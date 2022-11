Podczas swojego wystąpienia dr Mierek-Adamska przedstawiła rozwój metod hodowli roślin na przestrzeni wieków, począwszy od czasów starożytnych, gdy pojawiły się pierwsze próby ręcznego zapylania roślin. Ostatecznie dotarła natomiast do najnowszych osiągnięć biotechnologii, pozwalających stworzyć np. tytoń bez nikotyny czy pszenicę bez glutenu.

- Nasza potrzeba ulepszania roślin to nie jest wymysł XX wieku, jak mogłoby się wydawać. Historycy mówią, że już 4 tysiące lat przed naszą erą Asyryjczycy ręcznie zapylali palmy daktylowe, bo widzieli potrzebę wspomagania ich rozwoju, żeby uzyskiwać lepsze plony. W roku 1717 Thomas Fairchild skrzyżował dwa goździki i to była pierwsza udokumentowana hybryda, pierwszy organizm powstały z dwóch odmiennych gatunków, goździka ogrodowego i goździka brodatego. 10 lat później we Francji powstał pierwszy instytut stworzony po to, by produkować nowe odmiany roślin. Na przełomie XIX i XX wieku obserwowaliśmy moment rozwoju genetyki. Zaczęliśmy wtedy rozumieć, jak dana cecha jest przenoszona z pokolenia na pokolenie – mówi dr Mierek-Adamska.