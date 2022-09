Polski producent m.in. nawozów dolistnych – Adob został sprzedany. Jego nowym właścicielem będzie chemiczna firma Nouryon. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca roku 2022, z zastrzeżeniem wymaganych zgód i zwyczajowych warunków zamknięcia. Dodatkowe warunki umowy nie zostały ujawnione.

- Dodanie działalności Adob do portfela Nouryon jest doskonałą strategiczną szansą dla naszej firmy – powiedział Charlie Shaver, prezes i dyrektor generalny Nouryon. - Ta transakcja potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz naszych klientów z branży rolno-spożywczej. Z niecierpliwością czekamy na powitanie pracowników i klientów Adob w rodzinie Nouryon – dodał.

- Dzięki silnemu ukierunkowaniu na technologię i innowacje, w tym biodegradowalne mikroelementy, specjalistyczne nawozy o wysokiej rozpuszczalności i niestandardowe receptury, możliwości Adob są doskonałym uzupełnieniem istniejących możliwości Nouryon w zakresie odżywiania mineralnego roślin – powiedział Larry Ryan, wiceprezes wykonawczy i prezes Performance Formulations i Ameryki w Nouryon.

- To połączenie jest doskonałą okazją dla Adob do wykorzystania dużej globalnej organizacji, aby przejść do następnego etapu globalnego wzrostu. Z niecierpliwością czekam na wsparcie połączonej firmy w tej podróży w nadchodzących miesiącach – powiedział Adam Nawrocki, właściciel i dyrektor generalny Adob.

Nie trzeba tłumaczyć polskim rolnikom czym zajmuje się firma Adob. Jest jednym z największym producentem nawozów dolistnych w Polsce i ich znaczącym eksporterem do ponad 80 krajów na świecie. W swojej ofercie posiada nawozy jedno- i wieloskładnikowe, płynne, krystaliczne oraz mikrogranulowane, przeznaczone do stosowania we wszystkich uprawach polowych, sadowniczych, warzywniczych oraz uprawach hydroponicznych; stosowane dolistnie, doglebowo i w fertygacji. Produkuje biodegradowalne, jednoskładnikowe chelaty, nawozy wieloskładnikowe NPK z dodatkiem mikroelementów schelatowanych oraz płynne nawozy do nawożenia borem i molibdenem. Oferuje także nawozy do doglebowego, rzędowego nawożenia roślin oraz mikrostartery.

Czym zajmuje się Nouryon? To międzynarodowa firma, która działa w segmencie chemii specjalistycznej. Produktów potrzebnych do codziennego użytku, również w segmencie rolnictwa i żywności.