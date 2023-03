Okrągły jubileusz na polskim rynku obchodzi w tym roku firma Rapool. Od 20 lat Rapool dostarcza polskim producentom rzepaku nowoczesnych odmian, będące nośnikiem postępu hodowlanego.

Historia zapisana w czarnym złocie

Historia Rapool-Ring GmbH rozpoczęła się w 1974 r. w Niemczech. Początkowo hodowla rzepaku skupiała się na wyeliminowaniu cech, które obniżały wartość ówczesnych odmian – obecności kwasu erukowego i glukozynolanów. Kolejnym przełomem hodowlanym okazało się uzyskanie pierwszej odmiany mieszańcowej, wyhodowanej w oparciu o system męskiej sterylności MSL (Męska Sterylność Lembke). W roku 2001 znaczącym osiągnięciem Rapool w zakresie hodowli odpornościowej rzepaku było wyhodowanie pierwszej na świecie odmiany rzepaku – Mendel - z odpornością na kiłę kapusty.

Już kilka lat później niemiecka hodowla postanowiła rozszerzyć swoją działalność o inne europejskie kraje. Nasiona rzepaku hodowli Rapool pod własnym „brandem” (pierwotnie AgroBras) pojawiły się po raz pierwszy na polskim rynku dokładnie 20 lat temu, kiedy to pierwsza spółka Rapool Ring GmbH założona poza granicami Niemiec rozpoczęła swoją działalność.

Od roku 2004 na rynek trafił materiał siewny przygotowany we własnej, nowo wybudowanej hali produkcyjnej, wyposażonej w najnowocześniejszą linię do przerobu nasion. Przygotowywany wówczas materiał siewny w większości stanowiły bardzo popularne wtedy, populacyjne odmiany rzepaku ozimego, jak Lirajet, Wotan czy Lisek.

Wspólna droga do sukcesu

Oczywistym jest, że producenci rzepaku dążą do maksymalizacji plonów, a tym samym zysków ze swojej działalności. Dostarczenie odmian, które pomogą w osiągnięciu tego celu, od samego początku było priorytetem firmy Rapool. Nowe standardy w zakresie plenności rzepaku wyznaczyły pierwsze odmiany mieszańcowe od Rapool Polska - Kronos F1 i Baldur F1.

W kolejnych latach marka Rapool kojarzona była coraz bardziej ze zdobywającymi rynek odmianami mieszańcowym rzepaku, spośród których na szczególne wyróżnienie zasługuje wieloletni lider takich odmian – Visby F1. Około dekady temu odmianą Visby obsiewany był co dziesiąty hektar rzepaku w Polsce. Następnymi odmianami, które nadawały ton w uprawie tej popularnej rośliny w Polsce były Mercedes F1, Atora F1, czy Rohan F1.

Stały postęp w hodowli rzepaku, w przenoszeniu którego do praktyki i na pola uprawne udział miała firma Rapool, zaowocował wzrostem popularności uprawy tego gatunku w Polsce. Jeszcze w 2000 roku rzepak uprawiany był na powierzchni około 437 tys. ha. Przez kolejne lata areał rzepaku ozimego rósł systematycznie, osiągając historyczny 1 mln ha w ubiegłym roku.

W jubileuszowym roku 2023 firma NPZ Lembke, jeden z udziałowców Rapool, otworzyła nową stację hodowlano-doświadczalną, która będzie przede wszystkim miejscem rozwoju hodowli rzepaku.

Pewne cele się nie zmieniają

Ciągła poprawa plenności rzepaku to priorytet zarówno hodowców, jak i rolników. Plon to jednak wypadkowa wielu zmiennych czynników, które mogą ograniczać końcowy wynik. Od lat, niezmiennie zimotrwałość jest jedną z nadrzędnych cech, na które zwracają uwagę hodowcy Rapool. W naszej części Europy zdolność dobrego przezimowania to wciąż warunek realizacji potencjału plonowania odmiany. Obecnie wszystkie oferowane przez Rapool odmiany cechują się bardzo dobrą zimotrwałością.

W obliczu wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i tendencji do ograniczania chemizacji rolnictwa w Europie, przy jednoczesnym wzroście powierzchni uprawy rzepaku w Polsce, szczególnego znaczenia nabiera hodowla odpornościowa. Obecnie w ofercie Rapool rolnicy odnajdą odmiany o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty (np. Crocant F1, Crotora F1), z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy (np. Duke F1, Temptation F1), z genem RLM7, który chroni przed suchą zgnilizną kapustnych (np. Jurek F1). Dodatkowo rolnicy coraz częściej decydują się na lekkie opóźnianie siewu rzepaku, by „uciec” terminem przed niektórymi agrofagami; lub po prostu zmusza ich do tego spiętrzenie prac polowych – odpowiedzią na opóźniony termin siewu mogą być odmiany takie jak Temptation czy Beatrix CL.

Przed hodowlą coraz więcej wyzwań

Hodowlaną odpowiedzią na potrzebę optymalizacji kosztów uprawy jest uzyskanie odmian o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu, czyli takich, które są w stanie wysoko plonować przy niższych dawkach nawożenia azotowego (np. Jurek, Temptation).

Hodowcy Rapool wielką wagę w swoich pracach hodowlanych przywiązują do wprowadzenia w nowo tworzonych odmianach możliwie największego kompleksu cech odporności nie tylko na biotyczne, ale i abiotyczne zagrożenia. Takie odmiany po prostu znacznie zwiększają pewność plonowania, nawet w podwyższonych warunkach stresowych, z którymi niestety ostatnio coraz częściej mamy do czynienia. W obliczu postępujących zmian klimatycznych coraz większe znaczenie ma hodowla odmian tolerancyjnych na suszę (np. Duke, Beatrix CL).

Rosnąca popularność uprawy rzepaku w Polsce, a tym samym – zwiększona powierzchnia jego uprawy – oznacza konieczność uzyskania odmian, które dobrze sprawdzą się również na słabszych stanowiskach. Przykładami plastycznych, tolerancyjnych na różne warunki glebowe odmian są Temptation i Atora. Jednocześnie hodowla nie może zapominać o rolnikach, którzy rzepak produkują na najwyższym poziomie i oprócz plenności i odporności odmian oczekują od nowoczesnych mieszańców także innych, pożądanych cech, jak np. wyjątkowo wysokie zaolejenie (np. Jurek, Temptation) czy odporność na pękanie łuszczyn (np. Duke, Crocant).

Oprócz tworzenia nowych odmian, ważną dziedziną produkcji kwalifikowanego materiału siewnego jest tzw. hodowla zachowawcza, na którą nasi specjaliści zwracają szczególną uwagę. Zapewnia ona bowiem, homogeniczność i stałość odmiany, oraz tak ważną dla praktyki rolniczej wierność plonowania w kolejnych latach.