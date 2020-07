Pszenica ozima

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest jedną z największych firm hodowlano-nasiennych, która w swoich programach hodowlanych skupia się na uzyskaniu odmian, charakteryzujących się coraz wyższym potencjałem plonotwórczym, wysoką jakością handlową ziarna, oraz podwyższoną odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne.

Nadrzędnym celem Spółki jest praca hodowlana determinowana przez potrzeby rynku oraz przemysłu przetwórczego. Wyhodowane przez Spółkę odmiany wpływają znacząco na podwyższenie poziomu plonowania, mając znaczący wpływ na uzyskanie przez naszych odbiorców istotnie lepszych efektów jakościowych i ilościowych.

Dzięki bogatej tradycji sięgającej roku 1872 w prowadzeniu hodowli roślin, doświadczonej kadrze, nowoczesnej bazie technicznej oraz ogromnemu zaangażowaniu i pasji, w ostatnim okresie Małopolska Hodowla Roślin co roku rejestruje nowe odmiany pszenicy ozimej. Zdobywają one nie tylko uznanie odbiorców, ale zostają również nagrodzone prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami na różnego rodzajach wystawach i targach.

Pszenica jest gatunkiem o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce wynosi około 2 mln ha, co stanowi 1/4 ogólnej powierzchni zbóż. Z uwagi na ogromne znaczenie gospodarcze, Małopolska Hodowla Roślin w swojej ofercie handlowej posiada liczne odmiany pszenicy ozimej o doskonałych wartościach produkcyjnych i użytkowych.

Poniżej prezentujemy wybrane kreacje odmianowe naszej Spółki.

MHR Promienna

Odmiana chlebowa (grupa B)

Rok wpisu do Krajowego Rejestru 2020

Charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonowaniem na obu poziomach agrotechniki we wszystkich rejonach Polski. MHR Promienna cechuje się wysoką zimotrwałością 4°(w skali 9° wg COBORU). Odmiana chlebowa B o korzystnym profilu zdrowotnościowym na patogeny grzybowe. Cechą wyróżniającą MHR Promienna wśród innych odmian pszenicy ozimej jest wyjątkowa odporność na wirusa karłowatości pszenicy (Wheat dwarf virus WDV).

Norma wysiewu: 380–400 nasion/m2, tj. 170–190 kg/ha.

Lokata

Odmiana jakościowa (grupa A)

Rok wpisu do Krajowego Rejestru 2019

Znakomite parametry jakościowe ziarna – bardzo wysoka i stabilna liczba opadania, nawet w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych (lato 2018). Zawartość białka wysoka, glutenu bardzo duża o bardzo dobrej jakości. Liczba opadania wysoka do bardzo wysokiej, wysoka liczba sedymentacji Zeleny’ego. Bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach kraju – bardzo duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi (zima 2016, plon na A1 i A2 = 106 % wzorca, COBORU). Bardzo wysoka zimotrwałość wynosząca 5,5. Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie – polecana do technologii intensywnej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby: septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i rdzę żółtą, mączniaka – dobrze zbilansowany profil zdrowotnościowy. Duża masa 1000 ziaren (42–45 g), dobre wyrównanie ziarna, duża gęstość w stanie zsypnym. Odmiana cechująca się dużą tolerancją na zakwaszenie gleby.

Norma wysiewu: 350–400 nasion/m2, tj. 190 kg/ha.

Błyskawica

Odmiana chlebowa (grupa B)

Rok wpisu do Krajowego Rejestru 2018

Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i średnim dojrzewania, posiada genetycznie uwarunkowania do wydłużonego okresu wypełniania ziarna. Bardzo wysoki potencjał plonowania na poziomie A2, przydatność dla rolnictwa intensywnego. Wyjątkowo wysoka wydajność na poziomie A1, uniwersalna do mniej intensywnej technologii uprawy – rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie i wysokiej na choroby grzybowe co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie zabiegów ochrony roślin. Podstawą jej wysokiego potencjału i stabilnego plonowania są wyjątkowe zdolności kompensacyjne składowych plonu. Zimotrwałość 4o (w skali 9-st. wg COBORU). Wysoka zawartość karotenoidów w mące odmiany Błyskawica – 4,35 ppm. Błyskawica otrzymała Złoty Medal na XXVI Międzynarodowych Targach Techniki AGROTECH w Kielcach.

