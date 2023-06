O wapnowaniu powstały setki tekstów, poradników, filmów i infografik. Nadal jednak praktyka ta, na blisko połowie gleb w Polsce, jest pomijana lub daleko na liście priorytetów. Trudno to zrozumieć, biorąc pod uwagę stosunkowo niski koszt wapnowania w odniesieniu do jego wpływu na jakość gleby, dostępność składników pokarmowych, czy wreszcie sam plon.

Wapnowanie, zwłaszcza w warunkach polskich, to jedna z kluczowych praktyk, której efekty odpowiadają wprost na główne założenia rolnictwa regeneratywnego:

podniesienie potencjału plonotwórczego gleby poprzez przywrócenie i ochronę jej bioróżnorodności mikrobiologicznej,

zdolności do retencjonowania wody,

zwiększenie ilości węgla organicznego, co w konsekwencji przekłada się na ilość i jakość próchnicy glebowe,

zwiększenie i dostępność magazynu składników pokarmowych.

Skupiając się na najistotniejszych aspektach wapnowania możemy wyróżnić pięć obszarów, z których każdy jest kluczowy dla zdrowia i żyzności gleby. Wapnowanie to zasadniczy zabieg o znaczeniu agromelioracyjnym, czyli poprawiający już od pierwszej aplikacji właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne w glebie. Jest to najprostszy i najtańszy sposób na regulację pH - podstawowego parametru jakości środowiska glebowego, który decyduje o rozpuszczalność soli mineralnych, aktywności biologicznej gleby i utrwala jej strukturę agregatową. To także zabieg zwiększający pojemność sorpcyjną gleb i retencyjną względem wody. Ponadto wpływa on na zwiększenie wykorzystania składników pokarmowych, co przekłada się na zdrowie i wielkość plonu.

Rys. 1. Udział gleb kwaśnych w Polsce.

Źródło: Łysiak i Smreczek, opracowanie własne, 2017, IUNG PIB Puławy

Jakie są więc główne przyczyny zakwaszenia?

Po pierwsze stosowanie nawozów mineralnych: azotowych, potasowych, siarkowych często w nadmiernych dawkach.

Kolejną przyczyną jest przemieszczanie kationów wraz z wodą opadową w głąb profilu glebowego, co jest szczególnie odczuwalne na glebach lekkich, mających największy udział Polsce. Pobieranie wapnia i magnezu przez rośliny to kolejny efekt wpływający na obniżenie odczynu, ale także ubywanie wapnia i magnezu, jako składników pokarmowych. Zbyt małe dawki wapna stosowane w odkwaszaniu gleby to także przyczyna nieuregulowanego odczynu.

Tu warto powiedzieć kilka słów o roli samego wapnia w glebie. Wapń to podstawowy pierwiastek tworzący spoiwo dla najmniejszych cząstek gleby, chroniący glebę przed erozją. To właśnie on wraz z próchnicą glebową tworzą najtrwalsze lepiszcze dla agregatów glebowych, zwiększając przepuszczalność gleb ciężkich, zbitych oraz zagęszczając gleby bardzo lekkie i podwyższając ich zdolności do zatrzymywania wody.

Rys. 2. Wapń pierwiastkiem odpowiedzialnym za tworzenie trwałej struktury agregatowej.

zdjęcie dr Tomasz Niedziński

Wapń reguluje równowagę jonową pierwiastków w glebie, między innymi zmniejszając toksyczne oddziaływania jonów glinu, które zaburzają pobieranie składników pokarmowych w fazach krytycznych wzrostu i w konsekwencji doprowadzając do objawów deficytu składników pokarmowych.

Rodzaj gleby a potrzeby wapnowania.

Dla optymalnego wykorzystania wapnowania ważna jest charakterystyka samej gleby. Każda gleba bowiem posiada swój optymalny zakres pH.

Tab. 1. Optymalne wartości pH dla kategorii agronomicznej gleb.

Kategoria agronomiczna gleby Optymalne pH Gleba bardzo lekka Gleba lekka Gleba średnia Gleba ciężka 5,1 5,6 6,1 6,6

Źródło: IUNG PIB

Wyższe pH gleby ma uzasadnienie na glebach żyźniejszych oraz bardziej zasobnych w składniki pokarmowe. Na takich glebach występuje wyższa zdolność retencji składników pokarmowych, a więc wyższa zdolność do zaopatrzenia roślin w niezbędne składniki pokarmowe.

Efektywność nawożenia i wielkość plonu w odniesieniu do regulacji pH.

