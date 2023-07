Zobacz galerię

Na Dniach Pola zorganizowanych przez Poznańską Hodowlę Roślin nie zabrakło roślin bobowatych, z których słynie.

Na poletkach zostały zaprezentowane trzy nowe odmiany roślin bobowatych, które już niebawem rolnicy będą mieli możliwość uprawiać na swoich polach. Wśród nich była także pierwsza odmiana łubinu białego wyhodowana w PHR. Warto to podkreślić, gdyż uzyskanie nowej odmiany tego gatunku jest niezwykle trudne.

Trudne były też warunki na poletkach pokazowych, ilość opadów w tym roku nie była zbyt łaskawa dla roślin. Od września ubiegłego roku spadło bowiem zaledwie 300 mm deszczu. Marzec co prawda był mokry, ale spowodowało to tylko opóźnienie w siewie roślin jarych. Ostatnie 26 mm wody z nieba spadło w pierwszej połowie maja tego roku. Gleba na poletkach należy co prawda do IV klasy bonitacyjnej ale jest mozaikowata, co po miesiącu bez wody negatywnie odbiło się na roślinach rosnących w słabszych miejscach.

Łubin biały

Kulig – to długo oczekiwana odmiana łubinu białego, który jest bardzo trudny w hodowli. Ma bardzo wysoki potencjał plonowania, a nasiona charakteryzują się wysokim poziomem białka oraz tłuszczu i niską zawartością alkaloidów, nasiona są słodkie. Szacowny plon białka wynosi 1500 kg/ha. Cechą charakterystyczną odmiany są niepękające strąki, dzięki czemu nie ma strat przy zbiorze. Rośliny mają wysoką odporność na antraknozę oraz fuzaryjne więdnięcie. Zalecany do uprawy na terenie całego kraju ale na glebach średnich i dobrych. Zalecana norma wysiewu wynosi 80 szt./m2

Łubin biały Kulig Fot: M.Wołosowicz

Łubin wąskolistny

Pogo - to nowa odmiana łubinu wąskolistnego. Jej nasiona mają wysoką zawartość białka i są bardzo słodkie. Strąki są odporne na pękanie co pozwala zmniejszyć straty przy zbiorze. Rośliny cechuje wysoka odporność na więdnięcie fuzaryjne, antraknozę i choroby wirusowe. Jest to odmiana termoneutralna, co oznacza, że jest mało wrażliwa na opóźnione terminy siewu. Zalecana norma wysiewu wynosi 90-100 szt./m2

Łubin wąskolistny Pogo Fot: M.Wołosowicz

Groch

Jowisz – jest to groch siewny ogólnoużytkowy z podwyższoną odpornością na choroby, szczególnie mączniaka i fuzaryjne więdnięcie. Jego cechą charakterystyczną są białe kwiaty i żółte nasiona oraz podwyższona odporność na pękanie strąków, co ogranicza straty podczas zbioru. Jest to odmiana wąskolistna z licznymi i mocnymi wąsami czepnymi, co zwiększa odporność łanu na wyleganie. Charakteryzuje się również dużą ilością strąków na roślinie, oraz wysoką odpornością na choroby. Zawartość białka wynosi 22 proc. Zalecana norma wysiewu wynosi 110-120 szt./m2

Groch odmiany Jowisz Fot: M.Wołosowicz

Wyka ozima

Ciekawostką na poletkach była wyka ozima Rea zasiana z rośliną podporową. Warto podkreślić, że jest to jedyna zarejestrowana w Polsce odmiana wyki ozimej. Preferuje ona gleby żyzne o uregulowanym odczynie pH i stanowiska słoneczne. Cechuje się bardzo wysoką bo wynoszącą 30 proc. zawartością białka w nasionach. Ma także wysoką zimotrwałość. Jej plony przy uprawie na nasiona wynoszą około 0,8 t/ha.

Wyka ozima odmiany Rea z rośliną podporową. Fot: M. Wołosowicz

Wszystkie pozostałe odmiany roślin niezbożowych prezentowane na poletkach PHR zobaczycie w galerii.