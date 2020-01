Jaka kolba, taki plon - dobór odmiany kukurydzy to podstawa

Odmiany kukurydzy są zróżnicowane pod względem szeregu cech. Przyglądając się tylko kolbie i ziarnu, widać różnice, które m.in. wpływają na rozwój roślin i determinują kierunek użytkowania.

Dobór odpowiedniej odmiany to jeden z kluczowych elementów powodzenia uprawy. Dobrze lub źle dobrana odpowiednio poprawia bądź pogarsza plonowanie kukurydzy. Biorąc pod uwagę kolbę i ziarno, podział na typy nie zawsze jest jednoznaczny i nie może być traktowany zero-jedynkowo, ponieważ współczesne mieszańce wyposażone są często w cechy mieszane.

FLINT

Różnice odmianowe mogą uwidocznić się już krótko po siewie. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint odznaczają się lepszym wigorem wiosennym i wyższą tolerancją na niskie temperatury w trakcie wschodów w porównaniu do odmian o ziarnie typu dent. Z tego względu z ich siewem nie trzeba czekać do czasu, aż gleba ogrzeje się do 8-12°C (takich wymagają denty). Mogą być siane wcześnie, w glebę niedogrzaną (5-6°C). Dzięki temu nadają się do siewu w chłodniejszych rejonach Polski, tj. w północnych i północno-wschodnich częściach kraju. Można je uprawiać na glebach bardziej zwięzłych. Sięga się po nie, jeśli zachodzi konieczność przyspieszenia terminu siewu, np. w gospodarstwach o dużych areałach kukurydzy. Mimo to nie można zapominać, że kukurydza jest gatunkiem ciepłolubnym i do prawidłowego kiełkowania temperatura gleby na głębokości siewu powinna wynosić ok. 8-12°C. Sieje się je gęściej niż denty, ponieważ z reguły są niższe i słabiej ulistnione. Rzadkie siewy wiązałyby się z mniejszą liczbą kolb i większym zachwaszczeniem plantacji.

Mieszańce tolerancyjne na chłody wykształcają więcej rzędów ziaren w kolbie oraz zawiązują więcej ziaren w rzędzie. Koszulki u flinta wcześnie stają się luźniejsze. Ziarno typu "flint" jest średniej wielkości, prawie okrągłe, o grubej warstwie bielma szklistego (ziarno kukurydzy szklistej) i wysokiej masie tysiąca ziaren (MTZ). Jest przydatne do produkcji kaszy, mąki oraz jako pasza treściwa w żywieniu bydła mlecznego.

Odmiany typu flint są na ogół wcześniejsze, ale trudniej oddają wodę z ziarna - początkowo szybko w fazie do 30 proc. wilgotności i potem w równym tempie do ok. 23-25 proc. zawartości wody w ziarnie (w przeciętnych warunkach pogodowych dla Polski). Stąd mogą pojawić się problemy w przypadkach opóźnionego rozwoju i chłodów w okresie dojrzewania. Natomiast w latach bardzo ciepłych odmiany typu flint z reguły wytwarzają mniejsze blaszki liściowe oraz słabiej zaziarnione kolby w porównaniu do typu dent. Ich uprawa jest wysoce ryzykowna na stanowiskach bardzo suchych, zwłaszcza w okresie wysokich temperatur powietrza. Mieszańce mogą bardzo szybko zareagować wstrzymaniem wzrostu łodyg i liści. Przy niedoborach wody w glebie zatrzymują rozwój wegetatywny i generatywny. Kwitną dopiero po wystąpieniu opadów.

W obliczu występujących u nas posuch oraz wysokich temperatur ważną cechą odmian kukurydzy jest ich tolerancja na niedobory wilgoci w glebie oraz okresowe upały. Te są szczególnie niebezpieczne dla kukurydzy w końcu czerwca, ponieważ w tym czasie rośliny rozpoczynają kwitnienie. W takich warunkach (wysokie temperatury) kukurydza szybciej wiechuje i rozpoczyna pylenie, niestety wówczas znamiona są jeszcze niedojrzałe i niegotowe do przyjęcia pyłku. W efekcie występuje problem z zapłodnieniem i na polu obserwujemy słabe zaziarnienie - szczerbate kolby.

