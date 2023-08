W tym roku rolników do siewu rzepaku w technologii strip-till skłania nie tylko dopłata z ekoschematu, ale i kapryśna pogoda (fot. JŚ-S).

Siew rzepaku w technologii strip-till cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród rolników, jak i usługodawców. Sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za usługowy siew rzepaku ozimego w technologii uprawy pasowej w 2023 r.

Usługodawcy najczęściej proponują stawki z kosztami zużytego paliwa wliczonymi w całkowitą cenę usługi

Gdy koszt paliwa jest po stronie usługodawcy, cena wynosi średnio 550 zł/ha netto

Cena za usługę bez kosztów paliwa to średnio 450 zł/ha netto

Zainteresowanie uprawą pasową jest duże

Nasi rozmówcy, usługodawcy z całego kraju, zwracali uwagę na spore zainteresowanie producentów rzepaku siewem w technologii strip-till. Na szczęście firm, które dysponują sprzętem odpowiednim, by taką usługę wykonać, również przybywa z roku na rok.

Gdy podobny artykuł tworzyliśmy na naszym portalu jeszcze parę lat temu, na mapie Polski były jeszcze obszary, gdzie tego typu usług zdecydowanie brakowało. Dziś właściwie nie ma już województwa bez przynajmniej kilku usługodawców.

Zainteresowanie rolników uprawą pasową rzepaku jest w tym roku duże. Po pierwsze, wpływa na to przebieg pogody i późny zbiór zbóż. Siew w systemie strip-till pozwala oszczędzić czas i jest mniej zależny od warunków wilgotnościowych na polu, co daje większą szansę na dotrzymanie agrotechnicznego terminu siewu rzepaku ozimego. Drugim czynnikiem, który wpływa na zainteresowanie rolników tą technologią są dopłaty do uprawy pasowej z ekoschematu Rolnictwo węglowe - mówił w rozmowie z redakcją Łukasz Skwarczyński z firmy Skwarczyński Usługi, świadczący usługi uprawy pasowej na Opolszczyźnie.

Ceny usłgui za ha- uprawa pasowa

Wśród kilkunastu usługodawców z różnych części kraju ceny podawane są w dwóch wariantach: z kosztami zużytego paliwa wliczonego w całkowity koszt usługi oraz z kosztami paliwa "po stronie" zlecającego. W większości przypadków cena paliwa jest już wliczona w cenę usługi.

Ceny usług z paliwem po stronie rolnika wahają się od 390 do 450 zł/ha netto. W przypadku, gdy koszt paliwa jest po stronie usługodawcy, cena wynosi od 450 do 600 zł/ha brutto. Oczywiście stawki zależą od wielkości areału zlecanego do obsiania, rozłogu pól itp.

Poniżej przedstawiamy ceny za usługi w umownym podziale na północ (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), centrum (woj. wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, lubuskie) i południe kraju (woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie).

Ceny usługi strip-till za ha: północ kraju

Na północy Polski ceny usługi strip-till bez paliwa wliczonego w cenę usługi mieszczą się w zakresie 390-450 zł netto/ha. Koszt usługi z paliwem po stronie usługodawcy to przedział 500-590 zł netto/ha, przy czym taniej jest na północnym zachodzie.

Ceny usługi strip-till za ha: centrum kraju

W centralnej części kraju dominują oferty usługi strip-till z paliwem wliczonym w cenę usługi. Wówczas koszt zasiania rzepaku w tej technologii mieści się w przedziale 450-600 zł netto/ha. Najczęściej usługodawcy podawali stawkę 500-550 zł/ha netto. W przypadku, gdy cena podawana jest bez kosztów paliwa, stawka wynosi ok. 450 zł/ha netto.

Ceny usługi strip-till za ha: południe kraju

Na południu Polski ceny usługi z paliwem po stronie rolnika wahają się od 400 do 500 zł/ha netto. Gdy paliwo jest wliczone w cenę usługi, stawka wynosi 450-550 zł/ha netto. Najczęściej padającą kwotą było 500 zł/ha netto.