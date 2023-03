Już nie potrzebne komunikaty IMGW-PIB do tego aby rolnik uzyskał zielone światło do przeprowadzenia wiosennego nawożenia azotem. Z dniem 1 marca rolnicy z całego kraju mogą tą zrobić w myśl obowiązujących przepisów. Wyjątek - warunki określone w ustawie. Pamiętać także trzeba o pozostałych obowiązkach wynikającego z Rozporządzenia.

Z dniem 8 lutego weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu". W skrócie tzw. aktualizacja programu azotanowego.

Mało rolników mogło skorzystać z elastycznego terminu

Na podstawie tych przepisów rolnicy z powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez 5 kolejnych dób przez próg 3°C mogli stosować azot w lutym w gatunkach zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych. W kilku powiatach nastąpiło także przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 5°C pozwalający na stosowanie azotu także z przeznaczeniem dla upraw jarych, w tym np. rozwiezienia obornika pod uprawy jare. W skali kraju dotyczyło to powiatów głównie położonych w południowo-zachodnich województwach oraz południowych. Im dalej na północ tym takich pozwoleń nie udało się uzyskać przed 1 marca.

Można sypać azot w całym kraju

Na podstawie obecnych przepisów dzień 1 marca to data graniczna dla wszystkich regionów. Rolnicy nie muszą już zerkać na mapy IMGW-PIB, gdyż od dziś bez większych przeszkód mogą realizować prace polowe związane z nawożeniem upraw azotem. Dotyczy to zarówno nawozów mineralnych jak i organicznych i naturalnych ( w tym obornika). Oczywiście nadal obowiązują pozostałe zasady ujęte w programie jak np. odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych. Przy czym istnieją pewnie wyjątki od tych wartości, o czym można przeczytać w Rozporządzeniu:

Fragment: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023

Przypominamy o biurokracji

Przypominamy także o wypełnianiu dokumentów określonych w Rozporządzeniu. Rolnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji nawożenia azotem zgodnym z Programem azotanowym. Gospodarstwa powyżej 100 ha użytków rolnych, uprawiający tzw. uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha, utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego muszą wykonać dodatkowo plan nawozowy. Mniejsze gospodarstwa muszą natomiast pamiętać o przestrzeganiu maksymalnych dawek azotu, o których mowa w Programie.

Uwaga także na nawozy naturalne w tym np. obornik. Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Czyli biorąc pod uwagę standardowy obornik o zawartość 0,5 % N dawka nie powinna być większa niż około 33 t/ha.

Przez cały rok obowiązuje ustawa

Nadal jednak obligatoryjnie należy przestrzegać zasad ustalonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. m. in. Ustawa o nawozach i nawożeniu. Na ich podstawie między innymi:

zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą,

przykrytych śniegiem,

zamarzniętych do głębokości 30 cm

podczas opadów deszczu.

O tym rolnicy muszą nadal pamiętać. Jednak nikt o zdrowych zmysłach w takich warunkach nie zdecyduje się na aplikacje drogimi nawozami.

Rolnicy ruszyli z nawozami

Śledząc media społecznościowe duża grupa rolników zdecydowała się na poranne wyjazdy w pola. Warunki do aplikacji w większości regionów kraju były idealnie. Przymrozek ścinał glebę na tyle, że wjazd ciężkiego sprzętu był możliwy, a koła ciągnika nie powodowały powstanie kolei. Przez najbliższe dwa tygodnie nie ma w prognozach większego okresu z opadami, stąd istnieje ryzyko pojawienia się podobnych suchych warunków jakie notowano w roku ubiegłym. A musimy pamiętać o tym, że aby azot mógł zostać efektywnie wykorzystany są potrzebne opady niezbędne nie tylko do rozpuszczenia granul ale także do przemieszczenia jonów w głąb profilu glebowego.