Forum nasienne w Poznaniu

Forum nasienne zostało zorganizowane kolejny już raz, w ramach sesji naukowej Instytutu Ochrony Roślin. Przedstawiono na nim aktualną sytuację na rynku nasiennym, jak również zaprezentowano działania polskiej hodowli w obliczu wprowadzanego Europejskiego Zielonego Ładu.

Dr Tadeusz Oleksiak z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) w Radzikowie zwrócił uwagę na rosnącą rolę hodowli roślin w osiąganiu wysokich plonów. Jej wpływ na wielkość plonów oceniana jest na ok. 80 proc. W obliczu wprowadzanych obostrzeń tak nawozowych jak i w zakresie ochrony roślin, jej znaczenie będzie jeszcze większe.

Pozytywnym sygnałem jest utrzymujący się trend wzrostowy wielkości reprodukcji nasiennej i jej wartości. Duży wpływ na tę sytuację ma rosnące zainteresowanie polskiego rolnictwa uprawą kukurydzy. Zagrożeniem pozostaje wciąż niski odsetek wymiany kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, szacowany aktualnie na ok. 22 proc. Częsta wymiana dotyczy tych gatunków w których oferowane są odmiany mieszańcowe – rzepak ozimy, burak cukrowy, kukurydza, żyto, jęczmień ozimy i w mniejszym stopniu pszenica ozima.

Dr Michał Rokicki – dyr. IHAR-PIB skoncentrował się w swoim wystąpieniu na kierunkach hodowli roślin uprawnych w obliczu postępujących zmian klimatu i polityki rolnej krajów Unii Europejskiej. Koncentrują się one na szerszym niż dotąd wprowadzeniu do uprawy odmian heterozyjnych, syntetycznych, o specyficznych cechach dla gospodarstw ekologicznych, jak również o istotnie zmienionych cechach fizjologicznych umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie składników mineralnych.

Zwrócił on uwagę na rosnąca rolę hodowli odpornościowej, której rola będzie coraz większa z uwagi na malejącą ilość substancji czynnych środków ochrony roślin, dopuszczonych do stosowania. W ocenie prelegenta będzie ona obejmowała nie tylko uzyskanie odmian tolerancyjnych/odpornych w stosunku do sprawców chorób grzybowych, ale także szkodników. Przykładem jest podjęcie prac nad uzyskaniem – z wykorzystaniem klasycznych technik hodowlanych tj. bez GMO, odmian pszenicy ozimej odpornych na pryszczarka pszenicy, powodującego obniżkę plonu ziarna nawet o 30 proc. Są już pierwsze efekty. W Niemczech zarejestrowanych jest 27 odmian z tego typu odpornością, a w Polsce 5.

Wątek potrzeby wprowadzania do masowej uprawy odmian o podwyższonej odporności kontynuował prof. Henryk Bujak, dyr. Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Podkreślił on zauważalny postęp w tym kierunku podając jako przykłady wpisanie do Krajowego Rejestru (KR):

jęczmień ozimy - 14 odmian z deklarowaną przez ich hodowców podwyższona odpornością na żółtą karłowatość jęczmienia,

rzepak ozimy – 14 odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty, 53 na suchą zgniliznę kapustnych i 44 na żółtaczkę rzepy,

burak cukrowy – 157 odmian (ze 161 wpisanych do KR) odpornych na rizomanię, 28 na mątwika buraczanego.

Prowadzone w COBORU badania dotyczą także odporności odmian na czynniki środowiskowe i związane są z mrozoodpornością i zimotrwałością zgłaszanych odmian zbóż i rzepaku. Dokonane analizy pozwoliły wyłonić np. w pszenicy ozimej kreacje o zimotrwałości ocenianej na 5,5 pkt. (w skali 9 stopniowej) – LG Jutta, Tytanika 5,0, Owacja i Formacja obie 4,5 pkt. Natomiast w jęczmieniu jarym umożliwiły wyłonienie odmian o wyższej od pozostałych odporności na suszę – Bente, Esma, MHR Fajter. W związku z generalnie niskim odczynem polskich gleb, instytut analizuje też tolerancje odmian zbóż na stężenie jonów glinu, ujawniające się przy niskim pH gleby.

Problem chorób i hodowli odpornościowej buraka cukrowego podjął też w swoim wystąpieniu prof. Jacek Piszczek z IOR-PIB, kładąc nacisk na największe zagrożenie w uprawie tej rośliny jakim jest chwościk buraka, choroba powodowana przez grzyb Cercospora beticola. Sukcesem hodowli ostatnich lat jest identyfikacja 6 genów odpowiedzialnych za odporność buraka w stosunku do tego patogenu. Efektem praktycznym są prowadzone aktualnie w COBORU badania 2 rodów, a w przyszłości odmian. Za kolejny sukces hodowców można uznać pojawienie się pierwszych odmian o podwyższonej odporności na Rhizoctonia solani, grzyba powodującego różnego typu zgnilizny korzeni. Problemem do rozwiązania na przyszłość jest wprowadzenie do tej rośliny odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę buraka.

Z kolei prof. Natasza Borodynko-Filas z IOR-PIB skoncentrowała się na specyficznych, negatywnych skutkach zmian klimatycznych. Dotyczą one wzrostu znaczenia chorób wirusowych. To efekt upalnych letnich miesięcy i długich ciepłych jesieni które zmieniły biologię rozwoju mszyc, rozprzestrzeniających wirusy. Na eskalację problemu ma istotny wpływ zakaz stosowania insektycydowych zapraw nasiennych. Efektem jest gwałtowny wzrost powierzchni upraw porażonych np. żółtaczką rzepy, czy żółtą karłowatością jęczmienia. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów jedynym sposobem zahamowania rozprzestrzeniania się chorób wirusowych są wielokrotne, kosztowne nalistne, chemiczne zabiegi nalistne lub w efekcie końcowym zdecydowanie tańsza hodowla odpornościowa.

Wystąpienia podczas forum uzupełniły referaty prof. Edwarda Gacka (COBORU) i prof. Jerzego Czembora (IHAR). Pierwszy pochylił się nad zagadnieniem nasiennictwa na potrzeby gospodarstw ekologicznych i potrzebą zwiększenia bioróżnorodności roślin uprawnych, natomiast drugi zaprezentował wynik projektu Agrobank, czyli aplikacji dotyczącej wyboru odmiany pod potrzeby i możliwości danego gospodarstwa.

Spotkanie zakończyła debata poświęcona głównie znalezieniu odpowiedzi na pytanie – co zrobić, aby podnieść stopień wymiany materiału siewnego. Jej uczestnicy wysunęli sugestie iż niezbędne są w tym celu:

zmiana systemu dopłat do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego. Dotychczasowy w ramach limitu „de minimis” wykorzystywany jest przez grupę zaledwie 75-80 tys. gospodarstw, czyli grupa ok. 40 tys. określanych jako wysokoprodukcyjne rezygnuje z wymiany,

wprowadzenie dopłat z ekoschematów dla gospodarstw prowadzących produkcję integrowaną na podstawie dokumentów zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zaprawionego w systemie ESTA,

opracowanie i egzekwowanie przez podmioty skupowe ostrzejszych wymogów jakościowych. Chodziłoby nie tyle o zmuszenie do zakupu nasion co zachęcenie gospodarstw do tego celem produkcji surowców o wysokich parametrach jakościowych, a tym samym za wyższą cenę. Dobrym przykładem są zasady współpracy z rolnikami przemysłu olejarskiego czy cukrowni.