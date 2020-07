Zdrowy rzepak to droga do powtarzalnych i wysokich plonów

W ostatnich latach na polach plantatorów rzepaku pojawiła się choroba – wirus żółtaczki rzepy (Turnip yellows vius, TuYV), która zaczęła powodować znaczne straty w plonie. Rośliny porażone wirusem cechuje zahamowanie wzrostu, mniejsza liczba odgałęzień bocznych oraz nasion w łuszczynie. Pierwsze symptomy choroby możemy obserwować już jesienią na liściach.

Są to początkowo jasne fioletowe przebarwienia na brzegach liści, które stopniowo obejmują całą blaszkę liściową, pamiętajmy jednak, że podobne objawy może powodować niedobór azotu, fosforu czy reakcja na zastosowane środki ochrony roślin. Obecność wirusa w roślinie w konsekwencji prowadzi do utraty plonu. Ta choroba nie jest nowa, rozpoznano ją w 70 latach ubiegłego wieku.Jednak do tej pory nie była groźna z punktu widzenia gospodarczego.

Co zatem zmieniło się, że wirus żółtaczki rzepy powoduje coraz większe straty? Odpowiedź jest prosta, na plantacjach w kilku ostatnich sezonach pojawiły się mszyce czyli wektory przenoszące wirusa. Głównie mszyca brzoskwiniowa oraz mszyca kapuścina. Masowe pojawianie się wektorów choroby (mszyc) to konsekwencja wielu czynników, a głównie przebiegu pogody.

Długie łagodne zimy sprzyjają rozwojowi mszyc, które dłużej żerują na roślinach i rozprzestrzeniają wirusa. Ponadto wprowadzenie zakazu stosowana zapraw neonikotynoidowych pośrednio wpłynęło na brak kontroli populacji tych szkodników. Aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy nasze rośliny porażone są wirusem żółtaczki rzepy należy wykonać test serologiczny DAS-ELISA. Test taki wykonywany jest w Klinice Chorób Roślin w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Wśród znanych chorób ograniczających plony rzepaku warto zwrócić także uwagę na suchą zgniliznę kapustnych. Zarodnikowe stadium tej choroby powstaje jesienią na resztkach pożniwnych. W okresie jesiennym z owocników zarodniki przenoszone są na młode rośliny. Następnie askospory kiełkują, sprzyja temu temperatura i wilgotność powietrza. Wtórnym źródłem infekcji są piknidia czyli czarne punkty na jasnobrązowych lub beżowych owalnych plamach w miejscu porażenia, uwalniają one zarodniki konidialne. Grzyb z liści przerasta przez ogonek liściowy do szyjki korzeniowej i wrasta do podstawy łodygi. Warto zwrócić uwagę, że porażenie może następować przez zarodniku dwóch grzybów Leptosphaeria maculans (groźna w zachodniej części Polski) i Leptosphaeria biglobosa.

Jak zatem widać uprawa rzepaku ozimego to duże wyzwanie dla niejednego plantatora. Szkodniki, choroby, pogoda to czynniki determinujące powodzenie w uprawie. W takich warunkach tylko najlepsze odmiany mogą zapewnić powtarzalność plonowania i oczekiwany efekt ekonomiczny.

W nadchodzącym sezonie chcemy zwrócić uwagę na następujące odmiany:

DUKE F1 - wzorzec w oficjalnych badaniach COBORU, mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. To doskonała kombinacja 2 w 1 - podwójna odporność na choroby: wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy (TuYV) oraz grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę RLM7. Posiada ważną cechę – wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistance).

TEMPTATION F1 to najnowsza propozycja odmiany z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zdobyła zaufanie wśród plantatorów w różnych krajach Europy. Odmiana plastyczna, można ją uprawiać na stanowiskach od słabszych do dobrych. Doskonale radzi sobie z różnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie wegetacji. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. TEMPTATION F1 to odmiana, która średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Warto zwrócić uwagę na bardzo szybkie wypełnianie łuszczyn, równomierne dojrzewanie i szybkie oddawanie wody co ułatwia zbiory i zmniejsza ryzyko strat.

CROTORA F1 – nasza nowość w segmencie odmian z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych. Wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w styczniu 2020 roku. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym, sprawdza się zarówno w optymalnym jak i opóźnionym terminie siewu. CROTORA F1 to odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Zdrowa i stabilnie plonująca. Zalecana do uprawy na terenach gdzie występuje duża presja ze strony kiły kapustnych.

W ofercie hodowli Rapool znajdziecie Państwo ponadto sprawdzone odmiany takie jak: ATORA F1, PRINCE F1, CROME F1, MENTOR F1 i PHOENIX CL.

Niewątpliwie mamy i będziemy mieli do czynienia z pojawiającymi się stresami biotycznymi i abiotycznymi. Wybierajmy zatem odmiany najlepsze, a takie proponuje hodowla Rapool.