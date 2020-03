Nawet 2000 złotych za zakup produktów Syngenta. Akcja „Pryśnij z Syngenta” dalej trwa!

Z Syngentą rolnicy zyskują na każdym polu. W tym roku firma przygotowała zestaw trzech promocji, dzięki którym zakup jej produktów jest jeszcze bardziej korzystny.

Co zrobić, żeby wziąć udział w akcji? To bardzo proste. Produkty objęte promocją należy zarejestrować na dedykowanej stronie: www.prysnijzsyngenta.pl. Firma wkrótce przekaże 10% wartości znajdującej się na dowodzie zakupu, a do odebrania jest nawet 2000 złotych.

Promocje:

Pryśnij zboże:

• Turbo Pak

• Axial 50EC

• Moddus, Moddus Flexi, Moddus Start

• Elatus Era

Pryśnij rzepak:

• Toprex

Pryśnij ziemniak:

• Carial Star

Maksymalna wartość zakupów to 20 000 złotych. Zasady akcji oraz Regulamin dostępne są na: www.prysnijzsyngenta.pl.