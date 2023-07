Rzepak buduje plon jesienią. To zdanie jak mantrę powtarzają specjaliści z zakresu agrotechniki. W aspekcie rozwoju rośliny przed zimą, kluczowe jest poprowadzenie uprawy tak, aby uzyskać jak najlepszy system korzeniowy oraz odpowiednią masę liściową. Ma to olbrzymie znaczenie szczególnie w ostatnich latach, gdzie praktycznie w każdym sezonie występuje okres ze zdecydowanymi niedoborami opadów.

Zbudowanie silnego systemu korzeniowego w rzepaku, stanowi podstawę do uzyskania dobrego potencjału plonowania. Liczy się również odpowiednia architektura, co oznacza silnie rozbudowaną strefę włośnikową. W okres spoczynku zimowego rzepak powinien wchodzić więc z głębokim systemem korzeniowym, grubą szyjką korzeniową, nie wyniesionym stożkiem wzrostu i przynajmniej dziesięcioma liśćmi.

Od siewu rzepaku do jego zbioru mija 11 miesięcy, a przez cały ten okres roślina musi mieć zagwarantowaną odpowiednią dostępność do wody i składników pokarmowych. Na jakie koniecznie zwracać uwagę? Pytamy Piotra Kotowskiego, Country Product Manager z Timac Agro Polska.

Jak kształtować system korzeniowy rzepaku? Podpowiada Piotr Kotowski, Country Product Manager z Timac Agro Polska

Przedsiewne przygotowanie stanowiska

Siew roślin w odpowiednio przygotowane stanowisko, powala na równomierne i szybkie wschody roślin. Ważna jest tutaj zarówno agrotechnika - począwszy od uprawy ścierniska, zagospodarowania resztek pożniwnych, po odpowiednie uprawienie gleby tak, aby gwarantowała możliwość równego zasiewu na głębokość 2-3 cm. Czynnikiem istotnym dla późniejszego rozwoju roślin, jest także dobór nawożenia przedsiewnego gwarantującego dostęp do niezbędnych składników.

W praktyce, nawożenie powinno być wykonane w oparciu o badania zasobności stanowiska. Jesienią kluczowe jest doprowadzenie gleby do wysokiej zasobności w fosfor, potas i wapń, a w przypadku niewystarczającej zasobności gleby w azot, magnez i siarkę.

Fosfor ma ogromny wpływ na budowę systemu korzeniowego i jest głównym składnikiem energetycznym, dającym wigor tuż po wykorzystaniu energii z nasiona. Jego efektywność dla roślin uzależniona jest od odpowiedniego pH gleby oraz dostępności tego składnika w odpowiedniej bliskości systemu korzeniowego. Na wzrost systemu korzeniowego wpływ ma również dostępność wapnia, pierwiastka bardzo dobrze znanego, a o którym niezbyt często pamiętamy przy bilansowaniu nawożenia – wskazywał Piotr Kotowski.

Wapń to podstawowy pierwiastek budulcowy ścian komórkowych, gwarantuje silny system korzeniowy i jest potrzebny jako przekaźnik informacji wewnątrz rośliny. - W glebach alkalicznych z wapniem zachodzi pewne niebezpieczeństwo uwsteczniania fosforu z wapniem. Rozwiązaniem tego problemu, jaki proponujemy, jest nawóz Eurofertil Top-Phos 49 NPS. Dostarcza on do gleby fosfor w postaci Top-Phos, zabezpieczony przed uwstecznianiem zarówno w warunkach gleb kwaśnych, jak i zasadowych. Co ważne, nawóz odżywia kompleksowo dostarczając również siarki, wapnia i boru, czyli pierwiastków niezbędnych w uprawie rzepaku – mówił Country Product Manager.

Jak wspomóc rośliny przed siewem?

Zanim wysiejemy rośliny, powinniśmy zatroszczyć się o rozkład resztek pożniwnych. To jednak nie tylko kwestia azotu na mineralizację.

-W glebie zachodzi bowiem również proces humifikacji, który z punktu widzenia żyzności gleby jest nawet istotniejszy. Aby ten proces pozwalający na poprawę jakości gleby mógł efektywnie zachodzić, potrzebne jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju mikroorganizmów i grzybów w glebie. Utrzymując pH na poziomie lekko kwaśnym bądź obojętnym (zależnie od klasy gleby), dostarczając materii organicznej i zapewniając wilgotność tworzymy podstawowe warunki. Możemy jednak wspierać te procesy stosując specjalistyczne kondycjonery glebowe – wyjaśniał ekspert.

Rozwiązaniem, na które stawia firma Timac Agro są kondycjonery Physactiv+1 oraz Perselys I. Physactiv+1 dzięki zawartości wapnia Mezocalc, wpływa na poprawę pH gleby i jest źródłem wapnia odżywczego.

- Physactiv+1 dostarcza siarki i magnezu niezbędnych dla prawidłowego rozwoju roślin, a tym co go wyróżnia jest zawartość Fukane i Physio+. Fukane to specjalnie dobrane składniki pozyskiwane z alg morskich, stanowiące pożywkę o zdolności silnego pobudzenia do namnażania pozytywnej mikroflory glebowej. Sprzyja to równowadze procesów humifikacji i mineralizacji. Physio + z kolei, dostarcza naturalnej aminopuryny odpowiedzialnej za pobieranie wapnia i wzrost systemu korzeniowego – tłumaczył Kotowski.

Jak wyjaśniał ekspert z Timac Agro, drugi z kondycjonerów gleby - Perselys I - ma bardzo silne działanie na biofortyfikację roślin oraz na poprawę funkcjonowania gleby. -Rośliny dzięki krzemowi dostępnemu z tego nawozu wykazują dużo większą odporność na warunki stresowe. W połączeniu z aktywnym kompleksem opartym na wyselekcjonowanych ekstraktach z alg, zwiększa odporność roślin, pobudza wzrost oraz efektywnie poprawia pobieranie i odkładanie składników mineralnych – dodawał. Dodatkowo krzem w amorficznej postaci stymuluje tworzenie struktury gruzełkowatej gleby i zwiększa jej pojemność wodną.

Błędy w agrotechnice jesiennej, zwiększają wrażliwość rzepaku na czynniki stresowe, których mamy coraz więcej. Tym bardziej w kontekście jego późniejszego rozwoju, kluczowe jest nawożenie startowe, które wzmocni rzepak i pozwoli na budowę odpowiedniego plonu przed zimą.