Norma wysiewu: 330–400 nasion/m2, tj. 160–200 kg/ha

Kometa

Odmiana jakościowa (grupa A/B)

Rok wpisu do Krajowego Rejestru 2016

Wyjątkowa tolerancja na przedplony zbożowe i kukurydzę, zdrowe i sztywne rośliny – oszczędność w użytkowaniu regulatorów wzrostu i środków ochrony roślin. Odmiana niska, średnio późna, o wysokim i stabilnym plonowaniu w warunkach Polski. Gwarancja dobrej jakości ziarna – wysoka zawartość białka oraz glutenu mokrego, bardzo wysoka liczba opadania. Posiada bardzo dobre parametry skupowe ziarna. Wysoka wydajność mąki z pasaży wymiałowych sprzężona z bardzo korzystną bonitacją i objętością chleba. Wyróżnia się bardzo korzystnym profilem zdrowotnościowym na choroby grzybowe: wyjątkową tolerancją na choroby łamliwości źdźbła, bardzo wysoką odpornością na rdzę brunatną oraz żółtą, fuzariozę kłosów i mączniaka prawdziwego. Przydatna w uprawach integrowanych i w monokulturze. Należy do odmian o nieco niższej zimotrwałości.

Norma wysiewu: 330–380 nasion/m2, tj. 150–170 kg/ha

Medalistka

Odmiana chlebowa (grupa B)

Rok wpisu do Krajowego Rejestru 2016

Odmiana wysoka, średnio późna. Posiada wysoki potencjał plonotwórczy dzięki bardzo dobrej zimotrwałości, dobrej zdrowotności i tolerancji na zakwaszenie. Jest odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka, rdzę brunatną i żółtą. Bardzo dobrze utrzymuje parametry jakościowe, daje wyrównane ziarno o małej ilości pośladu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie i porastanie ziarna. Posiada wysoką liczbę opadania, wysoki wskaźnik sedymentacji i wysoką zawartość białka. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Polecana do uprawy intensywnej, bardzo korzystna reakcja w plonowaniu.

Norma wysiewu: 350–400 nasion/m2, tj. 180–210 kg/ha

Natula

Odmiana jakościowa (grupa A)

Rok wpisu do Krajowego Rejestru 2009

Odmiana o wysokich parametrach technologicznych ziarna i mniejszych wymaganiach agrotechnicznych, o wyjątkowych możliwościach przystosowania się do zróżnicowanych warunków klimatyczno-glebowych. Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych – satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy. Średnio-wczesny termin kłoszenia, średni termin dojrzewania, wysoka zimotrwałość (5 stopni w skali 9o). Wykazuje bardzo wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew, średnią na septoriozę liści i fuzariozę kłosów. Rośliny są średnio wysokie, około 100 cm; z bardzo małą skłonnością do wylegania i porastania ziarna. Masa tysiąca ziaren duża, około 47 g; ziarno czerwone, miękkie (szklistość 1 w skali 90) o wysokiej zawartości białka i glutenu. Odmiana zdobyła Złotym Medalem Polagra Premiery w roku 2012.

Norma wysiewu: 350–400 nasion/m2, tj. 170–200 kg/ha

Turnia

Odmiana jakościowa (grupa A)

Rok wpisu do Krajowego Rejestru 2001

Odmiana o wysokiej, stabilnej plenności, średnim terminie kłoszenia, dojrzewająca dość późno. Predystynowana do wykorzystania w intensywnych technologiach uprawy. Przydatna na cele młynarsko-piekarskie. Rośliny wysokie o długim, dorodnym kłosie. Bardzo dobra mrozoodporność w warunkach całego kraju. Zróżnicowana odporność na choroby. Bardzo duża odporność na fuzariozę kłosa i choroby podstawy źdźbła, bardzo dobra odporność na choroby kłosa. Ziarno barwy czerwonej, wyrównane, bardzo grube o wysokiej masie 1000 ziaren, nie porastające w kłosie. Dobre parametry jakościowe ziarna: wysoka zawartość glutenu o bardzo dobrej jakości, wysoka liczba opadania (nawet w niekorzystnych latach). Średnia zawartość białka, wysoka liczba sedymentacji Zeleny’ego. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju w optymalnym terminie siewu. Odmiana zarejestrowana także na Białorusi i z powodzeniem tam uprawiana.

Norma wysiewu: 380–400 nasion/m2, tj. 170–190 kg/ha.

W najbliższym czasie po zakończeniu żniw i przeanalizowaniu zbiorów nadchodzi pora na wybór nasion do kolejnego wysiewu. Przed gospodarzami specjalizującymi się w produkcji roślinnej stoi ważna decyzja. W związku z tym Małopolska Hodowla Roślin przygotowała bogatą ofertę handlową zarówno dla pszenicy ozimej jak i pozostałych zbóż ozimych uprawianych w naszym kraju. Zachęcamy do zakupu naszych produktów.

