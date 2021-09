Odmiany pszenżyta na trudne warunki

Jakie cechy musi spełniać odmiana pszenżyta, aby radziła sobie na słabszych stanowiskach? Które z nich są rekomendowane do uprawy w takich warunkach?

Nasz kraj jest absolutnym liderem w produkcji pszenżyta. Areał uprawy tego gatunku jest stabilny i wysoki. Według wynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r. sporządzonym przez Główny Urząd Statystyczny powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce wynosiła ok. 1,3 mln ha. Zbiory pszenżyta ozimego oceniono na 4,7 mln t, a plon średnio na 41,9 dt/ha. Popularność tego gatunku wynika m.in. z faktu, że można go uprawiać na stanowiskach gorszych, których w naszym kraju nie brakuje. W Polsce szacuje się, że gleby lekkie i bardzo lekkie zajmują ponad 1/3 powierzchni gruntów ornych. Poza tym gleb kwaśnych i lekko kwaśnych jest u nas ponad 40 proc. Mamy gorsze warunki glebowo-klimatyczne w porównaniu np. do innych krajów Unii Europejskiej, które to wręcz determinują dobór roślin uprawnych, ale też i poziom uzyskiwanych plonów – lekkie gleby odznaczają się mniejszą żyznością i nie są polecane do uprawy dla bardziej wymagających roślin, również zbóż takich gatunków, jak pszenica i jęczmień. Pszenżyto może sobie dobrze poradzić i zadowalająco plonować, ale należy odpowiednio wybrać odmianę.

Gleba glebie nierówna

Pszenżyto można co prawda uprawiać również na glebach lepszych, a więc nawet kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego, ale nie ma to zazwyczaj sensu ekonomicznego, stąd obecność tego gatunku na tego rodzaju stanowiskach jest incydentalna. Już częściej można je spotkać na glebach klasy IIIa i IIIb, choć i tam zwykle przegrywa ze wszechobecną pszenicą ozimą. Króluje natomiast na gruntach klasy IVa, IVb i słabszych, o ile są utrzymane w dobrej kulturze.

Ważnym elementem uprawy jest stanowisko. Najlepszymi przedplonami są oczywiście wczesne bobowate, np. groch, łubiny, motylkowate wieloletnie, jak również ziemniak. Są jednak zbyt cenne i z reguły rezerwowane oczywiście pod pszenicę ozimą. Stąd standardem jest uprawa tego zboża po innym gatunku kłosowym lub wyjątkowo po kukurydzy.

Specjaliści nie zalecają też zbyt dużych uproszczeń uprawowych i oszczędnych technologii. Należy też zadbać o uregulowane pH gleby, które powinno wynosić powyżej 5,5, a także cechować się średnią zasobnością przyswajalnych form potasu, fosforu, a także magnezu. Poza tym gleba powinna zawierać jak najwięcej próchnicy, oczywiście o ile to możliwe. Generalnie stanowiska pod to zboże, choć słabe z racji klasy gleby, powinny być – mówiąc kolokwialnie – zadbane.

Nie można też zapomnieć o obsadzie roślin na metrze kwadratowym. Optymalnie dla pszenżyta wynosi ona 400‑600 roślin, przy ilości wysiewu 120‑180 kg/ha. Ta niezależnie od odmiany zwiększa się wraz ze spadkiem jakości stanowiska. Na przykład średnio na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego wynosi 400 ziaren na m2, na kompleksie żytnim dobrym – 500, a już na kompleksie żytnim słabym – 600. W ten sposób można wpływać na zarówno zaopatrzenie rośliny w wodę i składniki pokarmowe, a także jej krzewienie się. Właśnie ten ostatni czynnik ma bardzo duże znaczenie przy wyborze odmiany na gorsze stanowiska, gdyż te, które odznaczają się dobrą krzewistością lepiej się w takich warunkach sprawdzą. Zbyt wysoka norma wysiewu na glebach żyznych może doprowadzić do takich problemów w wegetacji rośliny, jak: zbyt duże zagęszczenie łanu, konkurencja między roślinami, większe porażenie przez choroby grzybowe, a także w późniejszym czasie – wyleganie.

odmiana polecana

Przyjrzeliśmy się ofercie firm hodowlano-nasiennych oferujących materiał siewny tego gatunku. Sporządziliśmy subiektywną listę tych odmian, które są polecane właśnie na słabe gleby, biorąc pod uwagę m.in. takie cechy, jak tolerancja na zakwaszenie gleby czy odporność na suszę szczególnie w okresie wiosenno-letnim, bo właśnie na stanowiskach o ograniczonych zdolnościach retencyjnych uprawa jest najtrudniejsza. Takimi są niewątpliwie gleby kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego, a nawet żytniego dobrego.

