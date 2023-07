W upalny miniony weekend, w wielu punktach województwa podkarpackiego i lubelskiego ruszyły zbiory rzepaku. Te ostudziła jednak nawałnica przechodząca przez region południowego wschodu. W wyniku silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu widocznych jest wiele „położonych” plantacji rzepaku, pszenicy i jęczmienia jarego.

Wczoraj południe i południowo-wschodnia część Polski zahaczyła o silne wyładowania atmosferyczne. Liczne informacje o uszkodzeniach dochodzą z Małopolski, gdzie po ulewie wiele ulic na Podhalu znalazło się pod wodą. Odpukać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przeszło nieco spokojniej, choć intensywne opady spowodowały wyleganie wielu plantacji tuż przed zbiorem.

Żniwa rzepaku powoli ruszyły. Jakie parametry?

Słupki rtęci na termometrach w ubiegły weekend, w całej Polsce wskazywały ponad 30 stopni Celsjusza. W sobotę coraz więcej kombajnów śmielej pojawiało się na plantacjach rzepaków, również na południowym wschodzie. Bardzo wysokie temperatury samoistnie dosuszyły rzepaki, przez co średnia wilgotność ze zbieranych plantacji wynosiła w granicach 8-9%. Z jednej strony to pożądana wartość, chociaż często zdarza się, że nasiona o bardzo niskiej wilgotności, mają niewystarczająco wysokie parametry zaolejenia.

Plon zależny jest od stanowiska, agrotechniki, odmiany, czy rozkładu opadów, choć na te rejon południowo wschodni nie może narzekać. Dotychczasowe plony o jakich mówili rolnicy, wahają się w granicach 3-3,5 t/ha. Są to dopiero początki zbiorów, więc na bardziej szczegółowe szacunki trzeba jeszcze poczekać.

Na lustrowanej plantacji z dnia 17.07.23 większość łuszczyn osiąga gotowość do zbioru, dominują nasiona barwy czarnej i łatwo osypujące się łuszczyny. fot.KM

Rzepak i zboża położone po nawałnicy

Wczorajsza ulewa spowodowała wyleganie plantacji, zarówno rzepaku i zbóż. W przypadku tego pierwszego odczuwalne straty mogą być wysokie, zwłaszcza dla roślin już czekających na zbiór. Na obserwowanych plantacjach rzepaku, część łuszczyn zwłaszcza z górnych pędów już uległa osypywaniu nasion. To ubytek w plonie, ale także problem z samosiewami rzepaku i większym zachwaszczeniem dla rośliny następczej.

Na uszkodzonych plantacjach rzepaku, część łuszczyn z górnych pędów osypała się. fot.KM

Wyleganie rzepaku na tym etapie rozwoju, to często konsekwencja zaniedbań agrotechnicznych. Przyczyną łamania łodyg, mogą być nietrafione z terminem zabiegi zwalczania chowaczy łodygowych, licznych w tym sezonie. Wydrążone przez larwy korytarze w łodygach, utrudniają roślinie pobieranie wody i składników pokarmowych, przez co osłabione rzepaki są bardziej podatne na uszkodzenia po niekorzystnych zjawiskach pogodowych.

Wydrążone przez larwy chowaczy korytarze w łodygach osłabiają rośliny, które są bardziej podatne na wyleganie. fot.KM

Działalność burzy odbiła się także na pszenicy, czy bardziej podatnym na wyleganie jęczmionom. Jeśli zjawisko to wystąpi we wczesnych fazach rozwojowych, rośliny są w stanie jeszcze się podnieść i zbudować plon. Jednak w fazie gdy pszenica jest bliska osiągnięcia dojrzałości mlecznej ziarna, położone zboża tracą na plonie i jego jakości. Jeśli opady będą się przeciągać, to utrzymująca się duża wilgotność powietrza oraz brak przewiewu w roślinach mogą skutkować rozwojem chorób grzybowych, nierównomiernym dojrzewaniem łanu, a także porastaniem ziarna.