Po akcesji do UE, zużycie nawozów mineralnych w Polsce wzrosło o 31%, podczas gdy globalna produkcja roślinna zwiększyła się zaledwie o 5%. Świadczy to o wzroście tzw. całkowitej nawozochłonności produkcji roślinnej. Produkcja roślinna potencjalnie utracona z powodu nieuregulowanego odczynu gleb jest w Polsce dwukrotnie większa niż tracona z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Fakt ten jest stanowczo zbyt rzadko naświetlany.

Tab. 2. Współczynnik utraty plonu w zależności od zakresu pH gleby.

Ocena zakwaszenia Zakres pH Współczynnik a% Bardzo kwaśne Kwaśne Lekko kwaśne Obojętne Zasadowe < 4,5 4,6 – 5,5 5,6 – 6,5 6,6 – 7,2 >7 ,2 25 15 5 1 2

Źródło: Kopiński i in. 2013

Na wykresie poniżej widać, że działanie składników pokarmowych jest uzależnione od pH gleby. Gospodarowanie na gruntach o bardzo wysokim zakwaszeniu powoduje ponad trzykrotny spadek efektywności składników pokarmowych.

Rys. 3. Efektywność nawozowa makroelementów względem pH gleby.

Źródło: Hołubowicz-Kliza 2006

Reakcja roślin na wapnowanie zależy od tolerancyjności gatunków na niski odczyn gleby. Na glebach bardzo kwaśnych (pH do 4,5) rośliny mało wrażliwe na zakwaszenie gleby reagują na wapnowanie w małym stopniu, natomiast rośliny wrażliwe w bardzo wysokim stopniu. Pod względem przeciętnej reakcji na wapnowanie, rośliny można podzielić na trzy grupy:

Tab. 3. Reakcja plonotwórcza roślin na wapnowanie.

Rośliny bardzo silnie reagujące (25% zwyżka plonu pod wpływem wapnowania) Burak Kukurydza Groch siewny Lucerna Koniczyna Rośliny Silnie reagujące (15% zwyżka plonu pod wpływem wapnowania) Pszenica Jęczmień Rzepak Bobik Łubin biały Łubin wąskolistny Rośliny średnio reagujące (7% zwyżka plonu pod wpływem wapnowania) Żyta Owies Ziemniak Len Łubin żółty Seradela

Źródło: Hołubowicz-Kliza 2006

Co zatem powinniśmy robić z korzyścią dla gleby i naszego portfela?

Jeśli ułożyć nasze działanie w plan, to należy zacząć od określenia zapotrzebowania na wapnowanie, czyli właściwej dawki. Po pierwsze badamy glebę, następnie ustalamy jaki poziom pH gleby chcemy osiągnąć i korzystając, np. z zaleceń nawozowych IUNG ustalamy dawki nawozu. Następnie określamy możliwy termin zabiegu oraz dobieramy rodzaj nawozu wapniowego w odniesieniu do naszych potrzeb.

Tab. 4. Dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha (grunty orne).

Kategoria agronomiczna gleby Odczyn gleby Bardzo Kwaśny Kwaśny Lekko Kwaśny < 4,1 4,1- 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 6,1 – 6,6 Bardzo lekka 3,5 3,0 2,0 - - - Lekka 3,5 3,0 2,0 1,0 - - Średnia 5,5 5,0 4,0 2,5 1,0 Ciężka 6,0 6,0 4,5 3,0 2,0 1,5

Źródło: IUNG PIB

„Jakie wapno wybrać?” - czyli kilka praktycznych porad pozwalających na optymalizację zabiegu wapnowania.

Do wyboru mamy nawozy węglanowe wapniowe, wapniowo-magnezowe oraz formę tlenkową wytwarzaną w procesie wypalania tychże skał. Przy wyborze wapna nawozowego warto zapytać o siłę zobojętniającą preparatu, czyli zdolność jednostki masy produktu do neutralizacji określonej ilości kwasu oraz jego aktywność chemiczną, czyli parametr decydujący o szybkości odkwaszania, zależny od właściwości fizycznych, wieku geologicznego oraz struktury materiału (właściwości te tracą znaczenie gdy skała jest wypalana do formy tlenkowej). Aktywność chemiczna jest wyższa jeśli surowiec jest młodszego pochodzenia geologicznego oraz drobniejszego przemiału materiału.



Tab. 4. Właściwości skał węglanowych.

*dotyczy frakcji 0,03 – 0,2mm

Źródło: Fotyma i Zięba 1988

Nawóz wapniowo – magnezowy stosuje się, gdy zachodzi równocześnie potrzeba uzupełnienia magnezu wymiennego w glebach ubogich o zawartości niskiej lub bardzo niskiej. Aby ograniczyć antagonizm jonowy obu pierwiastków, optymalna zawartość wapnia do magnezu w glebie powinna kształtować się w relacji ilościowej od 3:1 do 4:1.

