- Na sukces uprawy rzepaku składa się wiele czynników. Mamy wpływ tylko na część z nich, ale właśnie o tę część powinniśmy zadbać w stu procentach - mówi Artur Kozera z firmy Rapool, jeden z prelegentów na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, podczas której przedstawi, jak hodowla rzepaku odpowiada na obecne wyzwania.

Kolejne czynniki limitują produkcję rzepaku

Wraz z kolejnym rozpoczętym sezonem wegetacyjnym przed producentami rzepaku piętrzą się kolejne wyzwania i nic jak na razie nie zapowiada, by akurat ten sezon miał być łatwiejszy od poprzednich.

Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie ekspert firmy Rapool, Artur Kozera, opowie, jakie uwarunkowania prawno-ekonomiczne i klimatyczne będą w najbliższym czasie decydować o powodzeniu uprawy rzepaku oraz jakie rozwiązania z zakresu hodowli roślin mogą pomóc producentom w walce o zadowalający plon i opłacalność uprawy.

- Na ten moment, jesień 2022 roku, istnieje wiele wzajemnie oddziałujących na siebie czynników, które wpływają na ograniczenia w produkcji rzepaku - mówi Artur Kozera.

Wystarczy spojrzeć na wyzwanie, z jakim mierzymy się nie od dziś - zmiany klimatyczne. Jak zaznacza ekspert, coraz częściej mamy do czynienia z opóźnieniami siewu, co wynika albo z nadmiernego uwilgotnienia gleby, albo suszy w okresie zasiewów rzepaku. Klimat wpływa także na zagrażające roślinom agrofagi, które coraz trudniej jest zwalczać w obliczu kolejnych luk w palecie dostępnych środków ochrony roślin. Nie da się zapomnieć także o drogich nawozach, bez których jednak uprawa tak wymagającego gatunku, jakim jest rzepak, nie może się udać.

Producenci rzepaku poszukują oszczędności

Hodowla stara się wychodzić naprzeciw producentom, warto zatem zwracać uwagę na odmiany o cechach, które pozwolą roślinom poradzić sobie w obliczu trudności bez znacznego uszczerbku na plonie.

Nowoczesne odmiany pozwalają na poprawę opłacalności rzepaku na wiele sposobów. Dzięki wysokiej efektywności wykorzystania azotu pozwalają na uzyskanie zadowalających plonów nawet przy ograniczeniu dawki nawozów mineralnych, a wysoka zdrowotność daje nadzieję na redukcję kosztów ochrony chemicznej. Nowe, silnie rozgałęziające się odmiany to także możliwość zmniejszenia normy wysiewu bez uszczerbku na plonie.

Artur Kozera z firmy Rapool będzie jednym z prelegentów podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

W rozmowie z Arturem Kozerą nie zabrakło kwestii uproszczeń uprawowych, na które decyduje się wielu producentów rzepaku w obliczu wysokich cen paliwa.

- Należy rozważyć wszystkie plusy i minusy. Z jednej strony uproszczenia uprawowe pozwalają na spełnienie podstawowego celu, jakim jest ograniczenie kosztów uprawy, przy okazji chroniąc przed nadmiernymi stratami tak deficytowej w ostatnich latach wody. Z drugiej jednak rzepak "lubi" dobrze doprawione stanowisko, a niemal 12-miesięczny okres wegetacji czyni go wyjątkowo wrażliwym na agrofagi, których presja w uprawie uproszczonej może być większa. W tym przypadku może stać się tak, że oszczędności na uprawie obiją się stratami wynikającymi z redukcji plonu lub dodatkowych nakładów na ochronę. Jest jednak wiele gospodarstw, w których taki system uprawy się sprawdza i daje bardzo dobre efekty - mówi nasz rozmówca.

Czy czeka nas przyszłość bez rzepaku?

Piętrzące się przed producentami rzepaku trudności skłaniają do zastanowienia, czy ten gatunek ma w ogóle przyszłość jako podstawowy surowiec do produkcji olejów w naszej części świata? A może zostanie wyparty przez coraz popularniejsze w Polsce gatunki - soję i słonecznik? Zdaniem Artura Kozery uprawa soi i słonecznika w naszym kraju będzie się ugruntowywać i przejdzie drogę podobną jak kukurydza jeszcze 20-30 lat temu. Przez następne - co najmniej - kilkanaście lat to jednak rzepak pozostanie podstawowym źródłem tłuszczów roślinnych.

- W perspektywie kilku najbliższych sezonów powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce prawdopodobnie nieco spadnie i ustabilizuje się na poziomie, jaki utrzymywał się przez wiele lat, czyli ok. 800 tys. ha - twierdzi Artur Kozera.

Skoro rzepak z naszych pól nie zniknie zbyt szybko, warto udoskonalać zarówno jego hodowlę, jak i agrotechnikę. O tym, jak to zrobić, porozmawiamy na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 27 października w Jachrance. Zapraszamy!

>>> Zarejestruj się już dziś!

>>> Sprawdź agendę!