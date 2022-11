Dzięki badaniom dr Sławomira Janakowskiego i dr Mirosława Sobczaka z Katedry Botaniki Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, łatwiej będzie wyhodować odmiany roślin uprawnych odpornych lub tolerancyjnych na porażenie nicieniami pasożytniczymi.

Dr inż. Sławomir Janakowski i dr inż. Mirosław Sobczak są współautorami publikacji „The genome and lifestage-specific transcriptomes of a plant-parasitic nematode and its host reveal susceptibility genes involved in trans-kingdom synthesis of vitamin B5”, która ukazała się w renomowanym czasopiśmie “Nature Communications”. Publikacja jest wynikiem wieloletniej współpracy z naukowcami z University of Bonn, Wageningen University, University of Cambridge, INRAE, University of California Davies i innymi wiodącymi jednostkami badawczymi z dziedziny nematologii rolniczej.

Na czym polega opracowana metoda?

W skali ogólnoświatowej, roczne straty w produkcji roślinnej powodowane przez nicienie pasożytnicze, wynoszą do 25% plonu i wyceniane są na więcej niż 80 mld dolarów USA. Głównie są to trudne do zwalczania, obligatoryjnie biotroficzne osiadłe nicienie cystowe, czyli grupa pasożytów, która żyje i żeruje w tkankach korzeni roślin żywiciela/gospodarza.

Twórcy publikacji, podeszli innowacyjnie do sposobu ochrony roślin porażanych przez pasożytnicze nicienie. Skupili się na nowych aspektach interakcji biotroficznej pomiędzy rośliną a pasożytem, wynikających z analizy szlaków metabolicznych, które są niekompletne u pasożyta, ale są uzupełniane przez metabolizm żywiciela.

Wykorzystując podejścia bioinformatyczne, genetyczne i biochemiczne, wytypowano szlak biosyntezy witaminy B5 (kwas pantotenowy) i wykazano jego wysoce nietypowe uzupełnienie przez pasożytnicze nicienie. Co ważne, wyciszenie genów tego szlaku kodowanych w roślinie, albo kodowanych w DNA nicieni, efektywnie blokuje pasożytnictwo i rozwój nicienia. Powyższe podejście zastosowane obecnie wobec nicieni tworzących cysty, zostanie w przyszłości wykorzystane jako platforma do dalszych badań innych grup nicieni pasożytniczych oraz poszerzenia naszej wiedzy o podstawach mechanizmów ewolucji pasożytnictwa nicieni na roślinach.

Zastosowane badania analizy szlaków metabolicznych (w roślinie i pasożycie) i zróżnicowanej ekspresji warunkujących je genów, stanowi nowe podejście do identyfikacji tzw. genów podatności na nicienie, których wyciszenie lub nadekspresja może prowadzić do otrzymania odmian roślin uprawnych trwale odpornych lub tolerancyjnych na porażenie nicieniami pasożytniczymi.