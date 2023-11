Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności powstało w 2014 roku z inicjatywy grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Wspólnym celem jest działanie na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce. Z punktu widzenia rolnika w działalności Stowarzyszenia warto wymienić choćby tworzenie narzędzi w zakresie rozwoju kompetencji managerskich rolników i wdrażania zrównoważonych praktyk rolniczych, a dzięki temu wspieranie transformacji polskiej wsi, poprawę wydajności czy zwiększenie standardów produkcji żywności.

Wapnowanie jest najprostszą i stosunkowo tanią praktyką pozwalającą na regenerację gleby. Spośród zalet tego zabiegu warto wymienić przywrócenie i ochronę różnorodności mikrobiologicznej gleby czy poprawę dostępności składników pokarmowych. Uregulowany odczyn gleby to też utrwalenie jej struktury agregatowej, więc zwiększenie pojemności sorpcyjnej, a w konsekwencji zdolności retencjonowania wody. Warto dodać, że gleba regularnie wapnowana, o właściwym pH, potrafi zatrzymać o kilka milimetrów opadu więcej, niż gleba zakwaszona, co w sytuacji suszy jest na wagę złota. Wapnowanie jest więc sposobem na najlepsze wykorzystanie potencjału gleby, bez jej nadmiernego eksploatowania.

- Według ekspertyz ponad 60 proc. polskich gleb jest zakwaszonych. Oznacza to, że coraz mniej gleb stwarza odpowiednie warunki dla wzrostu roślin. Problem ten dotyczy zarówno rolnictwa, jak i środowiska oraz społeczeństwa, np. w odniesieniu ceny produktów rolnych, jakość żywności czy jakości wody. Dlatego wszystkie zakwaszone gleby powinny, a nawet muszą, zostać zregenerowane kompleksowo. Jest to inwestycja w przyszłość, która wymaga zaangażowania wielu stron: rolników, społeczeństwa, biznesu i decydentów. Jest to też odpowiedź na priorytety unijnej polityki, w linii europejskich strategii tworzących Zielony Ład – dlatego nie warto zwlekać. Wspólna Polityka Rolna nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Ogólnokrajowe działania to warunek konieczny osiągnięcia celu jakim jest odkwaszenie gleb w Polsce – mówi dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.