Rzepak ozimy ma spośród wszystkich roślin uprawnych zdecydowanie najdłuższy sezon wegetacyjny. W jego trakcie narażony jest na stres abiotycznych i biotyczny, które wpływają negatywnie na poziom plonowania. Dlatego tak ważne jest, aby na starcie uprawy rolnik mógł skorzystać z pełnego potencjału plonowania i ze wszystkich cech użytkowych charakterystycznych dla danej odmiany. Jest to możliwie tylko w przypadku stosowania nasion rzepaku od sprawdzonych dostawców, którzy oferują wyselekcjonowane odmiany od renomowanych hodowców.

Przebieg pogody a wybór odmiany rzepaku

Główne czynniki abiotyczne wpływające negatywnie na poziom plonowania rzepaku są związane z przebiegiem pogody. Wybierając odmiany rzepaku ozimego, warto zwrócić uwagę na cechy związane z ich odpornością czy też tolerancją np. na stres spowodowany przez deficyt wody. Umożliwi to osiągnięcie zadowalających plonów o pożądanych parametrach jakościowych.

Jedną z cech odmiany hybrydowej Metropol F1 jest tolerancja na okresowy niedobór wody. Ma to związek z procesem hodowlanym, w trakcie którego uzyskano bardzo ważną cechę dotyczącą budowy systemu korzeniowego. Rośliny rzepaku ozimego odmiany Metropol F1 wytwarzają głęboki system korzeniowy z licznymi korzeniami bocznymi, dzięki czemu mogą korzystać z wody i składników pokarmowych zgromadzonych w głębszych warstwach gleby. Jest to przewaga, która daje zabezpieczenie potencjału plonowania przy okresowych niedoborach wody występujących dość często w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Zimotrwałość odmian rzepaku do siewu

Analizując cechy ozimych roślin uprawnych, należy zwrócić uwagę na bardzo ważny parametr, jakim jest zimotrwałość. Określa ona zdolność przejścia roślin uprawnych przez okres zimowy bez ryzyka wymarznięcia. O ile mrozoodporność informuje o możliwości przetrwania roślin uprawnych w niskich temperaturach, o tyle zimotrwałość to pojęcie znacznie szersze. Uwzględnia ona wszystkie zjawiska, które można zaobserwować w przyrodzie w okresie zimowym: przebieg i rodzaj opadów, grubość pokrywy śnieżnej, głębokość zamarzania gleby, wiatr, nasłonecznienie. Tak naprawdę to zimotrwałość weryfikuje, czy jakaś ozima roślina uprawna przetrwa zimę i w jakiej kondycji.

Odmiana Metropol F1 charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością. Oznacza to, że rośliny rzepaku ozimego mają wysoką tolerancję na zjawiska występujące w okresie zimowym, w efekcie czego można zaobserwować małą redukcję obsady roślin rzepaku wczesną wiosną w porównaniu z planowaną obsadą w trakcie siewu. Jesienną obsadę można planować już od 40 roślin przypadających na metr kwadratowy.

Odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)

Powtarzające się stosunkowo ciepłe jesienie oraz wycofanie skutecznych rozwiązań do ochrony insektycydowej spowodowały wzrost znaczenia gospodarczego mszyc jesienią w rzepaku ozimym. Mszyce – oprócz tego, że osłabiają rośliny rzepaku w wyniku żerowania – są również wektorem wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Choroba ta jest coraz częściej spotykana na plantacjach rzepaku. Wpływa na obniżenie jego wigoru w okresie jesiennym, co przekłada się na zmniejszenie zimotrwałości. W celu ograniczenia do minimum wystąpienia choroby powodowanej przez wirus żółtaczki rzepy (TuYV), zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin, zalecany jest wysiew odmian odpornych. Jedną z nich jest odmiana Metropol F1 z oferty firmy Osadkowski.

Zdrowotność łanu zakodowana w genach

W rzepaku ozimym największe znaczenie mają sucha zgnilizna kapustnych i zgnilizna twardzikowa. Choroby te wpływają na wielkość i ilość plonu oraz obniżają jakość i tempo zbioru, ponieważ ich występowanie w okresie wiosennym sprzyja wyleganiu. Odmiana Metropol F1 wykazuje bardzo wysoką odporność na wymienione wcześniej choroby, co w połączeniu z odpowiednio dobranym programem ochrony fungicydowej pozwala do minimum ograniczyć negatywny wpływ chorób grzybowych na plon nasion. Więcej o uprawie i ochronie rzepaku można przeczytać na https://osadkowski.pl/pl/uprawy/uprawa-rzepaku/.

Zwykle zwalczaniu chorób towarzyszy regulacja pokroju roślin rzepaku przy wykorzystaniu środków tylko regulujących pokrój lub łączących działanie regulatora wzrostu i fungicydu. Ograniczeniu wylegania sprzyjają również cechy genetyczne odmiany Metropol F1 – średnia wysokość roślin oraz bardzo wysoka odporność na wyleganie.

Rzepak Metropol F1 jest jedną z kilku odmian dostępnych w ofercie firmy Osadkowski, które charakteryzują się bardzo dobrymi i pożądanymi cechami użytkowymi. Połączenie cech genetycznych odmian z rekomendowanymi technologiami prowadzenia łanu umożliwia uzyskanie zadowalającej efektywności ekonomicznej uprawy. Wszystkie odmiany dostępne w ofercie firmy znaleźć można na https://osadkowski.pl/pl/oferta/nasiona/rzepak-ozimy-nasiona/.