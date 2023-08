Areał powierzchni zbóż ozimych zdecydowanie dominuje w naszym kraju. Z poszczególnych gatunków największy udział ma pszenica ozima i pszenżyto ozime. Gatunki te charakteryzują się wysoką efektywnością ekonomiczną prowadzonej uprawy, a szeroka oferta odmian umożliwia ich odpowiedni dobór do stanowiska glebowego. W celu optymalnego wykorzystania możliwości, które daje uprawa pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego ich uprawę trzeba rozpocząć od wyboru nasion zbóż od sprawdzonych dostawców.

Szeroka oferta odmian pszenicy i pszenżyta w firmie Osadkowski

Rolą profesjonalnego doradztwa jest optymalne wykorzystanie potencjału plonowania odmian z wykorzystaniem rekomendowanych zabiegów agrotechnicznych — nawożenia mineralnego, stosowania środków ochrony roślin, nawożenia dolistnego i biostymulacji, czy też z wykorzystaniem preparatów mikrobiologicznych. Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania zadowalających efektów prowadzenia uprawy jest wybór kwalifikowanego materiału siewnego.

Szeroka oferta nasion zbóż ozimych jest przygotowana na podstawie licznych doświadczeń polowych — własnych, COBORU oraz firm hodowlanych. Dlatego też, do wyboru są tylko odmiany sprawdzone w warunkach polskich. Nie sposób przedstawić wszystkie odmiany zbóż i ich najważniejsze cechy użytkowe w jednym materiale. W związku z tym uwaga w niniejszym materiale zostanie zwrócona na pszenicę ozimą odmiany RGT Depot oraz pszenżyto ozime odmiany Metro.

Jaką odmianę pszenicy ozimej wybrać?

Wybierając nasiona pszenicy ozimej, warto przeanalizować wszystkie cechy użytkowe. W efekcie czego wybrana odmiana będzie maksymalnie dostosowana do potrzeb gospodarstwa.

Jednym w ważniejszych kryteriów wyboru jest potencjał plonowania odmiany. RGT Depot ma bardzo wysoki potencjał plonowania przy różnych poziomach intensywności zabiegów agrotechnicznych. Potwierdzają to doświadczenia rozpoznawcze wykonane przez COBORU w 2021 roku.

Ważnym elementem, często branym pod uwagę obok plonu ziarna, jest zdrowotność roślin. Jest to szczególnie ważne w zmiennym i trudnym do przewidzenia przebiegu pogody, który może sprzyjać występowaniu chorób zbóż w okresie wegetacji. Odpowiednio poprowadzony proces hodowlany umożliwia osiągnięcie wysokiej zdrowotności odmiany. W przypadku odmiany RGT Depot zaobserwowano wysoką zdrowotność na najważniejsze choroby, między innymi mączniaka prawdziwego zbóż i traw, brunatną plamistość liści (DTR), czy też septoriozę liści. Dobór odmian o wysokiej zdrowotności jest ważnym elementem Integrowanej Ochrony Roślin.

RGT Depot odmiana pszenicy w trybie pojedynczego kłosa.

Przebieg pogody okresowo może sprzyjać występowaniu chorób, jednak corocznie w trakcie sezonu wegetacyjnego występuje czasowy deficyt wody — susza. Pszenica ozima odmiany RGT Depot posiada podwyższoną odporność na suszę. Wynika to bezpośrednio z charakterystyki odmiany, ponieważ odmiana RGT Depot jest w typie pojedynczego kłosa. Rośliny w fazie krzewienia tworzą mniejszą liczbę źdźbeł kłosonośnych, ale wytworzone są lepiej wykształcone. Przekłada się to na brak odrzucenia źdźbeł w warunkach stresowych np. deficytu wody lub tworzenia kłosów płonnych. W związku z tym, rośliny "skupiają" na optymalnym wykorzystaniu wody i składników pokarmowych, do rozwoju dopasowanej liczby źdźbeł co przekłada się na wysoki poziom plonowania.

RGT Depot pszenica ozima z hodowli RAGT.

Wszystkie odmiany pszenicy ozimej rekomendowane przez Doradców Osadkowski znaleźć można na https://osadkowski.pl/pl/oferta/nasiona/zboza-ozime-nasiona/nasiona-pszenicy-ozimej/.

Jaką odmianę pszenżyta ozimego wybrać?

Największe doświadczenie w hodowli odmian pszenżyta ozimego mają polskie firmy hodowlane, dlatego też naturalnym jest sięgnięcie po odmianę Metro z Hodowli Roślin Danko.

Pszenżyto ozime w porównaniu z pszenicą ozimą przeznaczone jest na "gorsze" gleby. Wybrana odmiana powinna więc bardzo dobrze plonować na mniej żyznych stanowiskach. Metro idealnie wpisuje się w ten trend, ponieważ stabilnie plonuje na glebach o klasie IIIa do IVb.

Praktycy oczekują, że pszenżyto ozime będzie wymagało mniejszej intensywności zabiegów fungicydowych niż pszenica ozima. Warunek ten może zostać spełniony pod warunkiem wysokiej zdrowotności odmiany, wynikającej z prac hodowlanych. Metro charakteryzuje się wyróżniającą zdrowotnością na najważniejsze choroby występujące w tym gatunku zbóż, w tym na mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdze oraz septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów.

Pszenżyto ozime Metro ma wysoką zdolność krzewienia oraz utrzymywania źdźbeł kłosonośnych. Określając normę wysiewu, należy pamiętać o tej cesze odmiany. Pozwala ona, na zmniejszenie ilości wysiewanych nasion nawet o 10%, co przekłada się na siew w obsadzie 250 szt. ziarniaków na m2 we wczesnym i optymalnym terminie.

Pszenżyto ozime Metro z Hodowli Roślin Danko.

Możliwość obniżenia normy wysiewu jest ważnym czynnikiem zwiększającym efektywność ekonomiczną materiału siewnego.

Nasiona zbóż — sprawdź całą ofertę

Prezentacja oferty odmian zbóż ozimych firmy Osadkowski jest przygotowana w sposób przejrzysty można zapoznać się z nią na https://osadkowski.pl/pl/oferta/nasiona/zboza-ozime-nasiona/. Umożliwia ona analizę odmian pod kątem zdrowotności, profilu agrotechnicznego, cech jakościowych.