Tradycyjnie już w pierwszej połowie czerwca odbyły się Dni Pola w Nagradowicach organizowane przez Poznańską Hodowlę Roślin. Tym razem parterem imprezy była firma Kuhn, a o roli strączkowych w płodozmianie mówił prof. dr hab. Tomasz Piechota z UP w Poznaniu.

Poletka na których można było zobaczyć prawie 50 odmian z portfolio Poznańskiej Hodowli Roślin, zarówno zbóż jak i roślin motylkowych zostały zlokalizowane w Nagradowicach.

Ten rok jest wyjątkowy dla PHR. Ponieważ zarejestrowaliśmy osiem nowych odmian w pięciu gatunkach. To jest zasługa naszej pracy hodowlanej naszych koleżanek i kolegów hodowców. Nie zatrzymujemy się, pędzimy dalej, w toku hodowanym są kolejne rody w kolejnych gatunkach. - tak rozpoczął swoją prezentację dotyczącą nowych odmian Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Jacek Rajewski

Podkreślił także, że obecnie w hodowli dominuje trend by w w jednej odmianie umieszczać coraz więcej dobrych cech, wszystko po to by były one jak najlepsze, oraz ukierunkowanie prac hodowlanych na odmiany o dużej tolerancji na okresowe niedobory wody.

Nowe odmiany zbóż

W ofercie PHR pojawiły się cztery nowe odmiany pszenic ozimych. Wszystkie charakteryzują się dużą stabilnością i powtarzalnością plonowania. Wszystkie również są odmianami typu kompensacyjnego, czyli są mało wrażliwe opóźnienie terminu siewu oraz na obniżenie normy wysiewu. Jeśli chodzi o ten ostatni parametr to hodowcy zalecają siew wszystkich nowych pszenic w ilości 280 -320 szt. nasion/m2.

Cztery nowe odmiany pszenic ozimych to: Essa, Iskra, Ostoja, i Persona, jeśli chodzi o jęczmień jary to w tym roku została zarejestrowana odmiana Masimo.

Strączkowe

Tu z kolei oferta Poznańskiej hodowli Roślin zwiększyła się o trzy odmiany. Są to łubin biały Kulig, groch siewny Jowisz oraz łubin wąskolistny Pogo.

Rola strączkowych w płodozmianie

Niezwykle interesującą prelekcję dotyczącą roślin strączkowych i ich roli w płodozmianie zaprezentował prof. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na początku przypomniał dlaczego strączkowe wypadły z płodozmianu w wielu gospodarstwach. Przypomniał także jaką rolę w nim odgrywają i jak wpływają na glebę. Podnoszą bowiem jej poziom materii organicznej i potrafią gromadzić azot w glebie, który jest potem wykorzystywany przez rośliny następcze. Wszystko dzięki azotowi zgromadzonemu poprzez działanie bakterii brodawkowych. Dodatkowo mogą tez być istotnym składnikiem poplonów i międzyplonów, które okrywają glebę i mogą także być źródłem dodatkowego azotu.

Prof. Tomasz Piechota z UP w Poznaniu mówił o roli roślin strączkowych w płodozmianie. Fot: M.Wołosowicz

Siew w rosnące rośliny

Integralną częścią Dni Pola w Nagradowicach były pokazy zorganizowane przez firmę Kuhn. Podczas pracy został zaprezentowany siewnik Kuhn Aurock 6000. Jest to maszyna półzawieszana, dostępna w wersji o szerokości roboczej 6 m. Maszyna w opcji może być wyposażona w cztery zbiorniki, każdy z oddzielnym aparatem wysiewającym. Ta pokazowa była wyposażona w dwa zbiorniki. To umożliwia możliwość wysiewy dwóch rodzajów nasion lub też nasion i nawozu zmieszanych ze sobą. Można także w każdym z rzędów redlic wysiewać inny rodzaj nasion. Dla każdego z nich można ustawić inną głębokość siewu. Maszyną można zakupić z rozstawem rzędów co 15 lub co 18,5 cm.

Andrzej Rębacz z Kuhn Maszyny rolnicze omówił budowę i zasadę działania siewnika Kuhn Aurock. Fot: M.Wołosowicz

Sam siewnik podczas pracy wykonuje kilka czynności na raz. Z przodu maszyny jest zamontowany wał nożowy, który ma za zadanie pociąć rośliny w których pracuje siewnik. Za nimi znajduje się sekcja talerzy falistych, które nacinają glebę i przygotowują ją do wysiewu nasion. Dostępne są dwa rodzaje talerzy rozcinających w zależności w jakich warunkach ma pracować siewnik. Talerze karbowane są przeznaczone do siewu bezpośredniego, nacinają one wąski pas gleby, potem w ten sam pas odkłada wysiewany materiał redlica. Drugo rodzaj talerzy to talerze faliste, które uprawiają pasy gleby o szerokości około 5-6 cm. Gleba w pasach jest uprawiona bardziej intensywnie i w takie pasy odkładane są nasiona. Siewnik z talerzami falistymi spełnia kryteria agregatu do uprawy pasowej.

Siewnik Aurock w całej okazałości. Widać poszczególne sekcje maszyny oraz rozbudowane głowice dozujące. Fot: M.Wołosowicz

Za sekcją talerzy znajduje się wał oponowy, który ma za zadanie skonsolidować glebę przed siewem, służy także do transportu maszyny. Wał oponowy ma koła ustawione w offsecie, dzięki czemu stwarza mniejsze opory podczas pracy.

Ostatnią sekcją są dwa rzędy redlic dwutalerzowych. Są one zawieszone na równoległoboku w celu dokładnego kopiowania terenu. Ich nacisk można regulować od niemal zera do 150 kg na redlicę. Pozwala to na dokładne umieszczenie dozowanych materiałów niezależnie od rodzaju gleby i warunków pracy. Bruzdę siewną zamyka stożkowe koło dogniatające, które służy także do ustalania głębokości pracy. Sekcja redlic jest umieszczona wahliwie, dzięki temu rozwiązaniu podążają one zawsze w tej samej linii co talerze nacinające glebę.

Podwójne redlice talerzowe mogą wysiewać jednocześnie oba dozowane ze zbiornika materiały. Fot. M.Wołosowicz

Taki system siewu w rosnące rośliny pozwala na ciągłe okrycie gleby przez cały rok. Pozwala to na ograniczenie strat wilgoci glebowej spowodowanej uprawą, oraz zmniejszenie zagrożenia erozją wodną i wietrzną. Przyczynia się także do zwiększenia ilości materii organicznej w glebie.