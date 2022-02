Jakie wyzwania stoją przed polską hodowlą roślin rolniczych?

Jakie, w ocenie Danko HR, są obecnie największe wyzwania w zakresie hodowli roślin? Co jest niezbędne, aby branża im sprostała? Na pytania te odpowiedział Tomasz Dutkiewicz, prezes DANKO HR, który opowiedział nam również o przyszłości upraw soi w Polsce oraz czynnikach niezbędnych do jej rozwoju.

W rozmowie z redakcją farmer.pl Tomasz Dutkiewicz, prezes zarządu DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., opowiedział o działalności Danko w zakresie hodowli roślin oraz bydła i przedstawił najważniejsze wyzwania stojące przed każdą z tych hodowli. W przypadku bydła wskazał kwestię rozwoju rynku mleka w Polsce oraz rosnących kosztów produkcji. Z kolei w przypadku hodowli roślin Dutkiewicz podkreślił kwestię wymienialności materiału siewnego oraz dostosowywania nowych odmian do zmieniającego się klimatu.

Zdaniem naszego rozmówcy, w pierwszej z tych spraw kluczowe znaczenie ma świadomość rolników, która rośnie z roku na rok, oraz uporządkowanie pewnych kwestii legislacyjnych. Z kolei dostosowanie do zmian klimatycznych wymaga czasu, gdyż hodowla to proces wieloletni (wyhodowanie nowej odmiany zajmuje ok. 10 lat). Ponadto kwestia odporności np. na suszę jest bardzo skomplikowana, ponieważ uzależniona jest od wielu czynników, w tym od wielkości systemu korzeniowego, grubości kutikuli, wielkości aparatów szparkowych itd. Przystosowanie roślin do trudniejszych warunków środowiskowych wymaga pracy nad wieloma czynnikami, jak podkreślił Dutkiewicz.

Prezes Danko HD opowiedział nam również o przyszłości upraw soi w Polsce oraz czynnikach niezbędnych do jej rozwoju. Dowiedzieliśmy się również nieco na temat Muzeum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Kopaszewie.