To prawdziwy przełom. Partie Zielonych w Unii Europejskiej z zasady wyrażały swój sprzeciw wobec wykorzystywaniu osiągnięć inżynierii genetycznej, również w rolnictwie. Fińscy Zieloni właśnie wyłamali się z tej tradycji.

Zmiany programowe

Do tej pory jednym z podstawowych założeń europejskich "zielonych" był brak poparcia wobec metod inżynierii genetycznej, popularnie nazywanych GMO, nawet wbrew stanowisku nauki, które stwierdza brak zagrożeń ze strony takich technologii dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Na ostatnim posiedzeniu fińskiej Ligi Zielonych, należącej do Europejskiej Partii Zielonych, ogłoszono jednak pozytywne stanowisko partii w sprawie inżynierii genetycznej. Jak podaje portal replanet.ngo, do zmiany stanowiska partię skłoniła przede wszystkim sytuacja wynikająca z rosyjskiego ataku na Ukrainę, rosnące ceny paliw i uzależnienie od rosyjskich nawozów, co zmusza do większej dbałości o bezpieczeństwo żywnościowe i samowystarczalność.

To nie pierwszy raz, gdy ta partia zajmuje dość nietypowe jak na "zielonych" stanowisko. Kilka lat temu Zieloni z Finlandii jako pierwsi poparli energetykę jądrową.

Inżynieria na tak, ale nie każda

Obecnie fińscy Zieloni deklarują wsparcie dla metod hodowli, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju - zaliczają tutaj nowe techniki genomowe (NGT), w tym głośną ostatnio metodę CRISPR/Cas9, za której opracowanie Nagrodą Nobla w 2020 roku zostały nagrodzone Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna. Inicjatywa zmiany stanowiska wyszła od młodzieżówki Ligi Zielonych. Postulują oni, by metody NGT były regulowana w taki sam sposób, jak tradycyjne metody hodowli roślin, co znacznie ułatwiłoby rejestrację nowych odmian, uzyskanych z pomocą inżynierii genetycznej.

- Korzystając z CRISPR, możemy modyfikować genom rośliny w bardzo kontrolowany i ukierunkowany sposób - tłumaczy Jami Haavisto, stojący na czele zielonej młodzieżówki.

Przy wykorzystaniu metody CRISPR/Cas9 można odnaleźć ściśle określony fragment kodu genetycznego i wybrany gen wyłączyć bądź zmienić w inny wariant. W przeciwieństwie do GMO, w metodzie CRISPR/Cas9 do modyfikowanego organizmu nie wprowadza się „obcych” genów, jednak w świetle unijnych przepisów GMO i NGT są traktowane tak samo.

Wśród wartych uwagi prac z zakresu nowych technik genomowych w rolnictwie można wymienić odmiany pszenicy odporne na rdze, fuzariozy i septoriozy; pszenicę o obniżonej zawartości glutenu w ziarnie dla celiaków; kukurydza odporna na wirusową chorobę MLN i wiele innych. Z osiągnięć CRISPR/Cas9 póki co korzystają głównie rolnicy amerykańscy. Rośliny modyfikowane w ten sposób zaczynają pojawiać się również w Azji i Afryce. Jeżeli przełomowa decyzja fińskiej Ligi Zielonych zdobędzie popularność wśród pozostałych Zielonych z Unii Europejskiej, możliwe, że wkrótce i w tej części świata zagoszczą nowe odmiany. Inżynieria genetyczna ma coraz większe osiągnięcia w zakresie uzyskiwania odmian tolerancyjnych nie tylko na szereg stresów abiotycznych, ale również odpornych na choroby i szkodniki. Mogą stać się one szansą na sprostanie wymogom Zielonego Ładu i utrzymanie poziomu produkcji nawet w obliczu zmian klimatycznych.