej. Badania odmianowe dotyczą poprawy plonotwórczości tego zboża, więc liczmy, że zwiększy się efektywność tej uprawy. Obecnie Krajowy rejestr pszenżyta jarego liczy 16 odmian, przy czym wszystkie pochodzą z polskiej hodowli.

Poniższe wyniki pochodzą z doświadczeń COBORU, jednak mogą ulec jeszcze niewielkiej zmianie. Wartości plonowania podane są na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1 oraz uzyskane na wysokim poziomie agrotechniki - a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

Wzorzec w 2023 r. stanowiły odmiany Impetus, Odys, Mamut. Na poziomie a1 plon wzorca wyniósł 55,4 dt/ha, z kolei dla wysokiego poziomu agrotechniki (a2) - 59,6 dt/ha. W porównaniu do pozostałych lat, jest to najniższy plon uzyskany w doświadczeniach. Najwyższym plonem ziarna w roku 2023 wykazały się odmiany Hugo i Impetus uzyskujące dla przeciętnego poziomu agrotechniki plon 104% powyżej wzorca. Wyniki prezentowane są w poniższej tabeli.