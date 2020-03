Bayer: nowe innowacyjne szklarnie w Marana w Arizonie

Bayer otworzył swój nowoczesny, zautomatyzowany zakład szklarni w Marana, Arizona. Szklarnie mają posłużyć jako globalne centrumhodowlane kukurydzy. Wprowadzenie procesu hodowli do wnętrza szklarni, pozwoli uzyskać od trzech do czterech cykli uprawy kukurydzy rocznie. Dzięki temu będzie można także szybciej opracować nowe mieszańce kukurydzy.







Obiekt Marana Greenhouse, o wartości około 100 milionów USD jest pierwszym tego rodzaju obiektem dla firmy i najbardziej zaawansowanym technicznie. O

-Sprostanie wyjątkowym wyzwaniom, przed którymi stoją rolnicy, wymaga różnych sposobów myślenia i pracy, a ten nowy innowacyjny obiekt jest jednym z wielu sposobów, w jakie Bayer wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec rolników - powiedział Bob Reiter, szef działu badań i rozwoju w dziedzinie nauk o uprawach w Bayer.

Szklarnie Marana, które zajmują ok. 2,8 ha powierzchni uprawnej, są zaprojektowane do zrównoważonego wykorzystania nakładów podczas całego procesu badawczego. Woda wykorzystywana do upraw zostanie poddana recyklingowi, co pomaga zachować cenne zasoby pustynnej wody. 100 procent zebranych materiałów zostanie wykorzystanych na kompost, a pożyteczne owady zostaną wykorzystane do ograniczenia stosowania pestycydów.

Lokalizując obiekt Marana Greenhouse na pustyni w Arizonie zamiast w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie tradycyjnie uprawia się kukurydzę, daje więcej dni ciepła i światła słonecznego co pozwoli badaczom utrzymać rośliny przez cały rok, umożliwiając trzy do czterech cykli uprawy kukurydzy rocznie. Ponadto, wykorzystując kontrolowane środowisko szklarni, proces hodowli odbywa się w pomieszczeniu, co eliminuje narażenie upraw na niekorzystne warunki pogodowe i zapobiega opóźnieniom w rozwoju nowych nasion. Warunki uprawy można dostosować, aby symulować różne warunki klimatyczne na całym świecie.

-Każda inwestycja w innowację to inwestycja w bardziej zrównoważone rolnictwo dla następnej generacji, a efekty przenoszą się daleko poza jedno miejsce. Opracowane tutaj hybrydy kukurydzy, w różnych środowiskach uprawy i scenariuszach pogodowych, przyniosą innowacje hodowcom w każdej części świata - dodał Reiter.