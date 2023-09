Producenci pszenżyta chętnie zwracają się ku odmianom półkarłowym. Sprawdzamy, jakie odmiany półkarłowe pszenżyta ozimego oferują hodowle i na co zwrócić uwagę w ich uprawie.

Krótka słoma w odpowiedzi na problem wylegania

Jednym z podstawowych zadań producentów zbóż jest ochrona łanu przed niekorzystnym zjawiskiem wylegania. Długie źdźbła zwykle są bardziej podatne na wyleganie, dlatego rolnicy starają się utrzymać łany o nienadmiernej wysokości. W tym celu stosuje się regulatory wzrostu takie jak chlorek chloromekwatu, chlorek mepikwatu, trineksapak etylu i etefon.

Można również wykorzystać osiągnięcia hodowlane, które opierają się na wprowadzeniu do genomu rośliny genów karłowatości. W przypadku pszenżyta geny karłowatości mogą pochodzić z pszenicy i żyta. Uzyskane w ten sposób odmiany nazywa się półkarłowymi lub krótkosłomymi. W porównaniu do odmian tradycyjnych cechują się one krótszym źdźbłem o ok. 25 cm i większą odpornością na wyleganie. Pierwszą odmianą tego typu w Polsce było zarejestrowane w 1997 r. pszenżyto Fidelio. Od tego momentu odmian półkarłowych w porfolio hodowli roślin systematycznie przybywa.

Uprawa pszenżyta półkarłowego – najważniejsze aspekty

W agrotechnice pszenżyta krótkosłomego należy zwrócić uwagę na kilka istotnych różnic w porównaniu do uprawy tradycyjnych odmian. Pszenżyta półkarłowe polecane są do uprawy w technologiach intensywnych. Ze względu na mniejszy system korzeniowy odmiany półkarłowe powinno wysiewać się na lepszych stanowiskach (kompleks żytni dobry). W takich warunkach pszenżyta krótkosłome lepiej od długosłomych realizują swój potencjał plonowania.

Przyjmuje się, że odmiany krótkosłome bardziej efektywnie wykorzystują wyższe dawki azotu przy jednoczesnym zmniejszonym ryzyku wylegania. Ważnym aspektem ich agrotechniki jest niższa w stosunku do odmian tradycyjnych norma wysiewu. Większość hodowców zaleca gęstość siewu mniejszą o 20-50 nasion/m2. Najlepiej, by pszenżyto krótkosłome wysiewać w terminie optymalnym dla danej lokalizacji lub z niewielkim opóźnieniem.

W uprawie pszenżyta półkarłowego należy ze szczególną starannością zwalczać chwasty. W niskich łanach groźne jest zwłaszcza zachwaszczenie wtórne, kiedy to niepożądane rośliny mogą przerosnąć pszenżyto i zablokować dostęp światła do najważniejszych liści.

Dzięki zmniejszonej normie wysiewu uprawa pszenżyta półkarłowego daje szansę oszczędności na materiale siewnym, a dzięki większej odporności na wyleganie - na regulatorach wzrostu. Przy stosowaniu wysokich dawek nawożenia azotowego i gęstym łanie skracanie roślin może mimo wszystko okazać się konieczne.

Odmiany krótkosłomego pszenżyta na sezon 2023/2024

Poniżej lista wybranych odmian półkarłowych pszenżyta ozimego, jakie oferują firmy nasienne na sezon 2023/2024.

Danko Hodowla Roślin

Tributo - mrozoodporność 5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie/niskie

Metro - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie

Panaso - mrozoodporność 5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Stelvio- mrozoodporność 6°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Mondeo - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Corado - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie

Orinoko - mrozoodporność 6°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe średnie

Porto - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Dolindo - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie

Rotondo - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna obniżona, wymagania glebowe wysokie/średnie

Toledo - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Gringo - mrozoodporność 6°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Kasyno - mrozoodporność 5,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR

Toro (krótkosłome/tradycyjne) - mrozoodporność 5°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe niskie

Octavio (krótkosłome/tradycyjne) - mrozoodporność 6°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe niskie

Probus - mrozoodporność 6°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie

Transfer (krótkosłome/tradycyjne) - mrozoodporność 6,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe niskie

Tomko (krótkosłome/tradycyjne) - mrozoodporność 6°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe niskie

Borwo - mrozoodporność 6°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie

IGP Polska

Presley - mrozoodporność 5°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe niskie

Ozean - mrozoodporność 6,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie

Bogart - mrozoodporność 4,5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe wysokie/średnie

Charme - mrozoodporność 5°*, odporność na porastanie ziarna średnia, wymagania glebowe średnie

Saatbau

Tribonus - zimotrwałość 5°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe niskie

Triagent - zimotrwałość 5°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe średnie/niskie

Saaten Union

Tadeus - zimotrwałość 5,5°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe średnie/niskie

Syngenta

Cappricia - zimotrwałość 5,5°*, odporność na porastanie ziarna podwyższona, wymagania glebowe średnie/niskie

* - w skali 9-stopniowej, gdzie 9° to wynik najlepszy