Jakie sadzonki roślin jagodowych wybierają plantatorzy?

- Zapotrzebowanie na sadzonki malin rośnie. W ostatnich latach zmienił się profil producenta. Nie sprzedajemy już sadzonek goło korzeniowych, które były kiedyś popularne. W tej chwili nie ma już na nie dużego zapotrzebowania. Rośnie za to znaczenie sadzonek typu plug, czyli doniczkowanych - mówi w rozmowie z sadyogrody.pl Krzysztof Sak, dyrektor handlowy z Agronom Berries.

Jakie odmiany malin cieszą się największa popularnością? Czy jest duży popyt na sadzonki?

Największą popularnością w przypadku malin cieszy się Enrosadira. Odmiana łatwa w uprawie i o dobrze wyeksponowanych owocach. Dzięki temu zbiór jest szybki. Owoc lekko oddziela się od krzewu, nawet gdy ma jasny kolor, a taki jest obecnie najbardziej poszukiwany na rynku. Markety w Polsce czy za granicą preferują tylko owoce o jasnej barwie. Enrosadirę najlepiej uprawiać w tunelach. Można też prowadzić uprawy w otwartym gruncie, ale żeby wydobyć z tej odmiany cały potencjał konieczne jest zastosowanie osłon.

Zapotrzebowanie na sadzonki malin rośnie. W ostatnich latach zmienił się profil producenta. Przestawiliśmy się na inny rodzaj sadzonek. Nie sprzedajemy już sadzonek goło korzeniowych, które były kiedyś popularne. W tej chwili nie ma już na nie dużego zapotrzebowania. Rośnie za to znaczenie sadzonek typu plug, czyli doniczkowanych. Są one droższe, ale mają takie zalety jak wyższa zdrowotność, 100 proc. przyjęć i dobry plon w pierwszym roku po posadzeniu. Głównie producenci wybierają już tego rodzaju materiał nasadzeniowy. Trafia on przede wszystkim na plantacje tunelowe, których z każdym rokiem przybywa w Polsce dosyć dynamicznie.

Jak sytuacja wygląda w przypadku truskawek? Na jaki rodzaj sadzonek najczęściej decydują się plantatorzy?

W Polsce najwięcej jest plantacji truskawek w otwartym gruncie. Sadzonek frigo sprzedajemy cały czas zdecydowanie najwięcej. Z odmian króluje od dwóch lat Rumba. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem głównie ze względu na bezproblemową uprawę i bardzo dobrą zdrowotność. Ostatnie dwa lata były dosyć wymagające pod względem ochrony, gdyż w okresie zbiorów występowało bardzo dużo opadów, co zwiększyło presję chorób grzybowych. Przetrwały tylko odmiany, które charakteryzowały się dobrą zdrowotnością. Rumba wyróżniała się i w tym momencie jest numerem jeden w naszej szkółce. W Polsce z każdym rokiem wzrasta powierzchnia uprawy na rynnach w matach kokosowych. Producenci do nasadzeń na tego typu plantacjach wybierają coraz częściej sadzonki typu tray. Gwarantują one wyższy i lepszy jakościowo plon w pierwszym roku.

Sadzonek truskawek produkujemy około 35 mln sztuk rocznie, a malin ok. 800.000. W przypadku jeżyn mamy sadzonki typu long cane dla producentów tunelowych. W pierwszym roku dają one 100 proc. plon – produkujemy ich około 50 tys. sztuk.

