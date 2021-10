Bayer rozwija segment nasion warzyw

Pomóc ma w tym rozbudowane centrum badawczo-rozwojowe w Hiszpanii, w San Nicolás. Siedmiohektarowe globalne centrum projektowania produktów obejmuje najnowocześniejszą przestrzeń laboratoryjną do badań biologii komórkowej i szklarni do produkcji nasion.

Firma Bayer ogłasza rozbudowę swojego Centrum Projektowania Produktów Nasion Warzyw w San Nicolás w Hiszpanii.

Inwestycja o wartości 5,1 miliona euro ma za doprowadzić do szybszego wprowadzenia wysokiej jakości nasiona na rynki światowe.

Dotyczyć ma to takich gatunków jak: ogórek, melon, ​​papryka i bakłażan. , ogłaszając Zakład w San Nicolás wspiera globalne badania i rozwój firmy Bayer w zakresie nasion warzyw w zakresie odmian sprzedawanych klientom w ponad 130 krajach i terytoriach pod markami Seminis i De Ruiter , zjednoczonych pod marką Vegetables by Bayer .

-Korzystając z zaawansowanych technik hodowlanych, które pomagają przyspieszyć czas wprowadzania nowych odmian na rynek, pomagamy hodowcom reagować na nieoczekiwane wyzwania dnia dzisiejszego i przyszłości — powiedział Inci Dannenberg, szef działu Global Vegetable Seeds w Bayer. -Nasi klienci i partnerzy w łańcuchu wartości nie mogą sobie pozwolić na czekanie na rozwiązania dotyczące nowych presji chorobowych, nieprzewidywalnych wzorców pogodowych lub szybko zmieniających się wymagań rynku- dodaje.

Dzięki największej inwestycji w badania i rozwój w branży firma Bayer rozpoczęła we wrześniu 2019 r. rozbudowę Centrum Projektowania Produktów o 5,1 mln EUR. Rozbudowa obejmuje wielofunkcyjne centrum badawczo-rozwojowe w zakresie biologii komórkowej, laboratoriów, pomieszczeń do hodowli komórkowych, komór z kontrolowanym klimatem, i planuje rozwój nowoczesnej przestrzeni szklarniowej. Pozwala również na trzykrotne zwiększenie zdolności do innowacyjnych metod produkcji podwojonych haploidów (DH).

Szybsze dostarczanie wysokiej jakości nasion dla hodowców w sposób zrównoważony

Technologia DH jest cennym narzędziem, które skraca cykle hodowlane, poprawia spójność jakości produktu i może przyspieszyć wprowadzanie komercyjnych nasion hybrydowych nawet o cztery lata. Wykorzystanie dihaploidów jako części procesu hodowlanego może skrócić o połowę czas potrzebny na dostarczenie rozwiązań hodowcom. Oprócz wcześniejszego opracowania materiału do opracowywania i testowania produktów, DH zapewnia również stałą jakość produktu, co jest kluczowym czynnikiem sukcesu hodowcy, biorąc pod uwagę różnorodne warunki, z jakimi borykają się na całym świecie.

Stanowisko w San Nicolás jest kluczowym elementem holistycznej strategii przyspieszania projektowania nowych kombinacji genetycznych i produkcji wysokiej jakości podwojonych haploidów roślin na dużą skalę. Takie podejście do projektowania produktów w hodowli warzyw umożliwia włączenie najnowocześniejszych technologii, w tym genomiki, biologii komórki, sztucznej inteligencji, robotyki i obrazowania, w celu lepszego projektowania produktów dla hodowców i konsumentów. San Nicolás jest jednym z ponad 30 najlepszych w swojej klasie ośrodków badań i rozwoju warzyw na całym świecie i jednym z czterech Centrów Projektowania Produktów zlokalizowanych w kluczowych regionach produkujących warzywa, w tym w Holandii, Gwatemali i Kalifornii.

Spełnianie unikalnych i zmieniających się preferencji konsumentów

Inwestycja firmy Bayer w prace badawczo-rozwojowe nad warzywami odzwierciedla nie tylko zmieniające się potrzeby producentów i łańcucha wartości, ale także globalnych i zróżnicowanych konsumentów. Jako jeden z wiodących światowych producentów nasion warzyw, Bayer dostarcza hodowcom na całym świecie najlepsze w swojej klasie nasiona i rozwiązania zaspokajające potrzeby konsumentów w zakresie zdrowego żywienia i zapewniające dostawę dla stabilnego łańcucha wartości żywności.

Ogłoszenie San Nicolás pojawia się, gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw w 2021 r., którego celem jest podniesienie świadomości na temat sposobów promowania zwiększonego spożycia owoców i warzyw w całym łańcuchu wartości.