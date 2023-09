W rolnictwie regeneratywnym to gleba jest w centrum uwagi. Jednym z najtańszych i najprostszych sposobów na poprawę jej żyzności jest dostarczanie materii organicznej w postaci resztek pożniwnych. Przedstawiamy najważniejsze korzyści z nawożenia słomą.

Korzyści z resztek pożniwnych dla gleby w pigułce

W opozycji do nieracjonalnego i rabunkowego gospodarowania glebami w przemysłowym rolnictwie, rolnictwo regeneratywne kładzie nacisk na odbudowę i poprawę stanu gleb. Wiemy zatem, jaki jest cel, ale jak go osiągnąć? Między innymi sięgając po zasób, który co prawda nie jest tym, co stanowi treść produkcji roślinnej, lecz na pewno nie jest bezwartościowy. Na niepozostawianie słomy na polu pozwolić mogą sobie właściwie tylko ci, którzy dysponują obornikiem.

Jak resztki pożniwne przyczyniają się do poprawy stanu gleb?

są źródłem składników pokarmowych: kilkudziesięciu kilogramów azotu, fosforu i potasu oraz innych pierwiastków;

są źródłem materii organicznej: 5 t suchej masy słomy wnosi podobną ilość substancji organicznej, co ok. 15,5 t obornika (25% s.m.);

wpływają na powstawanie próchnicy, która decyduje o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby;

pozostawione w formie mulczu chronią glebę przed destrukcyjnym zjawiskiem erozji;

ograniczają skutki suszy: "budują" próchnicę glebową, będącą magazynem wody glebowej, a w formie mulczu stanowią barierę chroniącą przed wyparowaniem wody.

Wspiera glebę i nie szkodzi plonom

Bardzo ciekawe wyniki dotyczące wpływu przyorywania słomy na glebę i plony roślin uprawnych można odnaleźć w opublikowanych niedawno badaniach Smagacza i Martyniuka (2023). Naukowcy z IUNG w Puławach podsumowali 21-letnie doświadczenie polowe, dotyczące efektów przyorywania słomy w zmianowaniu rzepak ozimy-pszenica oz.-pszenżyto oz.

W pierwszym roku doświadczenia zawartość próchnicy w glebie wynosiła 14,6 g/kg. Po 21 latach porównano skutki różnych wariantów przyorywania słomy:

brak przyorywania słomy: zawartość próchnicy spadła o 0,2 g/kg;

słoma przyorywana raz w rotacji płodozmianu (po rzepaku): zawartość próchnicy wzrosła o 0,4 g/kg;

słoma przyorywana dwa razy w rotacji (po rzepaku i pszenicy): zawartość próchnicy wzrosła o 1,1 g/kg;

słoma przyorywana po wszystkich roślinach uprawnych: zawartość próchnicy wzrosła o 1,6 g/kg.

W tych samych doświadczeniach nie stwierdzono negatywnego wpływu przyorywania słomy na plonowanie roślin w płodozmianie, co często bywa kwestią budzącą obawy. Rzepak, pszenica i pszenżyto plonowały na wyrównanym poziomie zarówno na stanowiskach, gdzie słoma była przyorywana, jak i na tych, skąd słomę usuwano. W przypadku rzepaku i pszenżyta odnotowano nawet niewielki wzrost plonów w wariantach z przyorywaniem słomy.

Słoma korzystna, ale...

Pozostawienie resztek pożniwnych na polu może także wiązać się z pewnymi problemami i zagrożeniami.

Źle zagospodarowana słoma może doprowadzić do:

nasilenia presji ze strony patogenów roślin uprawnych, bowiem często stanowi dla nich miejsce zimowania;

uwolnienia związków fitotoksycznych dla roślin;

immobilizacji azotu;

utrudnień w pracy maszyn i narzędzi uprawowych; trudności w przeprowadzeniu siewu roślin następczych.

Z tego powodu należy zwrócić uwagę na odpowiednie zagospodarowanie słomy. Prawidłowy rozkład słomy zapewnia się dzięki właściwemu rozdrobnieniu i równomiernemu rozprowadzeniu na powierzchni pola. Ważne również, by słomy nie przyorywać zbyt głęboko. Przyjmuje się, że na każdą tonę słomy przypada 1,5-2 cm głębokości uprawy, przy czym głębokość mieszania zależy również od rodzaju gleby - na glebach lekkich można przyorywać głębiej.

By przyśpieszyć rozkład resztek pożniwnych, zaleca się dostarczenie azotu, wapna lub preparatów mikrobiologicznych. Każda ze szkół podaje różne argumenty. Zwolennicy stosowania azotu przekonują, że jego dodatek zapobiega okresowej immobilizacji azotu mineralnego. Propagatorzy stosowania wapna objaśniają, że jego dodatek ograniczy uwalnianie związków fitotoksycznych. Fani biopreparatów podają zaś, że za rozkład słomy odpowiadają przecież mikroorganizmy, dlatego konieczne jest dostarczenie odpowiednich celulolitycznych szczepów. Ostateczny wybór należy jendak do rolnika.