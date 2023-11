Jednym z prelegentów podczas zbliżającej się wielkimi krokami konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie będzie prof. dr hab. Maciej Walczak, główny technolog firmy Bacto-Tech Sp. z o.o. Jaki punkt widzenia zaprezentuje? Na co będzie chciał zwrócić uwagę słuchaczy?

Firma Bacto-Tech wytwarza ekologiczne preparaty bioaktywne, składające się z mikroorganizmów i innych naturalnych substancji wspomagających. Może się przy tym pochwalić ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w tej nowatorskiej branży. W ofercie znajdziemy choćby bazujące na bakteriach fungicydy, biostymulatory czy biopreparaty wspomagające rozkład resztek pożniwnych.

Zmiany w rolnictwie

Produkty pochodzenia naturalnego, czy też biologiczne, mają pewne wspólne cechy, wyróżniające je na plus, względem powszechnie stosowanych rozwiązań chemicznych. Niewątpliwie ważną kwestią jest niewielkie ryzyko ich stosowania. W przypadku produktów pochodzenia naturalnego trudno o przedawkowanie czy uszkodzenie roślin. Należy wręcz podkreślić, że wchodzące w ich skład mikroorganizmy mają działanie prozdrowotne.

- Rolnictwo ulega nieustannym zmianom i przeobrażeniom. Ten proces zachodzi od momentu, kiedy to zboże udomowiło człowieka. Tak, to zboże udomowiło człowieka a nie człowiek zboże. W XX wieku zmiany przybrały na sile. Obserwowaliśmy prawdziwą rewolucję w rolnictwie, co było spowodowane wprowadzeniem wielu nowych, nie obecnych wcześniej, rozwiązań i środków produkcji. Mam na myśli wprowadzenie maszyn i mechanizację, wprowadzenie nawozów sztucznych i to w pewnej kolejności, następnie środków ochrony roślin oraz chemioterapeutyków, w tym antybiotyków w hodowli zwierząt. Te zmiany były efektem rewolucji przemysłowej oraz rozwoju przemysły chemicznego czy farmaceutycznego – mówi prof. Maciej Walczak.

Rewolucja biotechnologiczna

Od jakiegoś czasu obserwujemy może mniej dynamiczną, ale ostatnio bardzo przyspieszającą rewolucję biotechnologiczną. Jej działanie widzimy na wielu płaszczyznach, tak w hodowli zwierząt, np. kwestie rozrodu wspomaganego, transport zarodków, zmiany na poziomie genetycznym zwierząt. Podobne zmiany dotyczą także upraw roślin. Tu również zachodzą głębokie przeobrażenia związane z wprowadzaniem nowych odmian, wycofywaniem wielu środków chemicznych stosowanych w ochronie roślin, ograniczaniem stosowania nawozów sztucznych oraz regulacji nawożenia naturalnego.

W zamian pojawiają się nowe, choć w pewnym sensie stare rozwiązania biologiczne, głównie mikrobiologiczne. Sprzyja temu z jednej strony rosnąca świadomość konsumentów, jaki i coraz częściej producentów. Rosnące wymogi rynku, co do jakości produktów rolnych, ograniczenia pozostałości środków ochrony roślin czy negatywnych skutków nadmiernego nawożenia. Z drugiej strony mamy do czynienia z coraz większą presją legislacyjną np. ze strony Unii Europejskiej, czego najlepszym wyrazem jest tzw. „Zielony Ład”.

Profesor Maciej Walczak, fot. Maciej Walczak

- Rewolucja biotechnologiczna, a może nawet bardziej mikrobiologiczna gwałtownie przyspieszyła. Pojawiła się masa nowych produktów mikrobiologicznych dedykowanych do nawożenia azotowego, fosforowego, czy ogólnie stymulacji wzrostu i plonowania roślin. Powstało dużo nowych podmiotów oferujących tego typu produkty. Co istotne dotyczyło to nie tylko Polski i nie tylko UE, ale znacznej większości krajów Świata – mówi Profesor Walczak.

Nowe podmioty i produkty

W wyniku wspomnianego działania tych co najmniej trzech źródeł nacisku naturalną odpowiedzią jest pojawienie się na rynku podmiotów i ich produktów zmierzających do zaspokojenia nowych potrzeb, wpisujących się w nowy obraz rolnictwa XXI wieku. Rok 2022 i gwałtowny deficyt nawozów oraz dramatyczny wzrost ich cen, były swoistym akceleratorem tych zmian.