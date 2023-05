Autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, czyli spółka Agrochem Puławy, po długiej przerwie zaktualizowała cenniki sprzedażowe. Tym razem widać obniżki.

Stało się to tuż po podaniu przez Grupę Azoty wyników finansowych za pierwszy kwartał 2023 roku, a więc sygnalizowanej bardzo dokładnie stracie. - W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 895 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3%. Wyniki finansowe są zgodne z wynikami szacunkowymi opublikowanymi przez spółkę w dniu 15.05.2023 r. – konkretnie napisano w komunikacie prasowym. Jako powód takiej sytuacji wymieniono m.in. agresję Rosji na Ukrainę, wysokie ceny nośników energii oraz bezcłowy import nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców.

Teraz zmieniono też cennik u dystrybutorów. Podąża on za światowymi trendami i obniżkami wartości nawozów. Nowy, zarówno na nawozy azotowe, jak i NPK, obowiązuje od 24 maja 2023 r.

Ceny nawozów NPK – maj 2023 r.

Przypominamy, że poprzednio wieloskładnikowy aktualizowany był 24 marca 2023 r. Potaniała wtedy m.in. Amofoska 4-16-18 do 2695 zł/t, Amofoska 5-10-25 do 3055 zł/t, czy Super Fos Dar 40 do 3315zł/t. Holist agro PK 15-30 z zeszłego cennika to koszt 3430 zł/t, a Holist agro PK 16-28 3400 zł/t.

Polifoska 5 kosztowała wówczas ok. 3500 zł/t, a Polifoska 8 - 3950 zł/t.

Ile nawozy NPK kosztują 24 maja 2023 r.?

Są tańsze. Poniżej dokładny cennik, z którego wynika, że Polifoska 5 kosztuje teraz ok. 3200 zł/t, Polifoska 8 – ok. 3430 zł/t. Z kolei Amofoska 4-16-18 ok. 2380 zł/t, a Amofoska 5-10-25 – ok. 2740 zł.

Źródło: Agrochem Puławy

Cennik nawozów azotowych

Tutaj ostatnia zmiana była 17 marca 2023 r. I wówczas saletra amonowa wyceniona była na ok. 2280 zł, mocznik z inhibitorem na 2960 zł, a RSM 32 proc. na 1962 zł.

Teraz w maju nawozy te kosztują: saletra – ok. 1560 zł/t, mocznik z inhibitorem – ok. 2650 zł/t, a RSM 32 proc. – ok. 1350 zł. W zestawieniu odnotowano spadki zwykle sięgające na tonie ok. 600 zł.

Więcej kosztuje za to siarczan amonu (Pulsar), który obecnie wyceniany jest na ok. 2680 zł/t, kiedy w marcu kosztował ok. 1480 zł.

Dokładny cennik nawozów azotowych z maja 2023 r. poniżej.