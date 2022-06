Podczas Krajowych Dni Pola w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku mieliśmy okazję porozmawiać z Krzysztofem Wąsewiczem, dyrektorem firmy nasiennej RAGT. Czym zajmuje się firma? Jak wygląda hodowla roślin? Jakie gatunki znajdują się w ofercie?

Firma RAGT, jako międzynarodowy hodowca roślin, ma w swojej ofercie ponad 30 gatunków roślin. W Polsce dużym zainteresowaniem cieszą się kukurydza, pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak, słonecznik czy soja, a dostępną na nowy sezon nowością będzie groch jary i kolejne odmiany soi.

W hodowlę nowych odmian zaangażowanych jest w firmie RAGT ponad 300 osób. Pracują one na markerach genetycznych w nowoczesnych laboratoriach. Co ciekawe, działająca dziś niemal na całym świecie firma hodowlana swoje początki ma we Francji, gdzie zaopatrywała lokalne rolnictwo.

Przyszłość polskiego rolnictwa Krzysztof Wąsewicz widzi w soi, która jak twierdzi, dopiero staje się popularna. Firma RAGT pracuje na odmianach 000, które są w Polsce złotym środkiem między wczesnością a wysokim i stabilnym plonowaniem.