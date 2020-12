Najplenniejsze średnio późne i późne odmiany ziemniaka jadalnego

Tegoroczne wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego potwierdzają dominująca pozycje rodzimych odmian w tych grupach wczesności ziemniaka.

W 2020r. doświadczeniem objęto 18 odmian, w tym 14 polskiej hodowli, 3 niemieckiej i 1 z Niderlandów. Plon ogólny wzorca (tj. średni ze wszystkich odmian objętych doświadczeniem) wyniósł 481 dt/ha. W poprzednim roku było to 435 dt/ha, 2 lata wcześniej 464 dt/ha, a przed 3 laty 574 dt/ha. W omawianym okresie plon handlowy wzorca wyniósł odpowiednio: 446, 403, 424 i 536 dt/ha.

Najplenniejszymi odmianami były:

- Jurek - wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte i wpisana do Krajowego Rejestru w 2012 r.;

- Mazur - wywodząca się z Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie, a wprowadzona do Krajowego Rejestru w 2010 r.;

- Otolia - pochodząca z niemieckiej firmy hodowlano nasiennej Böhm - Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG i wpisana do Krajowego Rejestru w 2014 r.;

- Tajfun - wywodząca się z Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie, a wprowadzona do Krajowego Rejestru w 2010 r.;

Wszystkie pozostałe objęte doświadczeniem odmiany plonowały na poziomie, lub poniżej wzorca.