Niedawno byliśmy obecni na polowych warsztatach prasowych IGP Polska. Na poletkach mogliśmy zobaczyć nowe odmiany pszenicy, pszenżyta, jęczmienia. Jakie nowości przygotowuje firma IGP? W jakim kierunku prowadzona jest hodowla?

IGP Polska wywodzi się z niemieckiego zrzeszenia hodowców roślin I.G. Pflanzenzucht GmbH, działającego na rynku od blisko 100 lat. Na rynku polskim pojawiła się w 2014 roku, dostarczając kwalifikowany materiał siewny zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku ozimego, pszenicy płaskurki, pszenicy orkisz, soi, łubinu, grochu czy słonecznika.

Aleksandra to nowa odmiana jęczmienia ozimego, fot. Maciej Sacha

Jęczmień ozimy

– Możemy się pochwalić, że jesteśmy liderem rynku jęczmienia ozimego dwurzędowego w Polsce. Tak dobrze znana odmiana jak Sandra ma największy udział w kwalifikacji polowej. Teraz wprowadzamy Aleksandrę, która jest następczynią bezpośrednią Sandry, zarejestrowaną w COBORU w 2021 roku, jako najwyżej plonująca odmiana jęczmienia ozimego – mówił nam Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i kraje bałtyckie IGP Polska.

Oprócz odmiany Aleksandra, charakteryzującej się wysokim plonem, gęstością ziarna i zdrowotnością, na poletkach mogliśmy zobaczyć również odmiany takie jak: Bianca, Arthene czy Almut. Odmiana Bianca to jęczmień ozimy dwurzędowy, o zimotrwałości 2,5 st. i zdaniem IGP, najwyższej ocenie za grubość ziarna na rynku niemieckim, a także ma gen odporności na wirus żółtej mozaiki jęczmienia. Równie dużą grubością ziarna charakteryzuje się odmiana Arthene.

Jęczmień ozimy odmian Arthene i Bianca, fot. Maciej Sacha

Pszenica ozima

– Co roku dostarczamy najlepszą genetykę pszenicy ozimej. W roku 2020 najwyżej plonującą odmianą jakościową w badaniach COBORU na obu poziomach agrotechniki była odmiana Janis. Uzyskała ona rejestrację w roku 2021 i aktualnie będzie rozpoczynać rozmnożenia tej odmiany, by umożliwić zakup nasion polskim rolnikom. W tym roku zarejestrowaliśmy również najlepszą odmianę w COBORU. W kategoriach plon i zimotrwałość wygrała w tym roku nasza odmiana Bulldozer. W związku z cenami azotu i jego brakiem wyselekcjonowaliśmy odmiany, które najlepiej zarządzają dostępnością azotu. Jest to pszenica ozima Moschus i Foxx – mówił Krzysztof Piłat.

Pszenica ozima Moschus, fot. Maciej Sacha

Podkreślał również, jakie wymierne korzyści przynosi uprawa odmian najwyżej plonujących. Według wyliczeń, w przypadku odmiany Bulldozer, plonującej na poziomie 106% wzorca, przy cenie pszenicy 1600 zł/t daje dodatkowy przychód wysokości około 900 zł/ha.

Pszenica ozima Bulldozer, fot. Maciej Sacha

W ofercie IGP Polska znajdziemy również odmiany pszenicy ościstej, które według przedstawicieli firmy są przyszłościowym rozwiązaniem. Warto tu wymienić odmianę Foxx, która jest pierwszą pszenicą ościstą jakościową zarejestrowaną w Niemczech. Jak podkreślali przedstawiciele firmy, pszenice ościste charakteryzują się lepszą odpornością na trudne warunki przy wysokim potencjale plonowania.

Pszenżyto ozime Presley, fot. Maciej Sacha

Pszenżyto ozime

– Presley to pierwsze pszenżyto ozime, które zarejestrowaliśmy w COBORU w tym roku w Polsce. W badaniach COBORU jest to najlepsza odmiana pod względem przydatności na słabsze stanowiska, odporności na porastanie ziarna w kłosach oraz odporności na pleśń śniegową – mówił Piłat.

Pszenżyto ozime Charme, fot. Maciej Sacha

Nowością jest również pszenżyto ozime Charme, która trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Jak podano, charakteryzuje się najwyższą zdrowotnością spośród odmian pszenżyta IGP, o wysokiej zimotrwałości i przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Na słabsze stanowiska przedstawiciele firmy polecają odmiany Presley i Torben. Druga z nich charakteryzuje się również dużym plonem słomy, co jest nie bez znaczenia w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta na ściółce.