W zeszły poniedziałek, 13.02.2023 r. na portalu farmer.pl odbył się webinar "Nawozić czy użyźniać?", którego partnerem była firma NaturalCrop Poland. Nie mogłeś uczestniczyć w tym spotkaniu lub chcesz powrócić do wykładów? Zapraszamy do obejrzenia retransmisji.

Potrzeba zmiany podejścia

Prof. Lidia Sas-Paszt swój wykład rozpoczęła od wskazania wyzwań, z jakimi mierzy się dzisiejsze rolnictwo. Jednym z nich jest kryzys żywnościowy, związany z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie. Rolnicy muszą dostosować się również do tzw. braku rąk do pracy i zmian preferencji wśród konsumentów oraz widma głodu w 2050 r. Wynikać ma on z malejącej powierzchni użytków rolnych na mieszkańca, która spadła z 0,5 ha/osobę w 1950 r. do 0,2 ha/os. w 2020 r., przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na produkty żywnościowe wzrastającej liczby ludności na świecie.

- Każdego dnia w Europie tracimy 273 hektary gleb uprawianych rolniczo, które są przekształcane w celu budowy miast, dróg, osiedli - mówiła prelegentka.

Gleb mamy nie tylko coraz mniej, ale też postępuje ich degradacja - zarówno związana z erozją wietrzną i wodną, ale też degradacja chemiczna. Jak podała prof. Sas-Paszt, w ciągu ostatnich 30 lat zawartość próchnicy w polskich glebach spadła o 40 proc. Dodatkowo Polska jest w niechlubnej czołówce krajów o największym udziale gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w UE.

Przeciwdziałanie tym niekorzystnym procesom zakłada Europejski Zielony Ład. Wśród celów tej strategii wymienia się m.in. zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, poprawę efektywności wykorzystania nawozów i ograniczenie ich strat, zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie, przeciwdziałanie pustynnieniu, przywrócenie do użytkowania terenów zdegradowanych itp. EZŁ ma wspierać praktyki, takie jak mieszanie z glebą resztek pożniwnych, unikanie ciężkich maszyn, utrzymanie płodozmianu, zapobieganie osuszania torfowisk i bagien, zapewnienie ciągłej pokrywy gleby, uproszczona uprawa roli itp. Mimo tych chwalebnych założeń, Zielony Ład stawia przez europejskimi rolnikami kolejne wyzwania.

Nowe możliwości w nawożeniu

Zdaniem prof. Sas-Paszt nadmierne i niewłaściwe stosowanie chemicznych środków produkcji, przede wszystkim nawozów mineralnych, doprowadza do zakwaszenia gleb, dominacji fitopatogenów kosztem pożytecznych mikroorganizmów glebowych, eutrofizacji wód.

Jako godną uwagi alternatywę dla nawozów mineralnych i strategię zarówno na poprawę żyzności gleb, jak i odżywanie roślin uprawnych, prof. Sas-Paszt podaje bionawozy.

- Bionawozy są produktami na bazie surowców pochodzenia organicznego, zawierającymi substancje biologicznie czynne, takie jak aminokwasy, cukry, witaminy, fitohormony, enzymy oraz makro- i mikro-elementy, często również żywe i martwe mikroorganizmy - tłumaczyła prof. Sas-Paszt.

Jak mówiła nasza prelegentka, bionawozy dostarczają do gleby pulę materii organicznej i składników mineralnych wraz z pożytecznymi mikroorganizmami i działają na roślinę bodźcowo, stymulując procesy metaboliczne, fizjologiczne, biochemiczne, poprawiając aktywność enzymatyczną, dodatkowo zwiększając dostępność jonów składników mineralnych i ich pobieranie w ryzosferze. Rośliny nawożone bionawozami mają wykazywać się lepszymi właściwościami prozdrowotnymi, przetwórczymi i przechowalniczymi.

Wśród produktów, zaliczanych do bionawozów, można wymienić produkty z mikroorganizmami, mikroelementami, na bazie bakterii ryzosferowych, grzybów strzępkowych i mikoryzowych, hydrolizaty białkowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, preparaty humusowe, aminokwasowe, ekstrakty z kompostów i wermikompostów.

Produkty są już na rynku

Dr Adela Maziarek w swoim wystąpieniu przedstawiła, jak firma NaturalCrop Poland odpowiada na nowe trendy w nawożeniu i jakie alternatywy dla klasycznych nawozów mineralnych proponuje rolnikom. Przykładem jest produkt Nutrigran NPS, czyli nawóz organiczno-mineralny.

Zdaniem dr Maziarek Nutrigran NPS od podobnych produktów wyróżnia technologia produkcji, w której ważnym procesem jest koformulacja, czyli połączenie części mineralnej i organicznej nawozu przy udziale wody w wyniku długotrwałego mieszania.

- W wyniku koformulacji część organiczna i mineralna spaja się w jedno, co na dalszym etapie powoduje wolniejsze uwalnianie składników pokarmowych - mówiła dr Maziarek.

Nutrigran NPS zawiera azot w trzech formach - organicznej, amonowej i aminowej - oraz fosfor, siarkę, cynk i węgiel organiczny.

- W Nutrigranie składniki pokarmowe są skompleksowane kwasami humusowymi, które są naturalnym chelatem, działają jako "spowalniacz", dostosowując tempo uwalniania składników i ograniczając ich straty. Kwasy humusowe dają też efekt użyźnienia gleby - tłumaczyła prelegentka.

Dr Adela Maziarek zaznaczyła również, że z całości fosforu, zawartego w nawozie, 60 proc. jest rozpuszczalne w wodzie i udostępniane dla roślin od razu, a pozostałe 40 proc. uwalnianie w sposób kontrolowany.

- Przy zastosowaniu Nutrigranu NPS rozszerzamy zakres pobieralności fosforu. Optymalny zakres pobierania tego składnika jest przy pH gleby w zakresie 6,5-7, natomiast aktywny fosfor w Nutrigranie jest pobierany w zakresie pH od 5,5 do 8,5, czyli w warunkach, w których normalnie jest on uwsteczniany - dodała dr Maziarek.

Prelegentka przypominała również o prowadzonym przez NaturalCrop przedsięwzięciu Projekt Gleba. Przystępujący do niego producenci rolni zostają objęci specjalistycznym doradztwem - na podstawie wywiadu i diagnostyki stanowiska dopasowywany jest program nawozowy, którego efekty monitorowane są na bieżąco. Pokrótce przedstawiła też kondycjoner glebowy Solactiv Evo, którego zadaniem jest zwiększenie efektywności nawożenia mineralnego, zwiększenie ilości wody dostępnej dla roślin, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego.

Zapraszamy do obejrzenia całości webinarium w poniższej retransmisji: