Najnowszy komunikat fitosanitarny z upraw polowych i nie tylko

Na dzień dzisiejszy należy pamiętać o lustracjach buraka cukrowego oraz ziemniaka. Co do buraka cukrowego to mamy bardzo duże obłożenie żerujących gąsienic błyszczki jarzynówki oraz lot motyla tego szkodnika. Próg szkodliwości tego szkodnika to 10 gąsienic na pięciu roślinach lub na 10 m2. Grupa Techniczna PROCAM sygnalizuje od początku lipca mamy już i to dość mocne porażenie przez patogena jakim jest chwościk buraka. Na zlewnych, mocnych glebach tam gdzie notowaliśmy duże ilości opadów atmosferycznych notujemy duże porażenie korzeni przez zgnilizny zgorzelowe w tym przez rizoktoniozę i fusarium.

W uprawie ziemniaka mamy bardzo duże porażenie przez zarazę ziemniaka w tym szczególnie odmianę łodygową tego patogena a do tego bardzo duża gradację stonki ziemniaczanej i to zarówno w formie zjadliwego chrząszcza zimowego jak i larw od L1 do L4 oraz dużo złóż żółtopomarańczowych jaj. Tam szczególnie gdzie mamy ziemniaki sadzeniaki zwracamy uwagę na chwast jakim jest psianka czarna, która może być rezerwuarem bardzo groźnej bakterii kwarantannowej jaką jest Ralstonia solanacearum czyli śluzaka.

Co do omacnicy prosowianki na kukurydzy to w całym kraju mamy oprócz poczwarki wszystkie stadia tego szkodliwego motyla od imago, jaj i bardzo żernej gąsienicy. Obserwując w tym roku plantacje gdzie aplikowano OstriniaSTOP efekt jest zadawalający.

W informacji co do roślin ozdobnych to w dalszym ciągu mamy bardzo duży wysyp mszyc w tym mszycy na juce. Warto zastanowić się nad rozwiązaniem z użyciem preparatu Siltac. Ze względu na parametry wilgotnościowe mamy już infekcje przez mączniaki prawdziwe i w tym mączniaka prawdziwego dębu.

Oprócz tego mamy rójkę jednego z szkodliwych chrabąszczy (szkodnika glebowego) czyli guniaka czerwczyka.

Zboża na których nie wykonano zabiegu na kłos są mocno porażona przez fusariozę kłosa możemy się spodziewać szkodliwych mikotoksyn w zebranym ziarnie.

