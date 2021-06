Nadchodzi następca topowej odmiany owsa

Trudno zaprzeczyć, że Bingo to jedna z najpopularniejszych odmian w owsa w kraju. Hodowla Roślin Strzelce zapowiada, że w przyszłym roku na rynku pojawi się godny jej następca - owies Rambo.

Odmiana owsa Rambo trafi do rolników w 2022 roku.

Odmiana Rambo przez ostatnie trzy lata przodowała pod względem plonu w doświadczeniach rejestrowych.

Ziarno owsa nowej odmiany będzie cechować się wysoką zawartością tłuszczu oraz delikatną łuską.

Bingo - dotychczasowy lider wśród odmian owsa

Hodowla Roślin Strzelce przoduje na rynku nasiennym owsa w Polsce. Dziełem HR Strzelce jest m.in. odmiana Bingo, która od 2009 roku jest krajowym liderem wśród odmian tego zboża. Bingo to również odmiana najczęściej rekomendowana do uprawy według COBORU. W 2020 r. zalecano ją do uprawy w aż 13 województwach.

Rambo to efekt wielu lat prac hodowlanych

Hodowcy ze Strzelc postanowili jednak nie osiadać na laurach i cały czas pracują nad nowymi odmianami owsa. Jak mówi Marek Luty, dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu Hodowli Roślin Strzelce podczas zorganizowanych w Strzelcach Dni Pola, nową odmianą, która ma potencjał, by dorównać Bingo, jest odmiana Rambo. Uspokajamy - nie oznacza to oczywiście, że odmiana Bingo zostanie wycofana, lecz jedynie, że pojawi się dla niej nowy konkurent.

Wysokie plony nawet na słabych glebach

Przez ostatnie trzy lata owies Rambo przodował pod względem plonu w doświadczeniach rejestrowych COBORU. W badaniach latach 2018-2020 Rambo plonował na poziomie 101-110 proc. wzorca. Wysoki plon to jednak nie jedyna zaleta tej odmiany, co podkreślił Marek Luty. Rambo charakteryzuje się ponadto wysoką gęstością ziarna i wysoką zawartością tłuszczu w ziarnie oraz delikatną łuską. Odmiana ma niskie wymagania glebowe; dzięki temu nadaje się do uprawy na słabych stanowiskach.

Materiał siewny owsa odmiany Rambo trafi do rolników w przyszłym roku, tj. 2022.

