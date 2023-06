Odmiany populacyjne wiodą prym w ofercie nasion rzepaku firmy Danko. Wszystkie można było obejrzeć podczas Dni Pola w Szelejewie Drugim.

Odmiany InVigor to wspólne przedsięwzięcie firm Danko oraz BASF

Niektóre odmiany populacyjne mogą osiągać plony jak propozycje mieszańcowe

Dwie odmiany mieszańcowe

Podczas spotkania w ramach Dni pola Danko w Szelejewie zaprezentowano portfolio odmianowe rzepaku ozimego. Danko proponuje dwie odmiany mieszańcowe oraz 9 populacyjnych.

Odmiany hybrydowe to wspólna propozycja BASF oraz Danko - mowa tu o odmianach InVigor - InV 2020 oraz InV 1130. Pierwsza odmiana to nowość. Cechuje się wysoką zawartością oleju, co Jets szczególnie ważne w ostatnich sezonach, kiedy to coraz częściej zaolejenie jest jednym z parametrów wpływających na cenę. InV 2020 posiada wbudowany gen RLM7, jest także odporny na wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Zgodnie z zaleceniami nadaje się na różne typy gleb i do różnych systemów uprawy. dodać trzeba, że dotychczas uzyskiwane wyniki wskazują na wysoki poziom plonowania odmiany.

Odmiana InV 1130 dedykowana jest, podobnie jak wcześniejsza, na stanowiska różnej jakości. Zawiera również gen RLM 7, a jeśli chodzi o termin dojrzewania to ten jest określony jako średnio późny (podczas gdy InV 2020 dojrzewa w terminie średnio wczesnym).

Tańsze odmiany również godne uwagi

Danko skupia się na odmianach populacyjnych. Proponuje 9 odmian: Wesley, Sparker, Salut, Tom, Murphy, Ocelot, Quincy, Orion, Odeon.

I tak odmiana Odeon dedykowana jest na słabsze stanowiska. Ponadto wytwarza głęboki system korzeniowy, co pomaga w przetrwaniu okresowych niedoborów wody. Odeon ma też wysoki MTZ - na poziomie 5 - 6 g. W okresowych problemach z dostępnością do wody dobrze radzi sobie też odmiana Wesley. Dodatkowo łan odmiany jest dość niski - średnio 148 cm.

Na słabszych ziemiach poradzi sobie również Orion. Podobnie jak Odeon tu również możemy spodziewać się wysokiego zaolejenia (nawet na poziomie 47%). Zwraca się uwagę, że Orion wśród odmian populacyjnych cechuje się jednym z wyższych potencjałów plonowania.

Ocelot i Murphy to odmiany, które są stosunkowo niskie (wysokość roślin określana jest jako niska do średniej). Rośliny o kompaktowym wzroście są szczególnie odporne na wyleganie. Niemniej z tych dwóch to właśnie Ocelot charakteryzuje się najniższym wzrostem.

Salute, podbine jak Orion, jest jedną z bardziej plennych odmian populacyjnych. Posiada gen RLM1 (duża odporność na Phomę). Wysoką odpornością, ale zwłaszcza w przypadku suchej zgnilizny kapustnych, cechuje się Sparker.