Nie trzeba nikogo przekonywać, że odpowiednia odmiana ma znaczący wpływ na uzyskiwany plon. W wyborze tej właściwej i porównaniu jej z innymi pomocne są publikacje Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Odmian różnych gatunków roślin uprawnych przybywa z roku na rok; każdy hodowca i dystrybutor swoją ofertę odmian chce oczywiście przedstawić z jak najlepszej strony, a w gąszczu marketingowych haseł łatwo się zagubić. Warto wówczas zajrzeć do publikacji COBORU, by uzyskać szczegółowe informacje o odmianach i ich cechach. Jak interpretować wyniki PDO i czego można się z nich dowiedzieć?

Prosta matematyka

Jako przykład zinterpretujemy Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych pszenicy w 2021 roku. Oprócz podstawowych informacji dotyczących hodowcy bądź jednostki zgłaszającej odmianę, kraju hodowcy oraz roku wpisania odmiany do Krajowego Rejestru, możemy poznać warunki, w jakich prowadzone były doświadczenia.

Plon, uzyskany od odmian w poszczególnych latach, odnoszony jest do wzorca. Plon od odmian wzorcowych podawany jest w dt/ha, a odchylenie od wzorca każdej z badanych odmian również wyraża się w dt/ha bądź wartościach procentowych. W poniższym przykładzie: w 2021 roku na poziomie agrotechniki a 2 plon wzorca wyniósł 97,7 dt/ha. Odchylenie od wzorca podawane jest w dt/ha, a zatem plon ziarna odmiany Ambicja, którego odchylenie ma w tabeli wartość -2,7, wyniósł 95 dt/ha. Odmiana Euforia plonowała z kolei powyżej wzorca (wartość w tabeli 0,6), plon ziarna od tej odmiany w 2021 wyniósł zatem 98,3 dt/ha.

WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021

W poniższej tabeli odchylenie od wzorca wyrażone jest w procentach. Jeżeli zatem plon wzorca w 2021 wyniósł 103,9 dt/ha, a w rubryce odmiany Hondia widzimy wartość 93, oznacza, że plonowała ona na poziomie 93 proc. wzorca. Do obliczenia plonu potrzebne będzie proste działanie matematyczne: gdy 103,9 dt/ha przyjmiemy za 100 proc., to 93 proc. wynosi 96,63 dt/ha i tyle właśnie ziarna uzyskano od odmiany Hondia.

WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021

W 2021 roku różnica w plonie między najlepszą, a najgorszą odmianą na poziomie a 2 wyniosła prawie 2 t/ha ziarna! Udowadnia to, że bez zwiększonych nakładów, samą analizą wyników i doborem odpowiedniej odmiany można wiele "wygrać".

Dopasować do warunków

To, czy dana odmiana nadaje się do lokalnych warunków, można ocenić, porównując ich plony uzyskane w sześciu różnych rejonach kraju. Rejon I to województwa zachodniopomorskie i pomorskie, rejon II - warmińsko-mazurskie i podlaskie, rejon III - lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, rejon IV - łódzkie, mazowieckie i lubelskie, rejon V - dolnośląskie, opolskie i śląskie, rejon VI - świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. W poniższej tabeli widzimy, że według WPDO w roku 2021 odmiana Ambicja najlepiej plonowała w rejonie V, czyli w południowo-zachodniej części kraju. WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021

W zakresie dopasowania odmiany do lokalnych warunków, można sugerować się także Listą Odmian Zalecanych. Jak widać w poniższej tabeli, odmianę Venecja w 2022 roku zalecano do uprawy niemal na terenie całego kraju, bo aż w 14 województwach. Największy zaś wybór wśród rekomendowanych odmian mieli rolnicy z województwa śląskiego i zachodniopomorskiego, LOZ obejmowała tam 16 różnych odmian.

Lista Odmian Zalecanych COBORU, pszenica ozima, 2022

Można również sięgnąć po regionalne publikacje COBORU, w których przedstawiane są wyniki doświadczeń odmianowych w danych województwach.

W zależności od agrotechniki

COBORU rozróżnia dwa poziomy agrotechniki - a 1 i a 2 . Poziom a1 oznacza przeciętny poziom agrotechniki, w którym ochrona ogranicza się do zaprawiania ziarna, zabiegów chwastobójczych i interwencyjnych insektycydowych. Odmiany, które dobrze plonują na poziomie a 1 , dobrze nadają się do mniej intensywnych technologii produkcji. Z kolei na poziomie a 2 stosowana jest zwiększona dawka nawożenia azotowego, pełna ochrona chemiczna oraz zabiegi regulacji pokroju roślin. Odmiany wysoko plonujące na wysokim poziomie agrotechniki dają szansę na wykorzystanie pełni potencjału plonowania przy intensywnej technologii uprawy i pozwalają na bicie rekordów plonowania.

COBORU prowadzi również doświadczenia dotyczące plonowania odmian w zależności od przedplonu - zbożowego i niezbożowego. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że plon samego wzorca jest znacznie niższy w przypadku przedplonu zbożowego, niż niezbożowego. Pewne odmiany uprawę w niekorzystnym następstwie znoszą jednak lepiej, inne gorzej. Jak wywnioskować można z poniższej tabeli, odmiana Apostel jest wrażliwa na mocno zbożowy płodozmian, ale już odmiana Euforia nie zareaguje tak drastyczną zniżką plonu.