22 czerwca byliśmy obecni na polowych warsztatach prasowych IGP Polska. Na poletkach mogliśmy zobaczyć nowe odmiany pszenicy, pszenżyta, jęczmienia czy rzepaku, jak również rody hodowlane, z których być może w przyszłości powstaną kolejne odmiany. Jakie odmiany zaprezentowano? Jak rośliny radzą sobie w obecnych warunkach?

Przybyłych przedstawicieli mediów przywitał Krzysztof Piłat- kierownik regionu Polska i kraje bałtyckie IGP Polska. Spółdzielnia hodowców roślin IGP Polska przygotowała na polach w okolicach Nakła nad Notecią w woj. kujawsko-pomorskim prezentację odmian zbóż ozimych, zarówno tych dostępnych u dystrybutorów, jak i dopiero przygotowywanych do wprowadzenia na rynek. Mogliśmy również zobaczyć rzepak w uprawie pasowej czy poletka z rodami hodowlanymi pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa.

IGP Polska

IGP Polska wywodzi się z niemieckiego zrzeszenia hodowców roślin I.G. Pflanzenzucht GmbH, działającego na rynku od blisko 100 lat. Firma od lat jest liderem sprzedaży materiału siewnego zbóż ozimych w Niemczech. Na rynku polskim pojawiła się w 2014 roku, dostarczając kwalifikowany materiał siewny zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku ozimego, pszenicy płaskurki, pszenicy orkisz, soi, łubinu, grochu czy słonecznika.

Jęczmień ozimy odmiany Aleksandra, fot. Maciej Sacha

Odmiany zbóż ozimych

Na pierwszym z odwiedzonych pól mogliśmy obejrzeć kolekcję odmian zbóż ozimych - pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. Niektóre z nich są już dostępne w sprzedaży, inne będzie można kupić po żniwach na tegoroczne zasiewy, a kolejne są w trakcie rejestracji na rynek polski.

Szczególna uwaga została poświęcona odmianie pszenżyta Presley. Charakteryzuje się ona wysokim plonem i zimotrwałością, a jednocześnie dobrą przydatnością do uprawy na słabszych stanowiskach. Na części poletek wysiane zostały również odmiany pszenicy ościstej, które dobrze radzą sobie w trudnych warunkach.

Rody hodowlane owsa, fot. Maciej Sacha

Rody hodowlane

Na kolejnym polu wysiane zostały rody hodowlane, a więc materiał wyjściowy do hodowli odmian zbóż. Każdy gatunek reprezentowany jest w tym miejscu przez kilkaset rodów, z których w przyszłości być może uda się wyselekcjonować kilka odmian, które najlepiej sprawdziły się we wszystkich lokalizacjach, gdzie prowadzone są badania. Te same rody, które mogliśmy oglądać pod Nakłem nad Notecią, wysiane zostały również pod Poznaniem i Koszalinem, a także na Podlasiu. W ten sposób badana jest ich wegetacja w różnych warunkach występujących na terenie Polski.

Rzepak ozimy Momento w uprawie pasowej, fot. Maciej Sacha

Rzepak w uprawie pasowej

Ostatnie z pól odwiedzonych w ramach polowych warsztatów prasowych IGP Polska obsiane zostało rzepakiem w technologii strip-till. Jak wyjaśnił Szymon Przybyszewski, wysiana została w tym miejscu odmiana hybrydowa Momento. Charakteryzuje się ona bardzo wysokim potencjałem plonowania, odpornością na niedobór wody oraz przystosowaniem do uprawy pasowej, dzięki wykształcaniu licznych pędów bocznych.