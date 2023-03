Kolejny raz Agrochem Puławy, czyli autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, zaktualizował cenniki. Okazuje się, że tym razem zmian drastycznych nie ma. Jest tylko jedna, która dotyczy ceny mocznika.

Poprzednio aktualizacja cennika nawozów azotowych miała miejsce 25 lutego 2023 r. Wówczas podrożał tylko RSM.

Nowa cena mocznika

Teraz Agrochem Puławy zdecydował się na podobny ruch. Podwyższono cenę jedynie mocznika z inhibitorem ureazy. Poprzednio nawóz ten kosztował od 2830 do 2900 zł. Teraz w nowym cenniku z 14 marca kosztuje 2930-2990 zł za t netto.

Poniżej publikujemy całe zestawianie cen nawozów azotowych w Agrochem Puławy – 14 marca 2023 r.

Źródło: Grupa Azoty

Co się dzieje na rynku nawozów?

Przypominamy, że cennik na nawozy wieloskładnikowe nie uległ modyfikacji od grudnia 2022 r. Poniżej całe zestawienie.

Źródło: Grupa Azoty

Poza tym jak już pisaliśmy na farmer.pl Grupa Azoty 10 marca poinformowała o postoju bilansowym instalacji do produkcji amoniaku i mocznika w Grupie Azoty Police.

Podano też dane dotyczące produkcji nawozów. Okazuje się, że zanotowano ogromny spadek porównując luty 2022 r. do lutego roku 2023 r.

W lutym 2022 r. produkcja nawozów azotowych wynosiła 297 tys. t, kiedy w lutym 2023 już tylko 196 tys. t. Zmniejszyła się też produkcja nawozów wieloskładnikowych z 90 tys. t do 37 tys. t, a także nawozów specjalistycznych z 36 do 27 tys. t. I co ważne zmalał też wolumen produkcji mocznika. W lutym 2022 r. wynosił on 127 tys. t, a w lutym 2023 r. – 70 tys. t.

Na światowych rynkach mocznik bardzo potaniał.