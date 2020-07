"Nasze" pszenżyto cieszy oko

Trzeci raz lustrujemy tę plantację pszenżyta ozimego. Jeśli nie dotknie jej żaden kataklizm, rokuje bardzo satysfakcjonujący plon ziarna.

Liście roślin już zaschły. Zielenią się jeszcze źdźbła, ale za kilka dni też obumrą. Nastąpi to jednak dopiero po wycofaniu z nich wszystkich możliwych do przeniesienia składników pokarmowych i ulokowaniu ich w formujących się wciąż ziarniakach.

Łan prezentuje się doskonale. Nie wyległ i co bardzo ważne mimo mokrego maja i czerwca brak porażenia kłosów chorobami grzybowymi. To efekt prawidłowo przeprowadzonej 3-zabiegowej wiosennej ochrony fungicydowej. Co jeszcze można powiedzieć o tej plantacji? Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia zamieszczonego poniżej filmu.