Danko Hodowla Roślin

Panaso (KR 2021) – odmiana o wysokim potencjale plonowania. Ma dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Cechuje się wysokim stopniem tolerancji na zakwaszenie. Średnio późna o bardzo dobrej odporności na choroby (na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniegową, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosa). Odznacza się wysoką zimotrwałością.

Avokado (KR 2016) – o tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych. Ma dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosa i septoriozę plew. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Należy do odmian o średniej wczesności i o bardzo dobrej zdolności krzewienia.

Dinaro (CCA) – odmiana półkarłowa, która charakteryzuje się stabilnym plonowaniem w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Ma dobrą odporność na większość chorób. Zimotrwała. Należy do pszenżyt dobrze się krzewiących, dlatego wymaga rzadszych siewów.

Grenado (KR 2007) – odmiana półkarłowa, o wysokim potencjale plonotwórczym w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą. Jest to odmiana o dobrej zimotrwałości – 5,5. Odporna na zakwaszenie gleby. Odznacza się dobrą zdolnością krzewienia.

Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR

Carmelo (KR 2017) – odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym. Odznacza się dużym i wyrównanym ziarnem, zawartością białka. Cechuje się dobrą odpornością na fuzariozę kłosów. Odporna na wyleganie. Ma niskie wymagania glebowe.

Sekret (KR 2016) – dobrze radzi sobie we wszystkich regionach kraju. Odznacza się wysokim poziomem zimotrwałości. Odporna na wyleganie. Cechuje się tolerancją na choroby grzybowe. Odporna na porastanie ziarna w kłosie.

Meloman (KR 2014) – odmiana o wysokim potencjale plonowania, o wysokim stopniu mrozoodporności (5,5). Tolerancyjna na choroby grzybowe, a także na zakwaszenie gleby.

Borowik (KR 2011) – odmiana o dorodnym ziarnie. Wysoka słoma o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Dobra mrozoodporność (5,0).

IGP Polska

Vivaldi (CCA) – odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym. Niska, o sztywnej słomie. Cechuje się wysoką zawartością białka w ziarnie. Odmiana o wysokiej zdrowotności, która cechuje się też dobrze wykształconym systemem korzeniowym. Dobrze się krzewi jesienią.

Saaten Union Polska

Raptus (CCA) – wczesna odmiana o wysokiej masie tysiąca ziaren. Tradycyjna długość źdźbła oraz wysoka odporność na wyleganie. Odporna na mączniaka oraz rdze. Polecana do uprawy na trudne i suche stanowiska.

SU Liborius (KR 2019) – odmiana o wysokim potencjale plonowania, tolerancyjna na choroby grzybowe. Cechuje się podwyższoną odpornością na wyleganie oraz zawartością białka. Pozycja polecana na najsłabsze gleby oraz stanowiska, gdzie występują okresowe niedobory wody.

Saatbau Polska

Claudius (CCA) – odmiana o wysokim potencjale plonowania. Wykształca długi kłos, dość wysoka masa tysiąca nasion połączona z dobrą gęstością ziarna w stanie zsypnym, z wysokim współczynnikiem krzewienia. Należy do odmian średnio późnych, wysokich, lecz o niskiej podatności na wyleganie. Dobra zimotrwałość i odporność na większość chorób pszenżyta. Pozycja uniwersalna pod względem kierunku użytkowania. Ma niskie wymagania glebowe.

Syngenta Polska

Cappricia (CCA) – o dużej plastyczności względem środowiska, udaje się na wszystkich typach gleb oraz plonuje wiernie na stałym poziomie w różnych latach. Charakteryzuje się dużą zdrowotnością i odpornością na wyleganie oraz niskim pokrojem roślin. Odznacza się dobrą masą hektolitra i zawartością białka. ▪