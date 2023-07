Zobacz galerię

Podczas Dni Pola w Nagradowicach Poznańska Hodowla Roślin zaprezentowała pięć nowych odmian zbóż.

Na poletkach w Nagradowicach rolnicy mogli zobaczyć pięć nowych odmian roślin zbożowych. Trzeba podkreślić, że w tym roku pogoda w tej części wielkopolski nie była łaskawa dla roślin.

Od września ubiegłego roku spadło bowiem zaledwie 300 mm deszczu. Marzec co prawda był mokry ale spowodowało to tylko opóźnienie w siewie roślin jarych. Ostatnie 26 mm wody z nieba spadło w pierwszej połowie maja tego roku. Gleba na poletkach należy co prawda do IV klasy bonitacyjnej ale jest mozaikowata, co po miesiącu bez wody negatywnie odbiło się na roślinach rosnących w słabszych miejscach.

Pszenica ozima

W ofercie PHR pojawiły się cztery nowe odmiany pszenic ozimych. Wszystkie charakteryzują się dużą stabilnością i powtarzalnością plonowania. Wszystkie również są odmianami typu kompensacyjnego, czyli są mało wrażliwe opóźnienie terminu siewu oraz na obniżenie normy wysiewu. Jeśli chodzi o ten ostatni parametr to hodowcy zalecają siew wszystkich nowych pszenic w ilości 280 -320 szt. nasion/m2.



Essa - jest to pszenica ozima jakościowa klasy A/B. Cechuje się bardzo dobrą zimotrwałością bardzo dobrym krzewieniem z dużą ilością pędów bocznych oraz odpornością na wyleganie. Ma również wysoką tolerancję na okresowe niedobory wody i zakwaszenie gleby. Ma również wysoki poziom zdrowotności oceniany w większości na 8 (w 9 stopniowej skali), oraz genetyczną odporność na rdzę brunatną. Jest odmianą średniowczesną z ziarnem charakteryzującym się wysokimi parametrami jakościowymi.

pszenica ozima Essa Fot: M. Wołosowicz



Iskra - jest to pszenica ozima klasy B. Cechuje się wysoką odpornością na choroby grzybowe oraz wysoką odpornością na wyleganie -posiada bowiem gen półkarłowatości Rht8. Dobrze plonuje w różnych warunkach glebowych i jest zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Jest odmianą średniowczesną. Dobrą cechą jest brak wrażliwości roślin na chlorotoluron co pozwala ograniczyć koszty odchwaszczania. Jej ziarno charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami zarówno jeśli chodzi o wysoką liczbę opadania i zawartości białka, a mąką z nich wykonana ma dobre parametry plastyczne podczas dalszej obróbki.

pszenica ozima Iskra Fot: M. Wołosowicz



Ostoja - jest to odmiana jakościowa z grupy A. Ma małe wymagania glebowe połączone z wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody. Posiada gen półkarłowatości, który podnosi odporność na wyleganie. Jest przydatna do uprawy na terenie całego kraju. Wiosną dobrze się krzewi i jest odmianą średnią jeśli chodzi o termin dojrzewania. Ziarno posiada wysokie parametry jakościowe.

pszenica ozima Ostoja Fot: M. Wołosowicz



Persona - jest to odmiana o bardzo dobrej jakości wypiekowej. Wysoki potencjał jakościowy tej pszenicy potwierdza profil białek zapasowych, który jest identyczny z tym, jaki posiada elitarna odmiana pszenicy Astoria. Odmiana ma dorodne, wyrównane ziarno o wysokim ciężarze hektolitra. Wyróżnia się także wysoką zimotrwałością.

Pszenica ozima Persona Fot: M. Wołosowicz

Jęczmień jary

Poznańska Hodowla Roślin ma w swojej ofercie szeroką gamę odmian jęczmienia jarego. W tum roku dołączyła do nich nowa odmiana tego gatunku.

Masimo - to nowa odmiana pastewna jęczmienia jarego o bardzo wysokim potencjale plonowania, także podczas lat suchych. Ma średnie wymagania glebowe i dość niską tolerancję na zakwaszenie gleby oraz bardzo dobrą zdrowotności z genem mlo odpowiedzialnym za odporność na mączniaka prawdziwego. Rośliny mają późny termin kłoszenia oraz średni termin dojrzewania i wysoką odporność na wyleganie.

jęczmień jary Masimo Fot: M. Wołosowicz

Podczas spotkania w Nagradowicach była możliwość dyskusji z hodowcami i agronomami. Hodowcy poszczególnych gatunków odpowiadali na pytania rolników i zdradzali kulisy hodowli. Natomiast agronomowie udzielali porad agrotechnicznych i podpowiadali zainteresowanym sprawdzone rozwiązania w zakresie siewu, zabiegów i ochrony roślin.

Pozostałe zaprezentowane na poletkach odmiany roślin zbożowych możecie obejrzeć w galerii