DENT

Rośliny odmian typu dent odznaczają się wolniejszym rozwojem początkowym, ale budują większą masę - są bogato ulistnione, co przemawia za wykorzystaniem ich do produkcji kiszonki dla bydła. Jednocześnie wysoka biomasa narzuca konieczność rzadszego siewu tych odmian.

Większość odmian typu dent ma wyższe (w stosunku do flint) wymagania termiczne. Na przykład należy siać je w ogrzaną glebę, która na głębokości siewu musi mieć min. 8°C. Stąd odmiany przydatne są na gleby lżejsze, szybko nagrzewające się. Prowadząc uprawę kukurydzy w rejonach, w których normą są wysokie temperatury w końcu czerwca, lepiej wybierać do siewu odmiany typu dent. Mieszańce tego typu cechują się krótkim odstępem czasu między pyleniem a znamionowaniem kolb. Nawet przy upałach powyżej 35°C podczas kwitnienia do kiełkowania pyłku na znamionach wystarczy kilka godzin porannych z wyższą wilgotnością powietrza. W takich warunkach odmiany w typie dent lepiej się sprawdzają.

Ziarno typu dent (koński ząb) jest wydłużone, spłaszczone, z charakterystycznym zagłębieniem na szczycie - tzw. rejestr i niższą MTZ w stosunku do flinta. W jego budowie przeważa mączyste bielmo, przez co nadaje się do produkcji skrobi oraz alkoholu.

Ziarno koński ząb łatwiej dosycha. Pomaga mu w tym m.in. większa jego powierzchnia w stosunku do masy, co zawdzięcza charakterystycznemu zagłębieniu na szczycie, zwanemu rejestrem. Dzięki temu skraca się okres między dojrzałością fizjologiczną (stadium czarnej plamki) a optymalnym terminem omłotu, który jest u ziarna tego typu krótszy niż u flint. Początkowo (do 30 proc. wilgotności) oddaje wodę wolniej niż flint, później proces gwałtownie przyspiesza. W sprzyjających warunkach (długa i sucha jesień bez przymrozków) zawartość wody spada nawet do poziomu 18-19 proc.

Szereg firm hodowlano-nasiennych oferuje odmiany kukurydzy o charakterze uniwersalnym, tj. przydatnych zarówno do produkcji suchego ziarna, jak i kiszonki. Wymaga to przekrzyżowania form flint z dent, co skutkuje m.in. pojawieniem się ziarna o cechach, określanych w opisach jako: semi flint, czyli podobnych do flint bądź dent - podobnych do dent. Występują także np. flint/dent, co oznacza pośredni typ ziarna flint o pewnych cechach dent.

FIX I FLEX

Kolby typu fix wyróżnia dość stabilna wielkość (niezależnie od obsady wielkość wytwarzanych kolb). Zazwyczaj są wytwarzane przez odmiany typu flint - niskie, o stosunkowo niedużej (jak na ten gatunek) powierzchni liści. Mieszańce te uprawiane przy górnej zalecanej obsadzie zaliczane są do odmian najwyżej plonujących.

Wielkość kolb typu flex jest zmienna. Zmianom podlega zarówno liczba rzędów na kolbie, jak i liczba ziaren w rzędzie. Cecha ta pozwala na ograniczenie wewnętrznej konkurencji pomiędzy roślinami w łanie. Po odmiany z kolbami typu flex sięga się, gdy:

siew z różnych powodów zostanie przeprowadzony w zimną i mokrą glebę, przez co należy się liczyć ze stratami w obsadzie;

występuje zagrożenie suszą. Aby ograniczyć jej negatywny wpływ na wysokość plonu ziarna, celowo zostaje obniżona ilość wysiewu - wzrasta w ten sposób ilość wody pozostającej do wykorzystania przez pojedynczą roślinę. W lata o zwiększonych opadach rośliny tworzą większe kolby.