Wraz z założeniami nowego Europejskiego Zielonego Ładu dążymy do tego, by być bardziej pro środowiskowymi. Jak to zrobić w przypadku nawożenia roślin? Wracamy do Szwecji, gdzie wraz z DG AGRII przyglądaliśmy się jak wygląda produkcja nawozu organicznego z pofermentu z biogazowni oraz frakcji pozyskiwanych z oczyszczalni ścieków. Brzmi skomplikowanie? Wyjaśniamy.

Z tego artykułu dowiesz się jak przetwarzany jest poferment z biogazowni

Jak można wykorzystać osad ściekowy do nawożenia

Relacja z wizyty w gospodarstwach w Szwecji

W ubiegłym tygodniu braliśmy udział w podróży do Szwecji, pod patronatem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI). Gościliśmy wówczas między innymi w gospodarstwie Wrams Gunnarstorp Gods, które dostarcza surowiec z biogazowni do produkcji nawozu, a także sprawdza jego działanie. Materiał w postaci odzyskanych frakcji z oczyszczalni ścieków wytwarza RecoLab, a bezpośrednio produkcją nawozu zajmuje się firma EkoBalans Fenix.

Recykling w rolnictwie. Nie marnować, a przetwarzać

Gospodarstwo Wrams Gunnarstorp Gods posiada biogazownię „Söderåsens Biogas”, która rocznie przetwarza 65 000 ton odpadów (głównie z obornika i odpadów spożywczych). Głównym efektem produkcji jest metan, ale po przetworzeniu surowców organicznych pozostaje także drugi czynnik – poferment, który stanowi częściowy komponent do produkcji nawozu.

Kolejnym elementem jest materiał pochodzący z oczyszczalni. Ideą całego przedsięwzięcia jest projekt „Circularity from city to farmland”, który pokazuje jak stworzyć kompletny łańcuch odzysku składników odżywczych z obszarów miejskich, by docelowo trafił na pola uprawne. Oba pomysły wykorzystania surowców są już znane rolnikom, my jednak pokażemy jak można wykorzystać to innowacyjnie, na większą skalę.

Wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa, jest uzależnienie się od kopalnych nawozów mineralnych. Ich produkcja to pośrednio emisja gazów cieplarnianych, ale także wpływ na eutrofizację wód poprzez nadmierne stosowanie nawozów. Dlatego podejmowane są próby, by jakoś zmienić współczesne nawożenie w rolnictwie.

Odzyskiwanie składników odżywczych z obszarów miejskich, pomogłoby stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym dla nawozów. Jednak odzyskane frakcje po pierwsze, muszą być wolne od zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, a po drugie, uzyskany produkt nawozowy musi nadawać się do łatwego wykorzystania w rozsiewaczach nawozów.

Od ścieków do nawozu organicznego

W ramach projektu „Circularity from city to farmland”, w mieście Helsingborg rozbudowano dzielnicę miasta o nowy system segregacji ścieków, gdzie woda toaletowa i odpady żywnościowe są zbierane oddzielnymi rurociągami. By przetwarzać składniki odżywcze zawarte w odpadach komunalnych, powstała także oczyszczalnia - RecoLab – odzyskująca te składniki w postaci struwitu, siarczanu amonu i frakcji osadu.

Amanda Haux z NSVA opowiadała o funkcjonowaniu i działaniach oczyszczalni RecoLab fot.KM

Z tych frakcji EkoBalans opracował technologię tworzenia nawozu granulowanego składającego się w ok. 50% z pofermentu i w 50% z odzyskanego osadu (jak struwit lub siarczan amonu). Jak wskazywano, skład docelowej mieszaniny może się różnić, by dostosować produkt do indywidualnych potrzeb rolnika.

Opracowany nowy system segregacji ścieków, ma zbierać poszczególne odpady oddzielnymi rurociągami, co ułatwi ich segregację i przetwarzanie osadu na nawóz. fot.KM

Jak przetwarzać poferment z biogazowni?

EkoBalans opracował technologię tworzenia nawozu granulowanego składającego się w ok. 50% z pofermentu i w 50% z odzyskanego osadu fot.KM

Zakład przetwarzania nawozów znajduje się obok biogazowni „Söderåsens Biogas”, należącej do gospodarstwa Wrams Gunnarstorp Gods. Firma EkoBalans na etapie produkcji, uzyskuje finalnie dwa oddzielne produkty w postaci nawozów płynnych i stałych. W przypadku tej pierwszej, nawóz zawierający znaczne ilości rozpuszczalnych form azotu, fosforu i potasu jest rozprowadzany przez system irygacyjny w Wrams Gunnarstorp, co zmniejsza potrzebę stosowania ciężkiego sprzętu rozwożącego nawóz po polu. Z kolei nawóz granulowany jest jeszcze w fazie testów, dokonywanych przez rolników pod kątem technicznym, m.in. możliwości rozsiewania granuli, doboru i dostosowania formy nawozu do sprzętu rozsiewającego.

Nawóz z pofermentu powstaje na drodze odwadniania, suszenia i mieszania składników. Uzyskana z pofermentu frakcja stała może być dalej przetwarzana w biogazowni. Wówczas przechodzi ona proces odwadniania, który poprzez odparowanie wody zmniejsza masę uzyskanej frakcji. Wysuszona część stała może być bezpośrednio granulowana lub wzbogacona dodatkowymi składnikami, podnoszącymi wartość nawozu do konkretnych potrzeb roślin.

Skład odzyskanego nawozu

W pofermencie udział składników pokarmowych zawarty jest w formach mineralnych bezpośrednio dostępnych dla roślin, a jego skład jest zależny od substratów użytych do produkcji biogazu.

Granulowany nawóz uzyskany z pofermentu fot.KM

W przypadku osadu z oczyszczalni – zawiera on głównie azot w postaci siarczanu amonu, fosfor oraz siarkę. W ulotce podawanej przez firmę EkoBalans Fenix, podawane są następujące zawartości pierwiastków:

-węgiel – 24%

-azot – 8%

-fosfor – 1%

-potas – 2%

-siarka – 6%

-wapń – 1%

-magnez – 0,2%