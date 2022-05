Jakie dawki nawożenia azotem w uprawach rzepaku sprawdzają się w tym sezonie najlepiej? I jak radzi sobie rzepak z tzw. terminów opóźnionych, wrześniowych? Na te pytania odpowiada Artur Kozera, manager produktu i marketingu Rapool Polska.

Gościliśmy na Akademii rzepaku z Rapool Polska w Krzemieniewie koło Gostynia w województwie wielkopolskim (24 maja 2022 r.). W poprzednim artykule poniżej, omówiliśmy kreacje odmianowe rzepaku przygotowane i polecane przez tę firmę. Teraz skupiamy się na doświadczeniach związanych z terminem siewu, ale też i poziomem nawożenia azotowego.

Opóźniony termin siewu rzepaku

Konkretne terminy to 7 września i ultra późny 21 września. Optymalnego terminu siewu, który jest oczywiście najbardziej polecany, czyli pod koniec sierpnia, nie udało się przeprowadzić ze względu na warunki pogodowe, czyli najpierw suszę, a później zbyt duże opady deszczu.

- Ale jeżeli nie ma warunków to możemy wykorzystując odmiany, które mają odporność na wirusa żółtaczki rzepy, szerokie spektrum innych cech prozdrowotnych, opóźniać wysiew nawet do 10 września i przy sprzyjających warunkach plony mogą być na poziomie 4 plus t z ha – mówił nam Artur Kozera, manager produktu i marketingu Rapool Polska.

Poziomy nawożenia azotem

To jest piąty rok badań w tej stacji, które firma prowadzi wspólnie z prof. Witoldem Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym sezonie są to trzy poziomy nawożenia wiosennego: 100, 150 i 200 kg N/ha.

- 150 kg azotu w dotychczasowych naszych doświadczeniach w tej lokalizacji i w tych warunkach okazał się najbardziej optymalnym – powiedział Kozera.

Przedstawiciel zwrócił uwagę na gęstość siewu.

- W tej chwili mamy odmiany z szeregiem cech tolerancji na choroby, wiec wysiewanie 50 roślin na metrze kwadratowym intensywnie rosnących na stanowiskach z dobrą kulturą, w optymalnym terminie, to w przypadku mieszańców nie jest ten kierunek. Czyli możemy zmniejszać ilość wysiewu pomiędzy 40 a 45 roślin na metrze kwadratowym – zaznaczył.

