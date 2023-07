Zobacz galerię

Na poletkach można zobaczyć nie tylko odmiany najnowsze - w tym roku w Spytkówkach można było zobaczyć jak wyglądały odmiany pierwotne i takie, które mają ponad 100 lat.

W tym roku na poletkach w Spytkówkach można było zobaczyć nie tylko najnowsze odmiany zbóż, rzepaków, mieszanek poplonowych czy roślin paszowych.

Stacja w Spytkówkach działa już 20 lat. Od 20 lat prowadzone są doświadczenia i hodowla. W tym roku postaraliśmy się sprowadzić i wysiać stare odmiany historyczne - tak o poletkach ze starymi odmianami mówił Mariusz Ratajczak, kierownik Stacji Doświadczalnej w Spytkówkach.

Pradawne odmiany zbóż

Na poletkach zaprezentowano 20 historycznych odmian jęczmienia i pszenicy. Warto podkreślić, że to swoiste cofnięcie się w czasie było różne. Dla jednych odmian wynosiło 30 lat dla innych setki, jeśli nie tysiące bo jak inaczej podejść do odmiany pierwotnej wysiewanej na Żyznym Półksiężycu jeszcze przez rolników z Mezopotamii.

Widać postępy

Patrząc na te stare odmiany doskonale widać, jaką rolę spełnia hodowla roślin i postęp biologiczny. Część ze starych odmian miała skłonność do wylegania czy do łamliwości dokłosia. Większość ma zupełnie inny wygląd i pokrój w porównaniu do obecnych odmian. Cechą charakterystyczną dla starych odmian są wysokie rośliny zapewniające dużą ilość słomy. Na przestrzeni lat hodowcy swoją ciężką pracą sprawili, że rośliny są niższe, bardziej odporne na wyleganie i mają większe, lepiej wypełnione kłosy gwarantujące wyższe plony.