Wprowadzenie tlenku prowadzi do powstania jonu Ca 2+ wchodzącego w reakcję z kompleksem sorpcyjnym gleby usuwając jej kwasowość. W praktyce regeneratywnej, z uwagi na szybkość i siłę działania formy tlenkowej, nawożenie powinno odbywać się ostrożnie, z uwzględnieniem badania gleby, ścisłych zaleceń co do dawkowania i z dbałością o względy środowiskowe.

Na aktywność chemiczną nawozu wapniowego wpływ ma również stopień rozdrobnienia, im drobniejsza frakcja, tym szybciej następować będzie proces odkwaszania.

Tab. 5. Efektywność (%) wapna nawozowego do zwiększania pH gleby, w zależności od uziarnienia w okresie 6 miesięcy

Dawka wapna (t/ha) Uziarnienie (mm) 2 - 5 0,5 – 1,0 0,25 – 0,5 0,15 - 0,25 0,075 – 0,15 < 0,075 2,5 9% 34 47 52 58 100 5,0 13 41 53 61 64 100 10,0 29 53 55 61 73 100

Źródło: Scott B, Conyers K, Fisher R and Lill W (1992) Particle size determines the efficiency of calcitic limestone in amending acidic soil, ‘Aust. J. Agric, Res., 43, 1175-85, NSW Agriculture, Agricultural Research Institute, Wagga

Fosfor i pH - historia mniej znana.

W kontekście ograniczonych zasobów fosforu (szacuje się, że w warunkach obecnego stosowania dużych dawek fosforu, jego globalne zasoby zostaną zużyte do roku 2050) oraz wysokich cen nawozów fosforowych, bardzo ważne jest zrozumienie zależności między pH gleby a dostępnością fosforu. Na podstawie wyników analiz gleb, w liczbie niemal 1 miliona rekordów danych, wykonanych przez OSChR wynika, że zawartość fosforu jest silnie związana z odczynem gleby.

Gleby bardzo kwaśne w ponad 50%, a gleby kwaśne w ponad 40% próbek wykazują bardzo niską i niską zawartość przyswajalnego fosforu.

W glebach o odczynie obojętnym i zasadowym udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu nie przekracza natomiast 13%.

Próbki gleb o uregulowanym odczynie w ponad 50% przypadków charakteryzują się bardzo wysoką zawartością fosforu

Na temat licznych korzyści wynikających z wapnowania jako praktyki wspierającej efektywność i rentowność regeneratywnych systemów uprawy można napisać jeszcze wiele stron i z pewnością temat nie zostanie wyczerpany. Spektrum oddziaływania wapnowania dotyczy bowiem wszystkich aspektów zdrowia gleby i roślin, przynosi stabilizację warunków wzrostu, zwiększa trwałość struktury gleby, podnosi wartość nawozową wprowadzanych nawozów mineralnych oraz organicznych, powoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i pozwala efektywniej gospodarować składnikami pokarmowymi. Ponad to poprawia właściwości retencyjne gleby, zwiększając jej zasobność w wodę oraz wpływa na prawidłowy rozwój i efektywność życia mikrobiologicznego, co jak wskazują najnowsze badania nad glebą prowadzone na całym świecie, jest podstawą życia na Ziemi i tzw. koncepcji jednego zdrowia: zdrowa gleba=zdrowa żywność= zdrowa ludzkość. Wapnujmy więc!

Anna Danylczenko

Założycielka fundacji Grunt od Nowa www.gruntodnowa.pl , wspierającej rolników w regeneracji gleb. Współtwórczyni pierwszego, ogólnodostępnego programu szkoleniowego dla rolników regeneratywnych - Akademia Rolnika Regeneratywnego nagrodzonego w 2022 roku tytułem Lider ESG w obszarze edukacja https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8613128,kim-sa-liderzy-esg-2022.html

Popularyzatorka idei rolnictwa regeneratywnego (https://www.youtube.com/watch?v=aBy99ofVPyY, https://www.gazetaprawna.pl/podcasty/obiektywnie-o-biznesie/wideo/8620987,anna-danylczenko-rolnictwo-regeneratywne-jest-w-stanie-obronic-nas-przed-konsekwencjami-suszy-podcast.html

Forbes Woman 23na2023 https://www.forbes.pl/forbeswomen/lista-23-kobiet-ktore-warto-sledzic-w-2023-wedlug-forbes-women/gclbrkj

Ekspertka w obszarze bezpieczeństwo żywnościowego w UN Climate Leadership https://www.climateleadership.pl/pl/eksperci