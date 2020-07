O zmaganiach w uprawie ziemniaków

Gospodarstwo Ogród Warzywny Polska na Zachodnim Pomorzu od lat specjalizuje się w uprawie ziemniaków m.in. sadzeniaków.

Zarządca Gospodarstwa Pan Krzysztof Brodziński przedstawił jak wyglądały zmagania w uprawie ziemniaków od samego początku czyli sadzenia.

Susza i trudna wiosna to duże wyzwanie dla plantatorów ziemniaków.

Po wschodach wstępowały duże nasilenia mszyc, dla gospodarstwa jest bardzo ważna eliminacji wektorów wirusów czyli mszyc przez stosowanie oleju mineralnego z niewielką dawką insektycydów.

Warto przyjrzeć się zarazie ziemniaka i zapobiegać jej występowaniu przez stosowanie sprawdzonych rozwiązań w ochronie np. preparatem Zorvec Enicade, który bardzo mocnym rozwiązaniem w szczycie zwarcia łanu i dużej wilgotności oraz w drugim zabiegu ok. 2 tygodni przed desykacją tak by ziemniaki były zdrowe do przechowywania.

Działania zapobiegawcze są konieczne do walki z chorobami np. alternariozą w szczególności w produkcji sadzeniaka.

W nawożeniu dolistnym sprawdzonym nawozem jest Proleaf Makro P o dużej zwartości fosforu i wysokiej przyswajalności. Ziemniaki bardzo dobrze reagują na biostymulator Improver, który w swym składzie zawiera nitrofenolany. Co przyczynia się z wyrównaniem plonu.

Desykacja zaczyna się już od prawidłowego planu nawożenia azotem i badania skrobi. Kalibraż bulw jest prowadzony na jednym metrze i wg. kalibrażu.

Zbiór ziemniaków odbywa się jednoetapowo, potem ziemniaki z pola jadą na koszt zasypowy, sortowane ziemniaki trafiają do przechowalni a nad kalibraż jest odbierany.

Plantacja jest bardzo dobrze prowadzona dlatego z pewnością ziemniaki z tego gospodarstwa można polecić każdemu wymagającemu odbiorcy.

Uprawiasz ziemniaki i potrzebujesz porady? Skontaktuj się już dziś z doradcami PROCAM.

www.procam.pl



Zachęcamy do odwiedzania portali społecznościowych i kanału YouTube firmy PROCAM.